Recensie: Heden, verleden, liefde en oorlog lopen door elkaar heen in Anatomy of Time

Welke nieuwe films moet je zien? We zetten de nieuwe releases op een rij en selecteren de film van de week. Dit keer: de Thaise regisseur Jakrawal Nilthamrong boetseert met tijd in zijn derde speelfilm Anatomy of Time.

“Mijn leven is niks meer dan een herinnering van een oude man.” Dat staat op het T-shirt van een verpleegster die met zichtbare tegenzin een oude man verzorgt. Het is een van de dingen, van grote gebaren tot kleine details, waaruit blijkt dat tijd in Anatomy of Time van de Thaise regisseur Jakrawal Nilthamrong anders werkt dan anders.

Dat maken ook de openingsbeelden meteen al duidelijk, die het interieur van een klokkenwinkel tonen. Het is de winkel van de bedachtzame vader van de jonge vrouw Maem, ergens in de jaren zestig, vroeg in de burgeroorlog die Thailand bijna twee decennia in zijn greep zou houden.

In die tijd wedijveren twee mannen om Maems hand, al is het een zeer ongelijke strijd. Enerzijds de ernstige en zachtaardige riksjarijder Don, die betrokken is bij de communistische opstandelingen en voor wie Maem oprecht gevoelens heeft. En anderzijds een jonge, ambitieuze generaal in het nationale leger, die niet schroomt om zijn machtspositie te misbruiken voor zijn liefdesleven. Is het angst of pragmatisme waardoor Maem hem niet afwijst? Of speelt er ook iets anders?

Schrikbewind

Voor Maem is het een keuze tussen twee verschillende levenspaden. Hoe die strijd uitpakt, is meteen aan het begin van Anatomy of Time al duidelijk, want na de beelden van de klokkenwinkel zien we in de tweede scène hoe de inmiddels bejaarde Maem in het heden haar man, de voormalig generaal, verzorgt op zijn sterfbed. Van de branie uit zijn jeugd is niets meer over, en het schrikbewind waar hij als militair onderdeel van was, wordt inmiddels gezien als een nationale schande waar men liever niet aan herinnerd wordt.

Het hardvochtige heden van het oude stel loopt soms naadloos over in meer idyllisch ogende scènes uit hun verleden. Beeld Filmdepot

Nilthamrong maakt van de oude generaal een verrassend tragisch figuur, die gaandeweg een stuk complexer blijkt dan enkel een brute overheerser. Weliswaar laat hij zijn rivaal zonder enige aanleiding in elkaar slaan door zijn manschappen, maar uiteindelijk lijkt hij evenzeer als de rebellen te vechten uit ideologische overtuiging, hoe misplaatst ook. “Er zijn maar twee mogelijkheden,” legt hij een van zijn minderen ergens in de film uit. “Ofwel een wrede leider met een rechtvaardig systeem, ofwel een systeem vol onrecht en leugens waarin de rijken de armen uitbuiten.”

Anatomy of Time verweeft vervolgens die tijdslagen: die van de jonge Maem op een kruispunt in haar leven, en van de oude die terugblikt op wat daarvan geworden is. Al klinkt ‘verweven’ misschien nog te ordentelijk. In de mooi meanderende montage (mede verzorgd door de Nederlandse editor Katharina Wartena, die eerder een Gouden Kalf won voor Boven is het stil) is niet altijd even duidelijk wanneer we ons precies bevinden. Het hardvochtige heden van het oude stel loopt soms naadloos over in meer idyllisch ogende scènes uit hun verleden.

Leren van Tarkovski

Cinema is boetseren met tijd, stelde de Russische filmmaker Andrej Tarkovski ooit, en dat is een les die Nilthamrong zich stevig in de oren heeft geknoopt. Daarnaast lijkt Nilthamrong in de voetsporen te treden van het vergelijkbare werk van landgenoot Apichatpong Weerasethakul, al haalt zijn film het nog niet bij de mystieke subtiliteit van diens films (meest recentelijk Memoria met Tilda Swinton). Tijd beweegt in Anatomy of Time niet lineair maar cyclisch. Een beetje als de klok zonder wijzers die in het huis hangt – de tijd tikt onvermurwbaar door, maar hoe laat het is blijft ongewis.

Nilthamrong vermengde elementen uit de levens van zijn eigen ouders in Anatomy of Time, zijn derde speelfilm (zie kader). Zijn eigen vader was klokkenmaker, net als die van Maem, en de hedendaagse scènes rond de stervende generaal werden zelfs gefilmd in zijn eigen ouderlijk huis.

Het uitgangspunt voor de film was de vraag hoe de relatie van zijn ouders stand kon hebben gehouden in die roerige tijden in Thailand. Zoals Maem zich in de film afvraagt hoe een boom kan zijn gegroeid hoog tegen een rotsachtige bergwand. Het antwoord op die vraag – het zaadje kwam er via vogelpoep – is even banaal als kosmisch, een combinatie die ook de film als geheel kenmerkt.

Regisseur Jakrawal Nilthamrong.

Resident aan de Rijksakademie Jakrawal Nilthamrong, geboren in 1977 in de Thaise plaats Lopburi, volgde de kunstacademie in Bangkok en vervolgens die in Chicago. In 2007-2008 was hij artist-in-residence aan de Rijksakademie in Amsterdam. Nilthamrong maakt korte en lange films, documentaires en videoinstallaties, die vaak boeddhistische thematiek in een hedendaags kader plaatsen. Zowel zijn eerste speelfilm Unreal Forest, een ‘metafictionele’ film over een Zambiase filmmaker, als opvolger Vanishing Point waren te zien op het filmfestival van Rotterdam; die laatste won er in 2015 een Tiger Award.

Anatomy of Time Regie Jakrawal Nilthamrong

Met Thaveeratana Leelanuja, Prapamonton Eiamchan, Paopoom Chiwarak

Te zien in Eye, vanaf 17 augustus ook Rialto, vanaf 24 augustus ook via Picl

