Komiek Odd-Magnus Williamson schreef een film over een komiek die kanker krijgt. ‘Het was therapeutisch’

Een komiek krijgt kanker, en vindt vervolgens zijn manier om daarmee om te gaan in de Noorse ‘dramedie’ Nothing to Laugh About: grappen erover maken. Scenarist en hoofdrolspeler Odd-Magnus Williamson putte ervoor uit zijn eigen (kankervrije) leven: ‘Ik was het vuur voor comedy verloren.’

“Ik ga geen grappen over mijn kanker maken,” zweert stand-upcomedian Kasper Barentsen in Nothing to Laugh About. Al een scène later doet hij dat natuurlijk toch, aangewakkerd door een bezoeker die hem tijdens zijn show uitjouwt. Voor het eerst in tijden voelt Kasper weer plezier in wat hij doet. Want de diagnose botkanker is niet de oorzaak van de lusteloosheid die hij voelt, hooguit een trap na. Hij was al hard op weg naar een midlifecrisis – de ziekte lijkt hem in eerste instantie juist wakker te schudden.

Een clichématig feelgoodverloop maakt vervolgens langzaamaan plaats voor een eerlijker blik op een leven in het aangezicht van de dood. In die meer cynische tweede helft van de film drukt scenarist en hoofdrolspeler Odd-Magnus Williamson (42) – zelf ook komiek, naast schrijver en acteur – een eigen stempel: een feelgoodfilm die ook ruimte laat voor de momenten waarin het leven allesbehalve goed voelt.

Wist u bij het schrijven al dat u zelf de hoofdrol zou spelen?

“Nee, ik denk als ik iets schrijf nooit na over casting. Maar het is een heel persoonlijk verhaal voor me, dus toen het script eenmaal af was hoopte ik wel dat men mij zou overwegen. Gelukkig heeft regisseur Petter Næss niemand anders gevonden!”

In welke zin is het een persoonlijk verhaal?

“Al van jongs af aan wilde ik niets anders dan komiek worden. En dat lukte: vanaf mijn twintigste verdiende ik mijn brood als stand-upcomedian, ik had een succesvolle carrière, ook op tv. Maar rond mijn 35ste merkte ik dat grappig zijn me niet meer zo makkelijk afging. Ik was het vuur voor comedy verloren, het voelde alsof ik een slap aftreksel van mijn jongere zelf aan het worden was. En toen werd ik ontslagen door de tv-zender waar ik onder contract stond. Het voelde alsof mijn dagen als komiek geteld waren, maar ik kon niets anders, had mijn hele identiteit daaraan opgehangen. Dus ik werd enorm depressief en bitter. Tot ik er weer eens over zat te zeiken tegen een vriend en die de wijze woorden sprak: kappen nou, het had nog veel erger kunnen zijn, je had kanker kunnen krijgen of je vrouw had bij je weg kunnen gaan. En toen dacht ik: dat is een topidee voor een film!”

Het startpunt van de film is dus eigenlijk een worstcasescenario voor uw eigen leven?

“Zo kun je het zien, ja. De eerste versie schreef ik in een dag of negen, denk ik, het was echt therapeutisch. Ik schreef mezelf uit een existentiële crisis.”

Heeft u overwogen de film ook zelf te regisseren?

“O, nee, absoluut niet. Daar ben ik totaal ongeschikt voor. Ik heb weleens wat tv-dingen geregisseerd, maar ik vond het vreselijk. Je moet constant aan allerlei dingen tegelijk denken, dat kan ik gewoon niet. De hele tijd door beslissingen nemen, vreselijk. Als mijn twee dochters tegelijk naar me toe komen en allebei iets willen, loop ik al vast.”

Nothing to Laugh About is te zien in Filmhallen en Het Ketelhuis.