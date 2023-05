Live: filmfestival Cannes 2023 | In de remake van deze film ontbreekt de pijpscène die voor ophef zorgde

Gisteravond met wat mensen wezen eten bij Le Caveau 30: vooraf vissoep, daarna kabeljauw. Het was heerlijk, maar op een gegeven moment hoorde ik mezelf snoeven dat het een paar deuren verderop, bij Brun, nóg lekkerder is. Eten is belangrijk tijdens het festival, maar doorgaans is er niet veel tijd voor. Mijn favoriete restaurant, Le Crillon, waar je snel een goeie dagschotel kon eten voor een alleszins redelijke prijs, heeft corona helaas niet overleefd; sindsdien is het zoeken.

Niet voor ontbijt trouwens, ontbijten doe ik in mijn appartement: een noisette, stokbrood, vers croissantje, fruit. Redelijk voldaan zat ik vanochtend bij Pot-au-feu van Tran Anh Hung, de Frans-Vietnamese regisseur van schitterende films als The Scent of Green Papaya (1993), Cyclo (1995), À la verticale de l'été (2000) en Norwegian Wood (2010). Pot-au-feu gaat, zoals de titel al aangeeft, over eten. Juliette Binoche speelt een vrouw die aan het einde van de 19de eeuw kookt voor een fijnproever ('De Napoleon van de Culinaire Kunsten', gespeeld door Benoît Magimel) en zijn eetclubje. Het eerste maal dat ze bereidt, met groente en kruiden uit de eigen tuin en de beste ingrediënten van heinde en verre, neemt een minuut of 25 in beslag. Maar dan staat er ook wel wat op tafel; het water liep me in de mond.

Pot-au-feu (een simpele Franse stoofpot van groenten en vlees) is food porn to the max én een fijnzinnig drama over liefde die door de maag gaat, en schitterend gefilmd bij natuurlijk licht – Vermeer moet een inspiratiebron zijn geweest.

Balans

Toen hij bij de bekendmaking van de officiële selectie werd gevraagd naar de balans tussen ervaring en aanstormend talent, haalde Cannesdirecteur Thierry Frémaux Pot-au-feu aan. “Het samenstellen van de selectie is als het bereiden van een maal. Als we een gerecht maken, voegen we van sommige ingrediënten wat meer toe en van andere wat minder, zodat het een bepaalde smaak krijgt,” aldus Frémaux, die voor de 22ste keer hoofdverantwoordelijk is voor de officiële selectie. “Het gaat om het vinden van een natuurlijke balans tussen jonge filmmakers en gevestigde auteurs, tussen generaties en in termen van geografie en filmstijl.”

Tsja, de Gouden Palmselectie is qua leeftijdsopbouw toch niet in balans te noemen? Ga maar na: Ken Loach is 86 (in het begin van zijn carrière maakte hij nog films in zwart-wit), Marco Bellocchio is 83, Wim Wenders 77, Catherine Breillat 74, Nanni Moretti 69, Catherine Corsini 67, Aki Kaurismäki 66, Nuri Bilge Ceylan 64, Todd Haynes 62 en Hirokazu Kore-eda en Tran Anh Hung zijn 60. Dan is er nog een stevige handvol vijftigers geselecteerd, drie vrouwelijke veertigers (Kaouther Ben Hania, Alice Rohrwacher en Justine Triet) en één dertiger: Ramata-Toulaye Sy (36).

De gemiddelde leeftijd ligt net boven de 60, maar Frémaux beweerde met droge ogen dat de oudjes in de minderheid zijn en dat het filmfestival van Cannes een festival van ontdekkingen blijft. Maar als die ontdekkingen er al zijn, dan in ieder geval niet in de Gouden Palmcompetitie – terwijl dat de plek is waar de aandacht van het leeuwendeel van de aanwezige journalisten naar uitgaat.

