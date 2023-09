Regisseur Lila Avilés over het uitzonderlijk intieme Tótem: ‘Bij elke stap van het maken van de film dacht ik aan mijn dochter’

Naíma Sentíes als de 7-jarige Sol in ‘Tótem’. Beeld Limerencia Films

Een tatoeage op mijn hart, noemde de tienerdochter van regisseur Lila Avilés Tótem, de tweede speelfilm van haar moeder. Avilés droeg de film op aan haar dochter, die er een belangrijke inspiratiebron voor was.

“Bij elke stap van het maken van de film dacht ik aan haar,” zegt Avilés. We spreken haar eind augustus tijdens het festival World Cinema Amsterdam, waar Tótem de openingsfilm was. De film speelt zich af op één dag en avond. Op die avond wordt een groot feest gevierd ter ere van kunstenaar Tona. De dag die eraan voorafgaat, wordt besteed aan de voorbereidingen: het huis wordt versierd, taarten gebakken, outfits geselecteerd.

Ondertussen blijft Tona zelf de hele dag in bed liggen. Zo schemert al snel door dat er een andere reden is om hem in het zonnetje te zetten: hij is ziek en heeft niet lang meer te leven. Dat wordt in Tótem niet met zoveel woorden gezegd, want de film bekijkt de gebeurtenissen in het chaotische Mexicaanse familiehuis door de ogen van Tona’s 7-jarige dochter Sol.

De juiste piepjonge acteur

“Mijn eigen dochter heeft de dood van haar vader moeten meemaken,” vertelt Avilés over de inspiratie voor de film. “Ikzelf natuurlijk ook, maar omdat zij zo jong was toen het gebeurde, bezag ik het vooral door haar ogen. Dat perspectief wilde ik nu in de film blootleggen. De film is fictie, wat je ziet heb ik niet zo meegemaakt, maar hij komt wel voort uit mijn eigen ervaring en uit wat ik heb gevoeld.”

Het resultaat is een uitzonderlijk intieme film, die je met een aan documentaire grenzende waarachtigheid middenin de turbulente dag van deze familie plaatst. Tona’s zussen bekvechten met elkaar over de exacte invulling van het feest, neefjes en nichtjes schieten alle kanten op, iedereen houdt zichzelf bezig om maar niet te hoeven denken aan dat grotere drama dat eraan zit te komen. Iedereen behalve Sol, de zwijgzame spil tussen al dat rumoer en geharrewar.

regisseur Lila Avilés: ‘Ik toon het verhaal gewoon, en ik nodig je uit om daar iets bij te voelen – het is aan jou wát.’ Beeld Getty Images

Daarmee leunt Tótem voor een groot deel op het spel van de jonge Naíma Sentíes als Sol. Avilés maakte zich tijdens het schrijven van de film wel zorgen of ze ooit de juiste piepjonge acteur zou vinden om deze subtiele rol te spelen, zegt ze. Maar een plan B had ze niet. “Zo werkt het voor mij niet – je werkt er gewoon net zo lang aan tot je hebt wat het moet zijn. Ook als je er eigenlijk het geld niet voor hebt, ook als het heel veel tijd kost. Gelukkig vonden we Naíma, een heel slim meisje. Ze had echt inzicht in het personage. En tegen het eind van de opnamen had ze helemaal door hoe het werkt om een film te maken – ze zou zo regisseur kunnen worden!”

Verbluffend laatste shot

Een andere essentiële keuze was de locatie, aangezien Totém zich vrijwel geheel afspeelt in en om het huis waar het feest zal plaatsvinden. “Toen ik er binnenstapte, wist ik direct dat dit het huis was,” vertelt Avilés. Haar producent heeft nog geprobeerd het haar uit het hoofd te praten. “Dit huis staat in een stuk van Mexico-Stad dat eigenlijk heel onhandig is om in te filmen. Er is te veel lawaai van verkeer, dat heeft ons behoorlijk wat hoofdpijn bezorgd. Maar het moest dit huis zijn. Ik kan niet goed uitleggen waarom – het is zoals wanneer je op zoek bent naar een huis om te wonen, op een gegeven moment stap je ergens binnen en weet je: ja, dit is het.”

In Tótem maakt daglicht langzaam maar zeker plaats voor schemering en vervolgens duisternis. Het bouwt op naar een verbluffend laatste shot, met enkel de kaarsjes van een verjaardagstaart als lichtbron.

“Het werk op de set bestaat normaal gesproken vooral uit heel veel wachten,” legt Avilés uit. “Wachten tot de locatie optimaal is uitgelicht, wachten tot de techniek klopt. Maar hoe meer tijd je besteedt aan de technische kant, hoe minder tijd je hebt met de acteurs. Dat wilde ik vermijden, zodat ik de acteurs zoveel mogelijk energie zou kunnen geven.”

Met cameraman Diego Tenorio zocht ze daarom naar een visuele benadering met minimale belichting. “Het zit dicht bij de realiteit – als iets in de schaduw gebeurde, zijn we dat niet gaan corrigeren of ‘oplossen’. Want het is volgens mij helemaal niet nodig dat je als kijker altijd alles perfect kunt zien.”

Die terughoudendheid komt terug in alle aspecten van het filmmaken. “Ik hou er niet van om het drama bij de kijker door de strot te duwen, ik wil niet manipuleren,” zegt Avilés. Tótem is een verhaal dat draait om allerlei grote emoties, maar die worden niet uitgemolken. “Ik toon het verhaal gewoon, en ik nodig je uit om daar iets bij te voelen. Maar het is aan jou wát je er dan bij voelt, dat wil ik niemand opleggen.”

Kamermeisje Lila Avilés, in 1982 geboren in Mexico-Stad, zette haar eerste stappen in de filmwereld als actrice. Vanaf 2016 begon ze zelf films te maken, als regisseur, schrijver én producent van een drietal korte films die lovend ontvangen werden op internationale festivals. Dat gold ook voor haar eerste speelfilm La camarista, die de scherpe tegenstellingen tussen rijk en arm in hedendaags Mexico blootlegt aan de hand van de dagelijkse routines van kamermeisje Eve in het luxehotel Presidente Internacional. De film won prijzen op meerdere festivals, waaronder de juryprijs op World Cinema Amsterdam. Met de hoofdrolspeler van La camarista, Gabriela Cartol, ontwikkelde Avilés een nauwe band. Cartol is in Tótem opnieuw te zien, als de verpleegster die de terminaal zieke Tona verzorgt. Maar belangrijker was haar bijdrage aan de casting van de film – via Cartol vond Avilés haar jonge hoofdrolspeler.