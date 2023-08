Recensie: Dracula-slasher The Last Voyage of the Demeter haalt veel te weinig uit de setting

Clemens (Corey Hawkins) and Anna (Aisling Franciosi) in The Last Voyage of the Demeter. Beeld Rainer Bajo/Amblin Entertainment

Elke film Draculafilm beeldt het bloedzuigende monster weer op een nieuwe manier af. In The Last Voyage of the Demeter, een bewerking van hoofdstuk ‘Het logboek van de kapitein’ uit de roman Dracula van Bram Stoker, is Dracula minder mensachtig en meer monster dan het charmante, in een mantel gehulde wezen zoals we dat kennen in de populaire cultuur. Een grijze huid, een grote gapende mond en rottende tanden – André Øvredals Dracula is eerder dood dan levend.

Met minimale bemanning reist het schip de Demeter van de Balkan naar Engeland om een geheimzinnige vracht af te leveren. De bemanning krijgt een bonus voor een snelle aankomst, dus wanneer er vreemde dingen op het schip gebeuren, weigeren ze een noodstop te maken.

The Last Voyage of the Demeter is in feite een slasher-film. Het is niet de vraag óf de bemanningsleden gedood zullen worden door Dracula, maar hoe en – vooral – wanneer. Het verhaal wordt niet verder uitgewerkt dan dat: enkele relaties tussen de bemanningsleden worden haastig geschetst, maar de meeste personages bestaan alleen om voer te zijn voor Dracula.

Een schip in open water heeft iets beangstigends, er is geen mogelijkheid om te ontsnappen. Dat maakt een vrachtschip de perfecte locatie voor een monsterslasher als deze. Toch maakt Øvredal hier weinig gebruik van. De eenzaamheid van de zee en de claustrofobie van het schip worden amper aangezet. Echt eng wordt het dan ook niet. Dat komt vooral omdat de aanvallen van Dracula kracht missen: het camerawerk is ietwat traag, waardoor de vele jumpscares niet zo effectief zijn.