Harrison Ford (80) nog één keer Indiana Jones: ‘Ik wilde mijn eigen sterfelijkheid onder ogen zien’

Harrison Ford en Calista Flockhart op de rode loper tijdens het filmfestival in Cannes. Beeld Getty Images for Campari

Ford staat niet bekend als iemand die graag in de spotlights staat, maar in Cannes geniet hij zichtbaar van alle aandacht. Soms zoekend naar woorden, vaak in korte zinnen of met slechts een alles zeggende gezichtsuitdrukking staat hij de wereldpers te woord. Geregeld schiet hij vol. Alsof de acteur bezig is met zijn afscheidstournee.

Duikend, te paard en sjezend in een tuktuk door de straten van het Marokkaanse Tanger; bij het zien van Indiana Jones and the Dial of Destiny, het vijfde en laatste avontuur van ieders favoriete filmarcheoloog, twijfel je geen seconde aan zijn vitaliteit als actieheld. Wie tegenover hem zit, ziet pas hoe broos de 80-jarige legende (ook bekend van Star Wars en Blade Runner) eigenlijk is. Grijnzend: “Gelukkig ben ik gezegend met dit geweldige lichaam.”

In de openingssequentie treft de kijker ‘Indy’ dankzij de moderne techniek nog even als veertiger. “Mij digitaal jonger maken, pakte heel realistisch uit. Hollywood beschikt over een enorm archief aan beelden van mijn gezicht op die leeftijd. Dus ik ben het écht. Of ik dan met jaloezie naar mezelf kijk? Absoluut niet! Ik ben niet zo nostalgisch ingesteld. Het is geweldig om ouder te zijn.”

Definitief einde

Hoe anders is zijn beroemde personage. “Indiana is juist iemand die weigert zijn leeftijd te accepteren en maar blijft hangen in zijn jeugd. Daarom speelde ik hem graag nog één keer. Eindelijk ontwapend door zijn ouderdom, zo wilde ik hem zien. Iemand die het gewicht van een heel leven met zich meedraagt. Zo kon ik ook mijn eigen sterfelijkheid onder ogen zien. Klinkt een beetje cryptisch misschien, maar je begrijpt hopelijk wat ik bedoel. Dit verhaal verdiende een definitief einde.”

“Dat vergde wel wat van de schrijvers,” vervolgt Ford die ooit begon als timmerman en door een reeks aan toevalligheden in de filmwereld belandde. Hij verwijst onder meer naar scenarist en regisseur James Mangold die het stokje overnam van Indiana Jones’ geestelijk vader Steven Spielberg.

“Ik wil niet steeds hetzelfde zien, maar het nog onontdekte ontdekken. Daar maakte ik me altijd het meeste druk om: geeft nóg een film het publiek ook iets nieuws? Zo kreeg ik in The Last Crusade (1989, red.) een vader in de gedaante van Sean Connery. En nieuw in dit geval is dat het verhaal de cirkel rond maakt. Ik kon niet beter worden bediend dan door dit uiteindelijke script van The Dial of Destiny en met de acteurs die we konden krijgen.”

Zelf ontwikkeld talent

Tegenover Ford zien we onder andere de Deen Mads Mikkelsen (vooral bekend als Bondschurk in Casino Royale) een enge nazi spelen. En Phoebe Waller-Bridge (van de Netflix-serie Fleabag) speelt Indy’s gehaaide peetdochter. Achter de schermen keerde nog wel een andere oudgediende terug. Als de 91-jarige filmcomponist John Williams (die alle Indiana Jones-films, maar ook Jaws, Star Wars en Jurassic Park van muziek voorzag) ter sprake komt, krijgt Ford opnieuw een brok in zijn keel. “Dat is iets geweldigs, toch? Zo kwam alles en iedereen samen om mij op mijn oude leeftijd te ondersteunen.”

Hij wist het ver te schoppen, zonder dat het vak hem ooit werd geleerd. Talent ontwikkelde hij naar eigen zeggen gaandeweg. “Er zijn veel acteurs die ontzettend veel kunnen, maar waarbij het niet lukt. Doodzonde. Ik besef me goed dat ik het geluk had in een groep van begaafde mensen terecht te komen en er niet ben uitgetrapt toen ik voor mijn gevoel ondermaats presteerde. Ik krijg gelukkig nog steeds de kans te werken. Die uitdaging heb ik ook nodig.”

De blijvende populariteit van zijn karakter, is eenvoudig te verklaren. Niet alleen verlangt ieder mens naar avontuur, Indiana Jones is ook een volbloed mens. “En geen machine,” verklaart regisseur James Mangold. “Toch zien we veel actiefilms met hoofdzakelijk gespierde kerels die alleen maar strak voor zich uitkijken. Daarin ben ik absoluut niet geïnteresseerd.” Ford vult hem aan: “Indy liegt, steelt en is soms onbetrouwbaar. Je mag hem ook zien tijdens een slechte dag, dat hij er helemaal geen zin in heeft. Of wakker wordt in een luie stoel met een fles alcohol in zijn handen. Hij is iemand met gebreken en die hebben we allemaal.”

Vliegtuigcrash

In de vijfdelige franchise ontsnapte het personage ontelbaar vaak aan de dood. Wat is Fords eigen relatie tot gevaar? De acteur moest zich meer dan eens verantwoorden voor zijn bekwaamheid als piloot. In 2015 crashte hij nog met zijn vliegtuigje op een golfbaan en raakte hij ernstig gewond.

“Gevaar maakte geen enorm deel uit van mijn privéleven,” vertelt hij. “Maar áls de pleures uitbreekt, moet je aan de bak. Ik vloog al 25 jaar tot dit ongeluk gebeurde. De motor hield er ineens mee op. Er gebeurde toen iets magisch. Ik hoorde ineens de stem van mijn vliegmentor mij vertellen wat ik moest doen. ‘Blijf kalm en laat het toestel ze ver doorvliegen als mogelijk is.” Ford haalt er een beroemde quote van Star Wars bij. “Het is net als Luke Skywalker die hoort: ‘Use the force!’ Film en het echte leven, zo ver staan ze niet uit elkaar.”