Recensie: Only You bewaart alle Grote Emoties voor het laatst

Beeld Wessel de Groot

Afgelopen april was Claire Bender te zien als de vriendin van de weifelende hoofdpersoon in Goodbye Stranger, vernoemd naar het eightiesliedje van Supertramp. Nu is het haar personage dat over alles twijfelt in Only You, ook al vernoemd naar een veertig jaar oud popliedje, van Yazoo ditmaal.

Tot nu toe is het hele leven van Benders personage Elisabeth voor haar geleefd, zo leren we in een vlotte openingsmontage. Door haar dwingende moeder, haar vier oudere broers, haar assertieve beste vriendin en haar eerste vriendje – met wie ze nu op het punt staat te trouwen.

Maar als op haar vrijgezellenfeest haar blik die van Arthur (Egbert-Jan Weeber) kruist, blijkt Elisabeth ineens heel doortastend. Wat begint als onenightstand zal hun beider levens overhoop gooien.

Deze liefde is dubbel onmogelijk – naast Elisabeths aanstaande huwelijk vertrekt Arthur over enkele dagen op een wereldreis. Al schemert van begin af aan door dat hem eigenlijk iets anders in de weg zit – wat dat is wordt in de trailer (zie hieronder) al weggegeven, maar in de film zelf pas in de slotakte onthuld.

Daardoor jast Only You er in het laatste kwartier ineens nog heel veel Grote Emoties doorheen, die wel aangrijpen maar ook wat gehaast voelen. Juist ook vergeleken met het eerste uur, dat loompjes voortkabbelt op het ritme van deze zomerse, eindige verliefdheid. Steeds gaat een van de twee weg, om toch direct weer terug te keren, als de eb en vloed op het Scheveningse strand waar Arthur om de hoek woont.

Het maakt Only You het soort film dat volledig staat of valt bij de chemie tussen de hoofdrolspelers – een groot deel van de film bestaat uit scènes met enkel Bender en Weeber in een verder leeg appartement. Die chemie is er in overvloed.