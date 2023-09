Recensie Sur les chemins noirs: portret van een zelfingenomen man in ongerept Frankrijk

Jean Dujardin in ‘Sur les chemins noirs’. Beeld Filmdepot

Sur les chemins noirs is gebaseerd op het gelijknamige autobiografische boek uit 2016 van de reizende schrijver Sylvain Tesson, dat hij schreef over zijn voettocht door Frankrijk. Sylvain heet in de film Pierre, verder is de film overwegend trouw gebleven aan het boek. Tijdens zijn wandeltocht citeert Pierre bijvoorbeeld woord voor woord enkele hoogdravende passages.

Als Pierre (Jean Dujardin) na een ongeval uit een coma ontwaakt – het exacte voorval wordt geleidelijk in flashbacks aan de kijker onthuld – besluit hij om door Frankrijk te wandelen, een tocht van 1300 kilometer. Pierre gebruikt zijn wandeling als therapie. In letterlijke zin is de wandeling een soort revalidatie. Maar ook in figuurlijke zin heelt Pierre zijn wonden door zijn lange voettocht door de ongerepte natuur van Frankrijk.

Pierre is een conservatieveling. Hij ontsnapt aan zijn perikelen door terug te keren naar de goede oude tijd. Hij wandelt alleen over de onverharde paden, de chemins noirs, die hem door de minder bewoonde delen van Frankrijk leiden. Tijdens zijn wandeling mijmert hij over de verandering die zijn land heeft meegemaakt: natuur heeft plaatsgemaakt voor industrie, oude bergdorpjes zijn grotendeels verlaten, wat vroeger ambacht was is nu geautomatiseerd.

Het boek dat hieruit resulteert, en dat we hem tijdens de wandeling horen schrijven, is een kritische blik op het temmen van de natuur en een verslag van de helende werking van de wildernis. Sur les chemins noirs bestaat uit zelfingenomen mijmeringen en mooie natuurplaatjes.