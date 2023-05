Live: filmfestival Cannes 2023 | Franse film met Johnny Depp opent het festival

Het filmfestival gaat vandaag dan echt van start. Het prestigieuze evenement opent met Jeanne du Barry van actrice en regisseur Maïwenn. Zij speelt in het historische drama de maîtresse van de Franse koning Lodewijk XV. De rol van de vorst wordt vertolkt door Johnny Depp.

Jeanne du Barry werd afgelopen zomer gedraaid, rond de tijd dat Depp de zaak tegen Amber Heard won. De acteur had de actrice aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Het is de eerste grote film van de Hollywood-ster die uitkomt sinds deze zaak.

Wie wint de Gouden Palm?

In de competitie van Cannes dingen 21 titels naar de Gouden Palm, een van de belangrijkste filmprijzen ter wereld. In de selectie zijn veel oudgedienden opgenomen. Onder de films die kans maken op het beeldje bevinden zich nieuwe films van regisseurs Ken Loach, Todd Haynes en Wes Anderson.

Van Haynes zal de romantische dramafilm May December, met Julianne Moore en Natalie Portman, in première gaan. De Britse regisseur Ken Loach keert terug naar Cannes met The Old Oak, over een oude pub in het noordoosten van Engeland waar vluchtelingen worden opgevangen. Van Anderson is de romantische komedie Asteroid City te zien, over de gebeurtenissen tijdens een conventie van tieners in de jaren vijftig.

Geen Nederlandse films

Er draaien dit jaar geen Nederlandse films in de competitie. Buiten competitie wordt wel woensdag de 4,5 uur durende documentaire De Bezette Stad van de Brits-Amsterdamse regisseur Steve McQueen vertoond. In de film reflecteert de Oscarwinnaar op de sporen die de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam heeft achtergelaten.

Een van de grootste films in Cannes is dit jaar het vijfde deel in de langlopende Indiana Jones-reeks. The Dial Of Destiny, zoals deel 5 heet, beleeft donderdagavond de wereldpremière aan de Côte d'Azur. Grote sterren als Harrison Ford en Mads Mikkelsen zullen over de rode loper schrijden bij de allereerste vertoning van het vijfde deel uit de succesreeks.