Live: filmfestival Cannes 2023 | De Bezette Stad over Amsterdam later dit jaar in de bioscoop

Een van de films om naar uit te kijken in Cannes is De Bezette Stad van de Oscarwinnende regisseur Steve McQueen. De documentaire, die gaat over Amsterdam in de bezettingsjaren, zal later dit jaar in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.

De film van McQueen is gebaseerd op het boek Atlas Van Een Bezette Stad van zijn vrouw, journalist Bianca Stigter. In het boek uit 2019 geeft zij een beeld van Amsterdam tijdens de bezettingsjaren. Zij laat de lezer meekijken met de zichtbare en onzichtbare sporen die de oorlog heeft achtergelaten in de stad.

Regisseur McQueen, die een Oscar won voor 12 Years A Slave, woont deels in Amsterdam. "Wonen in Amsterdam is voor mij als leven met geesten," stelt de filmmaker. "Het voelt alsof er zich altijd twee parallelle verhalen tegelijk ontvouwen. Het verleden is altijd aanwezig."