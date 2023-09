Wat er gebeurde toen deze horrorfanaat met extreem kapsel besloot mee te werken aan een film

De auteur is klaar voor de nachtdienst anno 1984. Beeld privéarchief

De rode loper van Venetië blijft deze week halfleeg dankzij de Amerikaanse acteursstaking. Zouden de afwezige sterren blij zijn dat ze even niet bekeken worden of kunnen ze niet zonder de aandacht van de pers en het gejubel van hun fans? Roem heeft twee gezichten. Wie wereldberoemd is heeft er maar een en wordt overal herkend. Als je dan een katerkop of rotdag hebt wil je liever niet in beeld komen. Dan maken ze gehakt van je. Wie een bekend smoelwerk heeft is niet te benijden. Je bent publiek bezit en nooit anoniem.

Niets van dat alles was ooit in me opgekomen toen ik besloot dat het misschien goed voor me kon zijn om in beeld te komen, om voor de camera plaats te nemen. Bekeken en bespot werd ik toch al een jaar dankzij mijn extreme haardracht. Anno 1984 behoorde ik tot de psychobilly subcultuur. De muziek was een opzwepend mengsel van rockabilly en punk, de ironische teksten verwezen naar de horrorfilms waar ik al jaren verzot op was. Mijn torenhoge kuif verdween toen die subcultuur mij te seksistisch en gewelddadig werd.

In doodgraverstenue met vogelverschrikkerhaar was ik klaar voor mijn 15 minuten roem. Er stond een oproep in de krant: filmacademiestudent zoekt horrorfanaat voor documentaire. Dat leek mij een goed begin. We moeten allemaal leren lopen voordat we de wereld kunnen veroveren.

De aspirant regisseur had mijn brief met interesse gelezen. Na een eerste kennismaking hoefde John niet verder te zoeken. De doodgraver leefde voornamelijk ’s nachts in een vertrek zonder ramen waarin beeltenissen van Dracula en Charles Manson blikvangers waren, hij frequenteerde obscure nachtkroegen en oude bioscopen en zat nooit om een woord verlegen.

Sinterklaas en Dracula

John ging voortvarend te werk. Ik bezocht zijn woning aan de Albert Cuyp op kruipafstand van mijn bunker en sprak daar uren aan cassettebandjes vol. Hij bekeek films waarvan ik hoog opgaf en raakte ook gefascineerd door het Amerikaanse curiosum Fade to Black (1980), waarin een verknipte cinefiel zich tot seriemoordenaar ontpopt.

Die titel werd uiteindelijk ook benut voor het documentaireportret. De filmopnamen verliepen niet zonder slag of stoot. John probeerde me uit de tent te lokken met een huisbezoek van Sinterklaas en hij bracht de eminente Draculavertolker Hugo Koolschijn naar mijn favoriete nachtkroeg. Maar van die kunstgrepen was ik niet gediend.

Opnamen op de drukke markt en bij de bioscoop op het Rembrandtplein werden een bezoeking voor me. Omstanders bemoeiden zich met de verstorende gang van zaken en vroegen me of ik soms beroemd was. Wat moest ik daarop zeggen? Nog niet mevrouw! Wacht maar af, op een dag verschijn ik op uw toestel. De wereld zal mij zien. Op straat zullen mensen naar mij wijzen en zeggen: kijk daar, hij is het echt!

Leerzaam avontuur

In de projectiezaal van de Filmacademie aan de Overtoom was het een drukte van belang bij de presentatie van de studentenfilms. In een kort filmdrama over een vakantieruzie in een auto herkende ik een neef die ik al jaren niet gezien had. Hij had dezelfde ervaring toen Fade to Black vertoond werd.

Ik ging een beetje dood toen ik mezelf terugzag en hoorde, maar het was een leerzaam avontuur. John vervolgde zijn studie, ik verkoos het nachtleven. Een klein jaar later belde John. De filmacademie had een uur zendtijd op het lokale televisiekanaal Salto, mocht het portret daarin vertoond worden? Ik stemde toe.

Mijn 15 minuten werden gedurende een etmaal 24 keer vertoond op het enige kanaal dat in het holst van de nacht nog actief was. Ik werd prompt herkend door andere nachtdieren. Die vonden er wat van. Jij bent die gozer van Dracula, ik ken jou. Helemaal niet! Ik heb je gezien man, jij moet naar de psychiater! Heb je de zon inmiddels gezien? Hela Charlie Manson, leef je nog? Moet je niet naar bed?

Op mij geoefend

Het was een ruw ontwaken. Al dat commentaar van wildvreemden die denken dat ze je kennen. Al die snedige types die je de maat nemen omdat je op hun toestel verscheen. Ik was niet voor het sterrendom in de wieg gelegd.

John zat wel op het goede spoor. Zijn vierde film Zij gelooft in mij (1999) won de Joris Ivens Award op het Idfa en werd een hit in bioscopen en op dvd. Ik kon roepen dat de maker van de André Hazes-film op mij geoefend had. Dat waren mijn 15 minuten.

Tot ik vorige week onder een lawine aan felicitaties werd bedolven. Beeldspraak is genomineerd voor de Louis Hartlooper Prijs voor de beste filmpublicatie. Krijg nou wat!