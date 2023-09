Recensie wraakfilm Sisu: nors zwijgen, rondvliegende ledematen en een obligate vrouwenrol

Jorma Tommila in ‘Sisu’. Beeld Filmdepot

Een zwijgzame goudzoeker (Jorma Tommila) heeft zich teruggetrokken in de wildernis van Lapland. Het is 1944, de Tweede Wereldoorlog hinkt op zijn laatste benen en de nazi’s zijn bezig met een uittocht uit deze regionen. Als ze de goudzoeker tegenkomen, zien ze in hem een ongevaarlijke opa. Maar de altijd door zijn Bedlington terriër (die bekendstaan om hun vastberaden karakter en weerbestendigheid) vergezelde man blijkt een naam (Aatami Korpi) en verleden (als Russen dodende moordmachine) te hebben.

Wat volgt in dit Finse wraakfestijn is een kat-en-muisspel, opgedeeld in korte hoofdstukken met titels als ‘de verschroeide aarde’, waarin Aatami op almaar creatievere wijze nazi’s elimineert. Dat gebeurt met een combinatie van vernuft en ongeloofwaardigheid die zich kan meten met de shenanigans tussen Wile E. Coyote en de Road Runner uit de Looney Tunes-animaties, en precies dat is het fundament van het vermaak.

Het uitgestrekte Laplandse landschap, waarin weinig ruimte is om je te verstoppen, wordt door cameraman Kjell Lagerroos prachtig in beeld gebracht. Tanks doemen op uit de mist, een brandend dorp kleurt de nacht oranje. Het is een nadrukkelijke esthetiek zoals we die recentelijk vaker zien in het wraakgenre en Jalmari Helander, voor wie dit pas weer zijn eerste film is sinds de bescheiden festivalhit Big Game uit 2014, laat zijn (anti)held er kundig doorheen laveren.

Sisu (de titel verwijst naar een onvertaalbaar Fins woord dat iets betekent in de trant van onverzettelijkheid), zet alle vinkjes die je van een wraakfilm als deze verwacht. Een hoop nors zwijgen, rondvliegende ledematen en een obligate vrouwenrol. Maar het blijft daardoor ook een wel erg bijeen geleende verzameling elementen, met uiteindelijk te weinig eigen smoel.