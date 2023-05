Jeanne du Barry, met gevallen ster Johnny Depp, wordt op geen enkel moment opwindend

De 76ste editie van het filmfestival van Cannes is dinsdagavond begonnen met een tamme kostuumfilm over de onwaarschijnlijke liefde tussen koning Lodewijk XV en het onwettige kind van een kokkin en een monnik.

“Ik weet misschien niet wat liefde is, maar ik weet wel dat dit het niet is,” bijt Jeanne Vaubernier in Jeanne du Barry haar minnaar toe nadat hij zich weer eens aan haar heeft vergrepen. Jeanne, het onwettige kind van een kokkin en een monnik, heeft geleerd haar charmes te gebruiken om steeds rijkere en machtigere mannen te verleiden. Als graaf Du Barry Jeanne voorstelt aan de koning, is het liefde op het eerste gezicht; Lodewijk XV valt als een blok voor de vrijpostige Jeanne.

Dinsdagavond is de 76ste editie van het filmfestival van Cannes van start gegaan met de wereldpremière van Jeanne du Barry van de Franse regisseur Maïwenn (haar achternaam le Besco laat ze weg), een kostuumfilm over de onwaarschijnlijke liefde tussen een straatkat en de machtigste man van het land.

Maïwenn speelt zelf courtisane Jeanne – zoals ze eerder ook de hoofdrol speelde in Polisse, haar film over een afdeling van de Parijse politie die zich met kinder- en jeugdzaken bezighoudt. Daarmee won ze in 2011 de Juryprijs in Cannes. De eenzame, witgepoederde koning Lodewijk XV wordt vertolkt door de (gevallen) Amerikaanse ster Johnny Depp, die tussen 2001 en 2011 in een villa bij Saint-Tropez woonde met de Franse actrice en zangeres Vanessa Paradis, en dus wel een paar woorden Frans spreekt.

Ophef

De film zit vol courtisanes, liaisons, decolletés en hoepelrokken, en Maïwenn kruipt een keer bevallig over een overdadig gedekte tafel, maar echt pikant of opwindend wordt het geen moment. De slome voice-over, waarmee de gaten in het verhaal worden gedicht, helpt ook niet mee. Het leukst zijn eigenlijk nog de drie dochters van Lodewijk XV, die een verbond sluiten met de Oostenrijkse prinses Marie Antoinette, omdat ze geen straatmeisje aan het hof kunnen velen.

Toch was er ophef, maar die betrof de regisseur en de keus voor haar hoofdrolspeler. Maïwenn vroeg Depp al toen hij nog in een slepende, deels live op televisie uitgezonden rechtszaak was verwikkeld tegen zijn ex Amber Heard. Volgens de Britse rechter mocht Depp toen in de pers nog voor ‘wife beater’ worden uitgemaakt; hij was destijds een paria in Hollywood, en verloor tal van lucratieve rollen.

Thierry Frémaux, voor het 22ste jaar hoofdverantwoordelijk voor de officiële selectie, reageerde laconiek op de verontwaardiging. “Het is geen controversiële keuze,” aldus de festivaldirecteur. “Als Depp een werkverbod had gekregen, was het anders geweest. Hij heeft zijn rechtszaak gewonnen en bovendien: de film gaat niet over hem. Het is een modern commentaar op de plaats van vrouwen in de politiek.”

Gespuugd

Kort nadat Jeanne du Barry was uitverkoren als openingsfilm van het grootste en meest prestigieuze filmfestival van de wereld, kwam ook Maïwenn in opspraak. Zij zou Edwy Plenel, hoofdredacteur van het Franse online-tijdschrift Mediapart, eind februari hebben aangevallen in een Parijs’ restaurant. Preciezer: volgens de bij de politie ingediende klacht zou Maïwenn hem onder meer aan zijn haar hebben getrokken en in het gezicht hebben gespuugd.

Franse media meldden dat Maïwenns woede-uitval te herleiden is tot het feit dat Mediapart partij heeft gekozen voor de Belgisch-Nederlandse actrice Sandrine van Roy, toen zij het Franse fenomeen Luc Besson betichtte van verkrachting. Besson is een ex van Maïwenn; op 15-jarige leeftijd kreeg zij een relatie met de destijds 32-jarige Besson, op haar zestiende beviel ze van hun dochter.

Maïwenn noch de festivalleiding heeft op de zaak gereageerd. “Van de beschuldigingen aan het adres van Maïwenn waren we niet op de hoogte toen we de film selecteerden,” was het enige dat Frémaux erover kwijt wilde.

Oud-winnaars

Net als de lang en breed vergeten openingsfilm van vorig jaar (Final Cut) dingt Jeanne du Barry niet mee naar de Gouden Palm. In de 21 titels tellende competitie zijn, zoals gebruikelijk, weer veel films opgenomen van habitués en oud-winnaars (de Japanner Hirokazu Kore-Eda, de Turkse regisseur Nuri Bilge Ceylan, de Italiaan Nanni Moretti en de Duitse veteraan Wim Wenders; de 86 jarige Brit Ken Loach won al twee Gouden Palmen). Desondanks blijft Cannes volgens Frémaux ‘het festival van de ontdekkingen’.

Als het aan Frémaux had gelegen, was ook Killers of the Flower Moon opgenomen in de Gouden Palmcompetitie: een misdaadfilm van Martin Scorsese – die de Palm in 1976 won met Taxi Driver – met hoofdrollen voor Leonardo DiCaprio, Robert De Niro en Brendan Fraser. Maar toen Frémaux de film selecteerde, zou die alleen online worden uitgebracht, en de festivalreglementen schrijven nu eenmaal voor dat competitiefilms in de Franse bioscopen te zien moeten zijn.

Er komt nóg een oud-winnaar naar Cannes, maar Quentin Tarantino, die in 1994 een Gouden Palm won met Pulp Fiction, komt zonder nieuwe film. Op uitnodiging van het parallelfestival Quinzaine des Cinéastes (tot deze editie: Quinzaine des Réalisateurs, maar die naam was na ruim 50 jaar niet meer inclusief genoeg) presenteert hij op 25 mei een ‘geheime film’ en vertelt hij – zoals vorige maand in Carré – over zijn filmboek Cinema Speculation.

Nederlanders in Cannes Woensdagochtend gaat Occupied City van de Britse Amsterdammer Steve McQueen in Cannes in wereldpremière. Het is een 4,5 uur durend documentaire-essay (inclusief een daarin gemonteerde pauze van een kwartier), gebaseerd op Atlas van een bezette stad – Amsterdam 1940-1945 van McQueens Nederlandse partner, journalist Bianca Stigter. Occupied City, geproduceerd door het Amsterdamse Family Affair Films, is de enige Nederlandse productie in de officiële selectie. Daarnaast zijn er nog vijf films geselecteerd die tot stand zijn gekomen met een bijdrage van een Nederlandse coproducent: Youth van de Chinese regisseur Wang Bing, gecoproduceerd door Volya Films, is opgenomen in de Gouden Palmcompetitie; Eureka van de Argentijn Lisandro Alonso (gecoproduceerd door Fortuna Films) en Lost in the Night van de Mexicaanse regisseur Amat Escalante (gecoproduceerd door Lemming Film) worden buiten competitie vertoond. Omen van de Belgisch-Congolese rapper en filmmaker Baloji (gecoproduceerd door New Amsterdam) is geselecteerd voor de tweede competitie Un certain regard; Tiger Stripes van de Maleisische Amanda Nell Eu (gecoproduceerd door PRPL) is te zien op het parallelfestival Semaine de la critique.