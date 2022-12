Nazaten tot slaaf gemaakten kunnen naam gratis veranderen: ‘Draait om zelfbeschikking’

Gideon Everduim (38): ‘Ik ben geen koopwaar.’ Beeld Marco Okhuizen

Auset Ankh Re (47) uit Diemen, medeoprichter van The Africal Calendar

‘Ik heb zo’n afkeer van die naam’

“Al een jaar of twintig loop ik met de behoefte om de naam die mijn ouders me gaven, Monique Zichterman, te veranderen. Bij de keuze Monique lieten ze zich inspireren door het liedje ‘Hé Monique’. Ik heb zo’n afkeer van die naam, want als ik niet in Nederland was geboren, had ik een andere naam gehad.”

“Zichterman is een verbastering van de naam van gouverneur Sichtman in Suriname. Mijn overgrootmoeder was een inheemse die in 1863 met hem trouwde. Toen Sichtman vier jaar later overleed, werd zij alsnog tot slaaf gemaakt. Toen ik dat verhaal hoorde, was dat een bekrachtiging van mijn wil om mijn naam te veranderen. Als vrije getrouwde vrouw had mijn overgrootmoeder nooit mogen terugvallen in slavernij.”

“Ik heb al op jonge leeftijd racisme ervaren, toen ik in 1979 in Oudenbosch voor het eerst op school te maken kreeg met Sinterklaas. Iedereen was verkleed en geschminkt als Zwarte Piet. De juf zei tegen mij: ‘Ben je ook als Zwarte Piet verkleed? Je bent het hele jaar toch al Zwarte Piet?’ Dat had zoveel impact. Vanaf dat moment ben ik me bewust dat ik anders was en heeft mijn moeder me meegenomen in het slavernijverhaal.”

Afstand van naam genomen

“Als ik mijn echte naam hoor, roept dat letterlijk weerstand in mijn lichaam op. Het voelde voor mij nooit alsof die bij mij hoorde. Daarom heb ik er letterlijk afstand van genomen. Alleen als officiële documenten ondertekend moeten worden, moet ik die wel zeggen.”

“In het dagelijks leven en op sociale media heet ik Auset Ankh Re. Ankh staat voor eeuwig leven en is een van de oergoden, Re is de zonnegod. Auset is een naam die ik een boek tegenkwam. Later kwam ik erachter dat het ook mijn sterrenbeeld op de Afrikaanse kalender is.”

“Een naamswijziging draait om mijn identiteit en zelfbeschikking. Ik heb het al eerder overwogen, maar tot nu toe vergoedde de gemeente de kosten niet. Ik vertik het uit principe om daarvoor te betalen. Ik zou dat geld nog liever uitgeven aan een rechtszaak.”

“Als het ooit zover is, is dat reden voor een feestje. Mijn kinderen zijn er helemaal voor. Het veranderen van mijn naam zie ik als een eerbetoon aan mijn voorouders en hun verhaal is belangrijk cultureel erfgoed. Het is in lijn met mijn identiteit en doet me beseffen wie we zijn.”

Gideon Everduim (38) uit Amsterdam. Oprichter en directeur For an Equal Society

‘Ik ben geen koopwaar’

“Ik ben de jongste in een gezin van zes kinderen. Geboren in Den Helder en opgegroeid in de Amsterdamse Bijlmer. Ik ben me er al heel lang van bewust dat er Afrikaans bloed door mijn aderen stroomt.”

“Mijn oudere zussen en broer lazen historische boeken van Cynthia MacLeod, Martin Luther King en Malcolm X. Die boeken las ik stiekem ook. Ik bouwde er duizenden beelden omheen. In elk boek kwam het verhaal van de achternamen van tot slaaf gemaakten naar voren, hoe ze werden gebrandmerkt en hoe hun identiteit hen werd ontnomen.”

“Mijn voorouders komen van de plantage Vierkinderen in Suriname. Mijn moeder heet Gambier, afkomstig van een Engelse kolonist, mijn vader Everduim, een naam die veel in Suriname en op Curaçao voorkomt.”

Beleren, kleineren, onderdrukken en radbraken

“Ik ben me al lang bewust van mijn bijzondere achternaam. Die matcht niet met mijn identiteit. Het voelt beladen. Er kleeft een verhaal van beleren, kleineren, onderdrukken en radbraken aan. Als je op de plantage niet meeging in het werkproces werd je hoofd afgehakt en langs de Surinamerivier op een stok gespiest.”

“Daarom ben ik van plan mijn naam te veranderen. Ik ben geen koopwaar. Als een van de initiatiefnemers van deze regeling ben ik superblij dat het nu gratis kan en dat ik niet in een bureaucratische rompslomp hoef te zitten.”

“Een naamswijziging zie ik als het doorbreken van een generationele cyclus. Mijn generatie is veel meer vrijgevochten en geassimileerd. Een achternaam is een prachtig instrument dat bijdraagt aan zelfkennis, zelfheling en verlichting. Ik probeer mijn leven in Nederland nog aangenamer te maken dan dat al is.”

Namenmonument

“Ik denk niet dat ik hiermee mijn voorouders beledig of verwijder. Ik zou heel graag een namenmonument willen opzetten, waarin de koloniale namen die onze voorouders bij zich droegen vereeuwigd worden. Daarmee geef je het een historische plek. Dat is voor mij tien keer krachtiger dan de excuses van premier Mark Rutte.”

“Over mijn nieuwe naam heb ik nog niet nagedacht. Het ontstaan van de achternaamswijziging is gekoppeld aan het idee van een documentaire, Onvoltooid verleden tijd x, die nooit is uitgebracht en hopelijk in de toekomst geproduceerd zal worden. Ik neem de kijker daarin mee in mijn emotionele ontdekkingsreis van Nederland naar de plantage van mijn voorouders in Suriname.”

“Ik zou de documentaire graag willen voortzetten met een reis naar de Pana=stam in Burkina Faso. Terug naar de kern, want uit dna-onderzoek blijkt dat mijn voorouders daar vandaan komen. Misschien dat in Burkina Faso en in gesprekken met de mensen daar een naam op mijn pad komt die past bij wie ik ben, hoe ik me voel en wie ik wil zijn.”