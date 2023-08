Superposition houdt mensen die de stad ontvluchten een spiegel voor: ‘Ze zijn heel erg met zichzelf bezig’

Een jong stel dat zich heeft afgezonderd van de bewoonde wereld wordt op meerdere manieren met zichzelf geconfronteerd in Superposition. Regisseur Karoline Lyngbye: ‘Ik vind het fascinerend om mee te leven met onaardige personages.’

“Wat zijn wij cool,” zegt Stine vol overtuiging. “Wie kennen wij die ook zoiets als dit zou doen?” Stine en haar man Teit waren zo’n stel waar ook Amsterdam vol mee loopt, maar dan in Kopenhagen. Mooie dertigers met banen in de culturele sector, een jong kind, de juiste modieuze-maar-onopvallende garderobe, de boel op een rijtje.

Alleen: ze waren de ratrace zat, zochten naar een authentiekere manier van leven. Dus wonen ze nu in een huis ergens diep in de bossen van Zweden. Ver van de bewoonde wereld, met zijn drieën op elkaar aangewezen. Het enige contact met de buitenwereld is eenrichtingsverkeer: Teit gooit usb-sticks in een brievenbus met afleveringen van de podcast die ze over hun experiment maken (ja, dat dan weer wel, natuurlijk).

Maar terwijl ze als Teits microfoon aan staat pochen over hun durf, loopt het in werkelijkheid niet zo soepel. Stine en Teit hoopten hun ingedutte relatie nieuw leven in te blazen, maar dat blijkt zo simpel niet. Alle kleine dingen die in de Kopenhaagse hectiek al schuurden, blijken hier alleen maar te worden uitvergroot. En dan moet regisseur Karoline Lyngbye de grootste uitdaging voor het stel nog in stelling brengen.

Mensen aan de overkant van het meer

Superposition, het speelfilmdebuut van de Deense Lyngbye, is namelijk geen rechtdoorzee relatiedrama. Zoals de aan de natuurkunde ontleende titel al hint, neigt Lyngbye naar meer metafysische bespiegelingen. Dat begint ermee dat het gezin op een dag andere mensen ziet aan de overkant van het meer. En vervolgens verdwijnt zoontje Nemo een middag spoorloos in het boos, waarna hij als hij terugkeert niet meer dezelfde lijkt.

“Het idee om rigoureus uit de hectiek van het moderne leven te stappen is voor veel mensen aantrekkelijk,” zegt Lyngbye op het filmfestival van Rotterdam, waar Superposition afgelopen januari in wereldpremière ging. “Mijn gedachte-experiment was: wat is dan het ergste dat je daar tegen zou kunnen komen? Juist ook voor deze hoofdpersonages – mensen die constant op zoek zijn naar de beste versie van zichzelf, eigenlijk behoorlijk egocentrisch.”

Hoewel Superposition geen film is die enkel leunt op schokkende onthullingen, ontkomen we er als we verder op de film in willen gaan niet aan om iets weg te geven dat in het promotionele materiaal zorgvuldig wordt vermeden. Met volle instemming van Lyngbye, overigens, maar toch: u bent gewaarschuwd. Wie de film onbevangen wil zien, kan beter hier stoppen met lezen.

Dubbelrol

Wie Stine en Teit in het bos tegenkomen, zijn zijzelf. Lyngbye maakt van hun figuurlijke zoektocht naar een andere versie van zichzelf, een letterlijke confrontatie, als plotseling hun twee dubbelgangers tegenover ze staan.

De dubbelganger is een veelgebruikt motief in genrefilms. Lyngbye en haar coscenarist Mikkel Bak Sørensen waren zich dan ook bewust van de grootste clichés ervan. “Vaak zijn dubbelgangers de compleet perfecte versies van de hoofdpersonages, of juist de duistere schaduwzijde. Die extremen wilden we vermijden, ze moesten juist heel dicht bij elkaar liggen. Het zijn dezelfde mensen, maar in andere omstandigheden. Het leven heeft hen in net een andere richting geduwd.”

Hoofdrolspelers Marie Bach Hansen en Mikkel Boe Følsgaard spelen dus beiden een dubbelrol. Voor de shots waar hun twee versies tegenover elkaar staan had dat technisch flink wat voeten in de aarde – en die complexiteit steeg exponentieel wanneer alle vier de personages in beeld kwamen. “Af en toe heb ik wel zitten vloeken op de technische kanten ervan, omdat het je zo makkelijk afleidt van de emotionele laag,” verzucht Lyngbye. “Hoe kan een acteur nou natuurlijk spelen als hij zijn voeten absoluut niet mag bewegen?”

Onuitstaanbaar voor de kijker

En die acteurs hebben nogal wat om hun tanden in te zetten. Stine en Teit zijn soms onuitstaanbaar, voor elkaar maar ook voor de kijker – juist omdat hun gedrag zo pijnlijk herkenbaar is. “Ik wilde de ruimte nemen om personages te creëren die je niet de hele tijd aardig hoeft te vinden,” legt Lyngbye uit. “Want mensen zijn nu eenmaal niet altijd aardig. Ik vind het juist fascinerend om mee te leven met een onaardig personage. Stine en Teit zijn heel erg met zichzelf bezig, en tegelijkertijd schamen ze zich voor dat egocentrisme. Hopelijk heb je empathie en begrip voor ze, maar dagen ze je ook een beetje uit, omdat je je ook kan herkennen in hun onhebbelijkheden.”

Na de eerste vertoningen in Rotterdam lijkt dat ze zijn gelukt, stelt ze tevreden vast. “Ik merk dat heel veel mensen zich erin herkennen – zowel in het egocentrische als in het verlangen om uit de hectiek van onze levens te kunnen ontsnappen. Geen wonder, want we pushen onszelf veel te hard. Ikzelf ook hoor, en ik zie ook geen uitweg – ik ben gestrest, maar ik wil niks van wat ik doe opgeven. Dat is een vicieuze cirkel.”

Superposition is te zien in Filmhallen, Het Ketelhuis en Rialto De Pijp.

Regisseur Karoline Lyngbye: 'We pushen onszelf veel te hard, ikzelf ook.' Beeld Per Arnesen

Nordic Watching Superposition wordt door distributeur September Film uitgebracht als zesde in een reeks van negen films onder de titel Nordic Watching, met films in allerlei genres met als enige overeenkomst dat ze uit de Noordse landen komen. Superposition heeft daarbij een goeie score, want drie van de zes landen die onder die noemer gevangen worden, waren bij de productie betrokken: de film is een Deense productie die werd gefilmd in Zweden waarbij ook Finse producenten betrokken waren – het geluidsontwerp, de muziek en de visuele effecten werden grotendeels verzorgd in Helsinki. “Dat soort internationale coproducties zijn tegenwoordig zo’n beetje de norm in Europa,” zegt Lyngbye. “Dat heeft mooie kanten: je krijgt een ander perspectief op je project en je kunt samenwerken met meer verschillende mensen. Maar het is eigenlijk ook gewoon heel onpraktisch om voor de muziek steeds heen en weer naar Helsinki te moeten.”