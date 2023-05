Live: filmfestival Cannes 2023 | Harrison Ford mag dan 80 zijn, hij liep er tegen twaalven nog heel vrolijk bij

Op het festivalpaleis en zo’n beetje iedere straathoek in Cannes is het campagnebeeld met het stralende gezicht van de Franse vedette Catherine Deneuve te zien. Het is een zwart-witfoto van de Franse fotograaf Jack Garofalo, op 1 jun 1968 gemaakt voor het tijdschrift Paris Match op het strand van Pampelonne bij Saint-Tropez, tijdens de opnamen van Alain Cavaliers La chamade.

In deze verfilming van het gelijknamige boek van Françoise Sagan uit 1965 speelt Deneuve Lucile, een vrouw die een oppervlakkig leven leidt, gericht op gemak en met een voorliefde voor luxe. ‘Her heart beats frantically, hurriedly, passionately. Like the heart of cinema that the Festival de Cannes celebrates every year: its lively and embodied pulse can be heard everywhere,’ aldus de festivalorganisatie in een ronkend persbericht. ‘The heart of the 7th Art - of its artists, professionals, amateurs, press - beats like a drum, to the rhythm of the urgency that its eternal nature imposes.’

Op zoek naar de nieuwe Aftersun

Een andere opvallende poster toont de hoofdrolspelers van Aftersun, de verrassende festivalhit van vorig jaar: de Britse acteur Paul Mescal (die een Oscarnominatie verdiende met zijn rol) en de geweldige nieuwkomer Frankie Corio.

“Iedereen is op zoek naar de nieuwe Aftersun, maar die is er niet,” aldus Pim Hermeling, directeur van het Amsterdamse distributiebedrijf September Film. Vorig jaar kocht Hermeling het speelfilmdebuut van de Schotse regisseur Charlotte Wells, die was opgenomen in de selectie van La Semaine de la Critique, een van de kleinste nevenprogramma’s, op de laatste dag van het festival. Het was een gouden greep: de kleine film trok inmiddels al meer dan 120.000 bezoekers naar de Nederlandse bioscopen.

Harrison Ford

Ook journalisten zijn op zoek naar de nieuwe Aftersun, maar die is er inderdaad niet. Toch is best wel weer veel moois te zien. Vandaag zag ik twee competitiefilms die nog geen Nederlandse distributeur hebben: Le retour van de Française Catherine Corisni en Jeunesse (Le Printemps) van Wang Bing, de Chinese langfilmer-kunstenaar die in 2017 winnaar was van de Eye Art & Film ­Prize. De eerste is een lief coming of age annex coming to terms-drama over een alleenstaande moeder en haar twee dochters, de tweede een drieënhalf uur durende docu over Chinese jongeren die voor een paar yuan in kledingateliers werken.

’s Ochtends in Hotel Martinez tijdens een kopje koffie Bianca Stigter en Floor Onrust naar hun Cannes-ervaringen gevraagd (Steve McQueen kwam ook nog even dag zeggen, maar moest weer snel door; in Cannes staat hij vooralsnog alleen de internationale pers te woord). 's Avonds nog even naar het Indiana Jones-feest. Harrison Ford mag dan tachtig zijn, hij liep er tegen twaalven nog heel vrolijk bij.