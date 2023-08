Recensie: Nicolas Cage, en niet het verhaal, is de aantrekkingskracht van Sympathy for the Devil

Nicolas Cage is een maniakale goochelaar in Sympathy for the Devil.

Nicolas Cage is een maniakale goochelaar in gijzelingsfilm Sympathy for the Devil. Zijn opvallende voorkomen – pak met een kek patroon, leren puntschoenen, fel rood geverfd haar – heeft geen enkele relevantie voor het verhaal, behalve misschien dat de gijzeling in Las Vegas begint en er een bovengemiddeld aantal goochelaars verblijft in de gokstad. Het is veelzeggend dat dit gegeven er nauwelijks toe doet. De aantrekkingskracht van Sympathy for the Devil is niet het verhaal – de karige plot zakt tegen het einde volledig in – maar Cage zelf.

Een man (Joel Kinnaman) is onderweg naar zijn vrouw, die in het ziekenhuis aan het bevallen is. Dan stapt een vreemde (Cage) zijn auto binnen en dwingt hem te gaan rijden. Wat er precies aan de hand is, wordt opzettelijk vaag gehouden. Dit mysterie loont niet.

Wat deze middelmatige film het kijken waard maakt, is Cage, die zijn kenmerkende maniakale spel hier perfect uitvoert: fluisterstem, wilde ogen, gekke oneliners. Het stoïcijnse spel van de Zweedse acteur Kinnaman (The Killing) is een prettig contrast met de waanzin van Cage, die ergens in het midden van de film in een monoloog verzeild raakt over ‘de Slijmman,’ die zijn leven verpest door snot in zijn holtes te stoppen.

De absurditeit van Cage’s personage is de belangrijkste verdienste van Sympathy for the Devil. Wat de film daarbij in de weg staat is het einde, waarvan de twist niet goed genoeg is om de verandering van toon (van absurd naar serieus) te rechtvaardigen.