How to Save a Dead Friend is bitterzoet: filmmaker maakte documentaire over haar geliefde die stierf aan een overdosis

Welke nieuwe films moet je zien? We zetten de nieuwe releases op een rij en selecteren de film van de week. Dit keer: Marusya Syroechkovskaya (34) filmde haar geliefde Kimi elf jaar lang, tot hij aan een overdosis overleed. In haar documentaire How to Save a Dead Friend weeft ze deze homevideo’s aan elkaar. ‘Filmmaken gaat voor mij over bewaren.’

“Als er een leven na de dood is, dan is dit digitaal,” zegt Marusya Syroechkovskaya in How to Save a Dead Friend. Haar documentaire maakt gebruik van de vroege internetesthetiek om een portret te schetsen van de man van wie ze zoveel hield. Die man – de vriend uit de titel – is Kimi. De Russische Syroechkovskaya ontmoette hem als tiener op een grungeforum. Ze waren eerst vrienden en werden toen geliefden. Ze trouwden en gingen jaren later uit elkaar. In 2016 stierf hij aan een overdosis.

How to Save a Dead Friend is samengesteld uit beelden die Syroechkovskaya in elf jaar tijd van Kimi en zichzelf heeft geschoten, in totaal ongeveer 150 uur. “Wat tegenwoordig niet zoveel meer is,” zegt ze in een gesprek in Lab111. Maar in het begin van de jaren 2000 – Syroechkovskaya begon met filmen in 2005, toen ze zestien was – filmde ze meer van haar leven dan gebruikelijk was.

Deze hoeveelheid van beelden die we nu van onszelf en onze dierbaren hebben, verklaart misschien waarom haar film zo urgent aanvoelt. Met haar film slaagt Syroechkovskaya erin om haar herinnering aan een dierbare op een waarheidsgetrouwe, maar niet voyeuristische manier met de wereld te delen. Ze deelt Kimi’s worstelingen met depressie en verslaving, zonder hem alleen als een verslaafde neer te zetten. Ze gebruikt bijvoorbeeld geen beelden waarin Kimi desolaat is of zo high dat hij er niet meer bij is. “Maar drugs maakten deel uit van ons leven. Ik kan de persoon en de verslaving niet van elkaar scheiden.”

Omgaan met depressie

Kimi redde Syroechkovskaya’s leven – toen ze hem ontmoette had ze besloten dat haar zestiende levensjaar haar laatste zou zijn, maar hun vriendschap en het filmen daarvan gaf haar een manier om met haar depressie om te gaan. “Uiteindelijk ben ik naar een filmacademie gegaan, maar de werkelijke reden waarom ik mijn leven begon te filmen en zoveel filmde, was dat ik erg depressief was en niet wist hoe ik erover kon praten. De camera maakte het veiliger voor me om met mensen te zijn en door te filmen kon ik de dingen die me overkwamen beter begrijpen.”

Het woord dat Syroechkovskaya gebruikt voor haar film is bitterzoet. Ze kon Kimi niet redden. Toch redt ze hem op zekere wijze met haar film – de herinnering aan hem, althans. “Voor mij gaat filmmaken, en vooral documentaire filmmaken, over het bewaren van mensen in de ruimte van de film. En niet alleen mensen, maar ook de tijdgeest en de muziek waar je van houdt. Documentaires hebben het vermogen om iets vast te leggen en het daarbij vast te houden. Dat is het leven na de dood dat we krijgen.”

Nieuw perspectief

Aan het einde van ons gesprek noem ik een aflevering van de podcast Reply All waar haar film me aan deed denken. In aflevering 143 gaat een vader op zoek naar videomateriaal van zijn overleden tienerzoon. Op het moment dat ik deze aflevering noem, hebben we een half uur gesproken over het digitale hiernamaals, over wat er van je overblijft als je overlijdt en over hoe je een herinnering van iemand bewaart. “Ik deel mijn kijk op hem,” zegt ze over de ethische verantwoordelijkheid om een kloppend beeld van Kimi de wereld in te sturen, “hoe ik hem zag. En ik hield van hem.”

De genoemde aflevering ging niet over het bewaren van een herinnering van iemand, maar juist over het verbreden van je blik van iemand die er niet meer is. Als iemand sterft, liggen er geen nieuwe herinneringen meer in het verschiet. De man in de aflevering ontdekte nieuwe dingen over zijn zoon door de beelden die online van hem bestonden. Op die manier creëerde hij als het ware nieuwe herinneringen aan zijn zoon, na diens overlijden.

Was er zo’n moment, bij het bekijken van de opnames, dat haar blik op Kimi verbreed werd? Dat ze iets nieuws over hem ontdekte? Voor het eerst begint Syroechkovskaya te stralen. “Ik vond beeldmateriaal dat ik nog niet eerder had gezien (Kimi filmde in het begin van hun relatie ook met Syroechkovskaya’s camera, red.). Dat was een geweldig gevoel, alsof ik een schat had gevonden. Een groot deel daarvan heb ik niet gebruikt. Maar er waren ook momenten waarop ik de beelden die ik zelf heb geschoten aan het herbekijken was en me realiseerde dat ik ze anders herinner. Ik realiseerde me bijvoorbeeld niet dat ik soms een enorme trut tegen hem was. Of ik realiseerde me niet hoe erg Kimi zijn vader mist en hoezeer zijn dood hem heeft geraakt.”

Schuldig voelt ze zich daar niet over. Ze schrijft dit soort discrepanties toe aan de werking van het geheugen. “Het is vooral interessant om je leven te filmen en het vijftien jaar later te bekijken, want je herinnert je emoties en niet de echte gebeurtenissen. Dus ik kan het iedereen aanraden.”

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.

How to Save a Dead Friend Regie Marusya Syroechkovskaya

Te zien in De Balie, Eye, Rialto VU, Studio/K, De Uitkijk

Verborgen leed in Rusland Marusya Syroechkovskaya (1989) werd geboren in Moskou, waar ze ook een vakopleiding film volgde. Ze ontvluchtte Rusland in maart 2022 toen de oppositie steeds harder werd aangepakt. In haar documentaire How to Save a Dead Friend legt ze een verband tussen mentale problematiek van de Russische jeugd en het Russische regime. “Je weet dat je elk jaar dezelfde gezichten op tv ziet, dat is deprimerend.” Veel van Syroechkovskaya’s vrienden kwamen jong om het leven: door een overdosis, een ongeluk of zelfmoord. Dat komt vooral door het stigma dat er om mentale problemen hangt, vertelt ze. Haar film laat dit verborgen leed in de Russische samenleving zien en maakt het zo, hoopt ze, makkelijker om over mentale problemen te praten. Vooralsnog is How to Save a Dead Friend niet in Rusland te zien. Syroechkovskaya weet niet of dat ooit zal gebeuren.