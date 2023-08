Recensie: De samenkomst van religie en homoseksualiteit is de grootste worsteling van All Our Fears

Beeld Jaroslaw Sosinski

Daniel draagt altijd hetzelfde: een zwart trainingspak met aan weerszijden een regenboogstreep. Om zijn nek bungelt een groot kruis. Daniels uniform symboliseert zijn tegenstrijdige identiteit: Pools, katholiek, homoseksueel.

De kleine boerengemeenschap tolereert Daniel, deels omdat hij een actieve rol inneemt in de lokale boerenprotesten, en deels omdat hij zijn relatie verbergt. Deze tolerantie wordt op de proef gesteld wanneer een lesbisch meisje door suïcide om het leven komt en Daniel een herdenking voor haar probeert te organiseren.

Tijdens een van zijn pogingen om de gemeenschap te overtuigen van zijn idee, trekt iemand de regenboogstreep van zijn mouw. In de rest van de film bungelt het stukje stof hulpeloos aan zijn arm. Zo flinterdun is de homoacceptatie in het dorpje waar Daniel woont.

Waargebeurd

Het Poolse drama All Our Fears is gebaseerd op waargebeurde gebeurtenissen. Door Daniels verhaal te verbeelden, probeert de film vermeend tegengestelde werelden te verenigen. Homoseksualiteit en religie sluiten elkaar niet per definitie uit – Daniels bestaan is daar bewijs voor.

De samenkomst van religie en homoseksualiteit is tegelijkertijd de grootste worsteling van de film. Daniel bestaat dan wel als compleet persoon op het scherm, maar hij wordt zelden als zodanig gezien door zijn omgeving – zijn kunstvrienden uit de stad snappen zijn geloof niet, de dorpsbewoners accepteren zijn homoseksualiteit niet.

Suïcide is een zonde, zegt de kerk, maar Daniel weet: het meisje stierf niet door eigen toedoen – niet echt ten minste. Ze stierf door de homofobie in de samenleving. “We zijn allemaal schuldig aan haar dood,” verkondigt hij. Wat als de gemeenschap deze schuld weigert op zich te nemen? All Our Fears weet deze vraag niet te beantwoorden, maar laat wel zien hoe belangrijk het is om hem te stellen.