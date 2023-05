Live: filmfestival Cannes 2023 | Bijna iedereen vindt de nieuwe film van Wes Anderson tegenvallen

Journalisten hebben altijd iets te zeiken. Gisteren was de eerste mooie dag tijdens het festival van Cannes en het geklaag was niet van de lucht. Waar eerder werd gemopperd over de regen, was het nu veel te warm om in de rij te staan. Ik had aan het einde van de middag een uurtje vrij en was even op het strand gaan liggen. Toen ik vanochtend ging zwemmen, ontdekte ik dat ik me toch niet zo goed had ingesmeerd als ik dacht; de helft van mijn buik was vuurrood.

Mijn ochtendritueel – ik duik om kwart voor 7, om 7 uur naar de bakker voor koffie en vers stokbrood – helpt me de dag door. Toen ik om half 9 naar mijn eerste ‘Bazin-film’ wilde, en ik niet op de lijst bleek te staan, bleef ik verbazingwekkend rustig. En terecht, na een kort telefoontje was alles geregeld.

De eerste film van de dag was Asteroid City van de Amerikaanse stilist Wes Anderson. Ondanks de sterrencast, bestaande uit onder anderen Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Margot Robbie en Edward Norton, hoorde ik vooral collega’s klagen dat ze ‘m vonden tegenvallen: lang, saai. Ik vond ‘m heel leuk; het ziet er zoals altijd bij Anderson fantastisch uit, de dialogen zijn geestig en vooral Scarlett Johansson is goed op dreef.

Snel door naar Rapito van de Italiaanse veteraan Marco Bellocchio (83), een historisch drama over een Joods jongetje dat op last van Paus Pius IX bij zijn familie wordt weggehaald om katholiek opgevoed te worden. Degelijk, maar niet mijn kopje thee.

Geduw en gezwaai met passen

Daarna wilde ik naar La chimera van Alice Rohrwacher, maar ik had de uitnodiging voor de speciale persvoorstelling niet beantwoord, en toen ik dat een uur voor aanvang alsnog deed, kreeg ik als antwoord dat ie al vol was, en dat Roosje van der Kamp de interviews toch zou doen? Dat laatste klopt, Roosje gaat het interview doen voor Het Parool, maar het eerste waagde ik te betwijfelen. Dus ik ben toch maar naar de zaal gelopen, en daar was het een geduw en gezwaai met passen van jewelste.

Toen ik netjes vroeg of hij dacht dat er nog plek was, antwoordde de heftig zwetende publicist van niet. Maar collega’s in de zaal appten dat er nog best wat lege stoelen waren, dus ik stelde voor dat ik een embargo zou ondertekenen en zelf even zou gaan kijken. Zo gezegd zo gedaan; ik voelde me even een soort zen-boeddhist. Wat ik van de film vind, mag ik nog niet zeggen, want ik heb dat embargo ondertekend (maar Isabella Rossellini heeft een geinige, zo goed als onherkenbare bijrol).

Festivalhit The Zone of Interest

Door al het geschuif in mijn schema heb ik Augure van de Waals Congolese rapper en videoclipmaker Baloji helaas niet gehaald, ‘s avonds nog wel naar een marktscreening van Le livre des solutions van de Franse knutselfilmmaker Michel Gondry. Was via via op een lijst beland, maar toen ik naar binnen wilde, zei de kaartjesscanner ‘Pas de presse’.

Ik begon opnieuw niet meteen te zuchten en te steunen (schelden), en voordat ik het in de gaten had kreeg ik een kaart in mijn hand geduwd van een man van het persbureau en was ik binnen.

Nog wat nieuwtjes: Cineart heeft de festivalhit The Zone of Interest gekocht (er is nog geen releasedatum bekend) en Bianca Stigter – zo zag ik in Screen Daily – is in Cannes onderscheiden met een Hope Award. Geen idee wat dat inhoudt, overigens.