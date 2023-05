Live: filmfestival Cannes 2023 | Directeur museum Auschwitz-Birkenau bleek zeer te spreken over The Zone of Interest

Zelf ondervind ik totaal geen problemen bij het reserveren van kaartjes; ik klap iedere ochtend om 2 voor 7 mijn laptop open en boek dan de films voor vier dagen later. Maar de distributeurs en vertoners klagen steen en been; zij komen bij veel voorstellingen niet naar binnen: “We betalen een vermogen voor een pas, maar kunnen ons werk niet doen.”

Zo kennen we Cannes. Ook met een kaart ben je hier overigens niet gegarandeerd van een stoel, zo bleek bij de vertoning van Pedro Almodóvars korte film Strange Way of Life. Toen het doek openging stonden er naar verluidt nog meer dan honderd mensen met een kaartje in de rij. Vandaag werden er twee extra vertoningen ingelast – zo zijn ze hier dan ook wel weer.

Het regent overigens, de rode loper is sompig. Maar dat betekent dan weer niet dat ze zalen eerder worden geopend. Met een pas met stip mag je een kwartier van tevoren naar binnen, en geen seconde eerder. Zonder stip moet je wachten tot een paar minuten voor aanvang.

Palm voor Ford

Vandaag begonnen met Indiana Jones and the Dial of Destiny, de vijfde film in de ooit zo geweldige Indy-reeks. En de laatste, mogen we gevoeglijk aannemen; Harrison Ford is inmiddels 80. (Gisteravond kreeg hij voor aanvang van de wereldpremière een ere-Gouden Palm voor zijn grote bijdrage aan de filmindustrie. Ford pinkte een traantje weg: "Ze zeggen dat je leven aan je voorbij flitst als je sterft. Dat gebeurde mij net – ik zag mijn hele leven aan mij voorbij flitsen."

In de spectaculaire proloog van The Dial of Destiny is Ford met de computer verjongd, en dat ziet er een stuk overtuigender uit dan in Francis Ford Coppola’s The Irishman; dr. Jones heeft vrij weinig rimpels en is behoorlijk soepel in de heupen. Dat moet ook wel, want er moet een nazitrein die met kunstschatten op weg is naar Hitler worden gestopt.

Het restant van de door James Mangold geregisseerde film speelt in 1969, als de Amerikanen een succesvolle maanlanding achter de rug hebben, die mede mogelijk is gemaakt door een naar de VS gevluchte naziwetenschapper, die in de proloog het loodje gelegd leek te hebben. Deze Jörgen Voller (een tikje eendimensionale Mads Mikkelsen) heeft echter grotere plannen: een uitvinding van Archimedes moet van hem geen koning, geen keizer en ook geen führer maken, maar god.

ANP/EPA - Harrison Ford kreeg voor aanvang van de wereldpremière een ere-Gouden Palm voor zijn grote bijdrage aan de filmindustrie.

Cartoonesk geweld

Afijn, in The Dial of Destiny zit van alles wat met name The Temple of Doom zo bijzonder maakte, maar dan net te veel, te weinig of te lang aaneen: cartoonesk geweld, zeeslangen en andere vieze beesten, explosies, achtervolgingen, exotische oorden en nog meer achtervolgingen en explosies. De ene krasse knar na de andere legt het loodje. Behalve Indy; hij is dan wat roestig, hij is schier onkwetsbaar. Kort samengevat: Indiana Jones and the Dial of Destiny is niet heel goed, maar wel veel beter dan het mesjogge vierde deel van vijftien jaar geleden, waarin Steven Spielberg tot slot aliens en een UFO uit zijn hoge hoed meende te moeten toveren.

Na afloop naar de persconferentie (waar Harrison Ford weer moest huilen) en daarna door de stromende regen naar een round table met de Japanse regisseur Hirokazu Kore-eda (Monster). Toen ik doorweekt aan de andere kant van Cannes aankwam, zei de persdame dat de eerste groep niet kon doorgaan, of ik misschien ook in de vierde groep van twee uur later kon. Nee dus, na veel gesteggel kon ik in de eerstvolgende groep, maar die was wel anderhalf keer zo groot als eigenlijk de bedoeling was. En toch was het een aardig gesprek; je moet een beetje geluk hebben met wie je in een groep terechtkomt.

Veilig over straat

Daarna naar mijn volgende interview, met de Mexicaanse regisseur Amat Escalante (Perdidos en la Noche). Met slechts twee anderen en veel meer tijd; zo moet het. Bij het weggaan vertelde hij nog even hoe vreemd hij het vond dat je in Amsterdam ’s nachts wel volkomen veilig over straat kunt, en dat hij op Koningsdag zo had genoten van al die mensen in het oranje.

Daarna nog naar The Zone of Interest van Jonathan Glazer, die furore maakte met Sexy Beast, Birth en Under the Skin. Ik was ruim op tijd, want het is een van de 'meest geanticipeerde' films van het festival. De rij achter me groeide en groeide, maar vooraan bleven de hekken dicht. Film begon 20 minuten later dan gepland, heb al met al driekwartier staan wachten (film is wachten, luidt het cliché). Gelukkig was het zonnetje weer gaan schijnen.

Mijn schema moest weer worden omgegooid, maar het was het wachten waard. The Zone of Interest is een bijzonder vormgegeven, onderkoelde film over het dagelijks leven van een Obersturmbannführer en zijn verwende vrouw (schitterende rol van Sandra Hüller), die letterlijk onder de rook van Auschwitz wonen, in een kast van een huis in de prachtige natuur. Anders dan de nazi's in Indiana Jones schreeuwen ze niet; ze zijn lief voor hun kinderen en houden van planten en dieren. Ik kwam verward naar buiten.