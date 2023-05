Live: filmfestival Cannes 2023 | Gouden Palm gaat naar Anatomie d’une chute van de Franse Justine Triet

Vanavond eindigt de 76ste editie van het festival van Cannes met het traditionele prijzengala. De jury heeft (minstens) zeven prijzen te vergeven en heeft daarbij de keuze uit 21 films. Daarbij dient aangetekend te worden dat per filmtitel maar één prijs uitgereikt mag worden.

Een uitgesproken favoriet is er niet. De hoogst scorende film in de poll van Screen Daily – hier mogen journalisten van over de hele wereld sterren uitdelen – is Fallen Leaves, van de Finse veteraan Aki Kaurismäki. De film heefteen gemiddelde van 3,2 op een schaal van 0 tot 4. Ik vind ‘m heel charmant, maar te licht voor de Palm. De geschiedenis leert overigens dat jury’s zich weinig aantrekken van wat critici vinden.

De Zweedse regisseur Ruben Östlund – een van de acht regisseurs(duo’s) die al twee palmen wonnen, in 2017 met The Square en vorig jaar met Triangle of Sadness – is voorzitter van de jury. Verder bestaat de jury uit Brie Larson, Paul Dano, Maryam Touzani, Denis Ménochet, Rungano Nyoni, Atiq Rahimi, Damián Szifrón en de Franse regisseur Julia Ducournau, die de Palm twee jaar geleden verrassend genoeg won met haar bodyhorrorfilm Titane. Zij was pas de tweede vrouwelijke winnaar, na Jane Campion in 1993.

Als je je aan voorspellingen gaat wagen, moet je je verdiepen in de achtergrond en onderlinge verhoudingen en weten wie welke eerdere films van de regisseurs in competitie heeft gezien (en wie het met wie doet en wie ruzie heeft met wie).

En dan nog. Ik vond – nee I, Daniel Blake ís – een mindere Loach, maar hij werd in 2016 wel bekroond met de Gouden Palm. Dus ik kan wel vinden dat The Old Oak een nóg mindere Loach is, maar dat betekent nog niet dat de bijna 87-jarige Brit vanavond kansloos is om (als eerste) een derde Gouden Palm te winnen.

AFP - De Finse regisseur Aki Kaurismaki (L) en de Finse actrice en zangeres Alma Poysti poseren tijdens een persconferentie voor de film Kuolleet Lehdet (Fallen Leaves).

De prijzen

Voor alle duidelijkheid: wat volgt is géén voorspelling, maar als het aan mij ligt, worden de prijzen als volgt verdeeld:

De Gouden Palm gaat naar The Zone of Interest, eigenlijk de enige film in de competitie die iets doet wat ik nog niet eerder heb gezien. Het is een ijzingwekkende studie over het dagelijks leven van een Obersturmbannführer, zijn vrouw en hun vijf kinderen, die letterlijk onder de rook van Auschwitz in een kast van een huis een absurd normaal leven leiden. Een stenen muur scheidt hun paradijsje van de hel. Die hel blijft onzichtbaar: Glazer focust op de alledaagse rituelen van de familie. Vader leest de kinderen voor als ze niet kunnen slapen, moeder leert ze alles over de planten in de tuin, die ze bemest met as uit het crematorium. Geweldig geacteerd, bijzonder vormgegeven, schitterend camerawerk en met een vervreemdende geluidsband, die bijdraagt aan het gevoel van onbehagen.

De Grote Prijs, de op een na belangrijkste prijs, zou ik geven aan La Chimera van Alice Rohrwacher, een wonderlijke film over een groepje tombaroli, die in het Italië van de jaren tachtig graven openbreken op zoek naar Etruskische kunstschatten.

De Juryprijs, zeg maar de bronzen medaille, mag naar Jeunesse (Le Printemps) van Wang Bing, een documentaire over Chinese jongeren die voor een paar yuan van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in kledingateliers werken. De documentaire duurt drieënhalf uur, maar dat heeft een functie en betaalt zich uit. Dat vind ik ook gelden voor Steve McQueens Occupied City, die buiten competitie werd vertoond en dus niet in aanmerking komt voor de prijzen.

Getty Images - Liu Xianhui, Maeda Yoshitaka, Wang Bing, Dominique Auvray, Bingyuan Xu en Liyo Gong.

Beste regisseurs zijn ex aequo Tran An Hungh (voor Pot-au-feu, zijn fijnzinnige ode aan de liefde die door de maag gaat) en Aki Kaurismäki, voor Fallen Leaves, zijn zoveelste aandoenlijke liefdesdrama over twee Finse eenzaten.

De prijs voor het beste scenario is voor scenarist-regisseur Justine Triet, voor haar spitse rechtbankdrama Anatomie d’une chute, hoewel ik het script van Hirokazu Kore-eda’s verrassende lhbtq-drama Monster ook verrassend goed in elkaar vind zitten.

De beste acteur is de Japanner Kōji Yakusho, die in Wim Wenders’ Perfect Days een eenzame, dienstbare vijftiger speelt die de schitterende openbare toiletten in Tokio schoonhoudt. Niet zomaar: hij haalt eer uit zijn werk, boent dat het een lieve lust is en kijkt met een spiegeltje onder de rand of hij niks vergeten is. Tweede keus: Deniz Celiloglu, die in Nuri Bilge Ceyans Tsjechoviaanse drama About Dry Grasses een grootsteedse onderwijzer speelt die op een schooltje in the middle of nowhere door een leerlinge wordt beschuldigd van misbruik. Niet de allerbeste Ceylan, maar er valt weer genoeg te genieten.

Beste actrice is een uitgemaakte zaak: Sandra Hüller, voor haar verpletterende rollen in The Zone of Interest én Anatomie d’une chute. Dat mag eigenlijk niet, want ik heb die films al een andere prijs toebedeeld en er mag maar één prijs naar iedere film, maar omdat Hüller in twee films schittert, vind ik dat er wel een keer een uitzondering gemaakt mag worden.

ANP / EPA - Sandra Hüller.

Vanavond weten we hoe de jury erover denkt. Op de persconferentie op de openingsdag van het festival liet juryvoorzitter Ruben Östlund alvast weten dat hij absoluut niet naar consensus streeft. “Het is saai om een ​​consensus te hebben – we hebben allemaal verschillende achtergronden en iedereen kan iets unieks inbrengen in het juryberaad. We moeten onze eerste instincten volgen als we een film zien, en niet bang zijn om iets stoms te zeggen… We zullen luide debatten voeren – en hopelijk is er daarnaast ook nog plek voor warme gevoelens.”

Je zou willen dat Östlund nog eens een korte film maakt over de groepsdynamiek in de jury.