Het festival snijdt zichzelf op deze manier in de vingers, want een jong publiek gaat niet meer naar Loach en al die andere krasse knarren waar Frémaux (en ik) mee oud is geworden. Om een nieuw publiek aan te boren, zijn er nieuwe filmmakers én nieuwe sterren nodig en het festival van Cannes heeft daar een rol in te vervullen. Dus wat mij betreft belanden de oudjes volgend jaar in de sectie Cannes Première (noem die voor mijn part Cannes Vedettes) en wordt er in de competitie veel meer plek ingeruimd voor wat opwindendere films dan deze editie het geval is.





Getty Images - Thierry Fremaux.

Een televisie met het tennistoernooi van Roland Garros

De toekomst van de film is ook het onderwerp van Chambre 999, de eerste lange documentaire van de Franse regisseur Lubna Playoust (41), die vandaag eenmalig werd vertoond in Salle Agnès Varda. Playoust modelleerde haar film naar Chambre 666, waarin Wim Wenders exact 40 jaar geleden – hij was toen 37 – in kamer 666 van Hotel Martinez in Cannes, met op de achtergrond een televisie met het tennistoernooi van Roland Garros, grootheden als Jean-Luc Godard, Rainer Werner Fassbinder, Michelangelo Antonioni, Werner Herzog en Steven Spielberg aan het woord laat over de toekomst van de film. De teneur destijds: steeds meer films gaan op televisieseries lijken, qua belichting, framing en montage; voor een groot deel van het wereldwijde publiek heeft televisie-esthetiek de plek ingenomen van filmesthetiek.

Playoust deed vorig jaar tijdens het festival van Cannes min of meer hetzelfde, maar dan in een suite van het Marriott, een ander hotel aan de Boulevard de la Croisette, waar de televisie was vervangen door een enorm flatscreen, met het keuzemenu van een streamingdienst (Grappig detail: het festival van Cannes is het enige grote festival dat films van streamingdiensten uitsluit van zijn belangrijkste competitie). Haar vraag aan onder anderen Alice Rohrwacher, Audrey Diwan, David Cronenberg, Lynne Ramsay en Wim Wenders: Is cinema een taal die verloren dreigt te gaan, een kunstvorm die stervende is?

Een klip en klaar antwoord op de vraag geeft Chambre 999 niet. Ruben Östlund, die vorig jaar met Triangle of Sadness zijn tweede Gouden Palm won en deze editie juryvoorzitter is, is nog het meest uitgesproken over de dreiging van film door de grote streamers. “Ik was een paar jaar geleden in Egypte op een allinclusivevakantie, met zo’n rubberen armbandje waarmee alles gratis is. Er was één soort rode wijn en één soort witte wijn. Er was één Italiaans restaurant, één Frans restaurant en één Mexicaans restaurant, en alles smaakte er hetzelfde: zouteloos. Maar na een week smaakte het best goed. Dit gebeurt als je een algoritme van vijf grote streamingdiensten laat bepalen wat je ziet. We eten allemaal hetzelfde en denken dat het lekker is.”

Chambre 999

Embargo

Afijn, wat ik van de nieuwe Loach vind mag ik vanwege een embargo nog niet zeggen. De eerste drie namen die bij de nieuwe Moretti in beeld verschenen, waren Nanni Moretti, Nanni Moretti en Nanni Moretti. Ik heb het vervolgens nog best lang uitgehouden, vond ik zelf. Ander nieuws: The Hollywood Reporter heeft Leontine Petit, directeur van het Amsterdamse productiebedrijf Lemming Film, opgenomen in een lijst met ‘40 Most Influential Women in International Film’. Het Amerikaanse vakblad prijst met name haar verdiensten op het gebied van internationale samenwerking, ergo coproducties.

En ik heb ook nog even uitgezocht waarmee Bianca Stigter eerder op het festival precies is onderscheiden. ‘The Hope Awards recognize visionary artists who use various forms of media to educate, enlighten and inspire positive change. Whether through film, books, or new media, awardees bring hope and understanding to others through engaging storytelling and in unwavering commitment to improving the world. The goal of the Hope Awards is to support filmmakers and organizations who are working to foster transformative understanding and promote impact through storytelling.’