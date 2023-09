Recensie Strange Way of Life: cowboyfilm van Pedro Almodóvar heeft meer stijl dan inhoud

Still uit ‘Strange Way of Life’. Beeld Filmdepot

Pedro Almodóvar (Dolor y gloria) werd ooit gevraagd om Brokeback Mountain te maken. Hij weigerde. De filmwereld was niet klaar voor zijn expliciete visie op het verhaal over twee cowboys die op elkaar verliefd worden, zei hij daar later over. Met Strange Way of Life geeft Almodóvar een soort metacommentaar op het ingewikkelde verband tussen homoseksualiteit en de western: zijn korte film is zowel sensueel als terughoudend.

Twee cowboys (Ethan Hawke, Pedro Pascal) ontmoeten elkaar na 25 jaar opnieuw. Ooit brachten ze twee zalige maanden samen door in Mexico. Toen kregen ze geen happy end: een ranch waar twee mannen samenleefden, was ondenkbaar. Gewelddadige omstandigheden hebben hen nu weer bij elkaar gebracht en daarmee een tweede kans gegeven.

Strange Way of Life werd gefinancierd door modehuis Saint Laurent. De cowboys dragen de kleding van creatief directeur Anthony Vaccarello, die hier een moderne kijk presenteert op de klassieke cowboy-outfits uit de westerns van het begin van de 20ste eeuw. Pedro Almodóvars tweede Engelstalige korte film, een 31-minuten durende onderdompeling in de atmosfeer van de western, is eigenlijk een veredelde modefilm – een goed geschoten modefilm, maar toch.

De samenwerking tussen modehuizen en filmregisseurs is niets nieuws. Tal van regisseurs hebben voor modemerken gewerkt. Ze maakten niet alleen reclames, maar ook korte films. Recentelijk maakte Jim Jarmusch bijvoorbeeld het licht absurdistische French Water (2021) en Gaspar Noé het 50 minuten durende Lux Æterna (2019), beide ook voor Saint Laurent. Bijzonder is dat Strange Way of Life opgepikt werd door distributeurs en in filmtheaters te zien zal zijn. Sommige theaters zullen de film samen met een andere film programmeren, andere opzichzelfstaand voor een gereduceerde prijs.

Strange Way of Life vertelt een verhaal over verwachtingen – van wat het betekent om vader te zijn, om een broer te zijn en, breder genomen, wat het betekent om een man te zijn – en hoe deze verwachtingen kunnen botsen met onze diepste verlangens.

Centraal staat een complex conflict tussen de twee hoofdpersonages: een familielid van de een is vermoord, een familielid van de ander wordt van deze moord verdacht. Toch blijft de film wat stijfjes. Er is weinig chemie tussen de twee cowboys en het verhaal over hun relatie blijft aan de oppervlakte. Er wordt disproportioneel veel tijd besteed aan flashbacks die misschien bijdragen aan de zwoele toon van de film, maar het verhaal weinig kracht bijzetten. Strange Way of Life heeft meer stijl dan inhoud.