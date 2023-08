Recensie: Il primo giorno della mia vita heeft een wel erg simplistische kijk op depressie en zelfmoord

Toni Servillo leidt de vier mensen rond door Rome, als een reisgids van het vagevuur. Beeld Maria Marin

Er zijn dingen waarvan je weet dat je ze zult missen als je er niet meer bent: het zien opgroeien van je kinderen, bijvoorbeeld. Als je besluit een einde aan je leven te maken, suggereert Paolo Genovese (Supereroi) met Il primo giorno della mia vita, dan houd je hier wellicht rekening mee. Dan zijn er nog de dingen waarvan je niet eens weet dat ze te gebeuren staan: je vrouw kan bijvoorbeeld heimelijk zwanger zijn.

Il primo giorno della mia vita focust op deze dingen. In de film brengt een naamloze man (Toni Servillo) vier vreemden bij elkaar. Alle vier staan ze op het punt zelfmoord te plegen. Servillo, een soort engel, grijpt in vlak voor hun daad en laat hen vervolgens zien wat er zou gebeuren als hij dat niet had gedaan.

Hij brengt ze naar een hotel en leidt ze de volgende zeven dagen door Rome rond, als een soort reisgids van het vagevuur: hij laat hun dood zien, hun begrafenis, hun rouwende familie, maar ook de mensen die ze zullen ontmoeten als ze na deze zeven dagen ervoor kiezen te blijven leven.

Simplistische kijk

Het Italiaanse drama is precies wat je verwacht van een film met dit uitgangspunt: sentimenteel, melodramatisch, een tikje kitsch. Vooral de kijk op depressie en zelfmoord is simplistisch. Dit is vooral te zien aan de personages: een YouTubester die op school gepest wordt omdat hij dik is, een verlamde ex-turner die haar gehele carrière naast de gouden plak heeft gegrepen, een eenzame politieagent die haar dochter op jonge leeftijd heeft verloren. Alleen de zelfhulpcoach lijkt geen tastbare reden te hebben voor zijn doodswens. Juist hij blijft een afstandelijk figuur.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

Il primo giorno della mia vita Regie Paolo Genovese

Met Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Sara Serraiocco, Margherita Buy

Te zien in Eye, Cinecenter, City, Filmhallen, The Movies, Tuschinski