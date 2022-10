Een grimmige sfeer rond de kermis in Osdorp: waar komt de onrust vandaan?

Hoewel de sfeer op woensdagmiddag rustig is, braken de afgelopen drie dagen op rij rellen uit op en rond de kermis in Osdorp. Beeld Dingena Mol

Op de kermis in Stadspark Osdorp is het woensdagmiddag eigenlijk hartstikke gezellig. Kinderen kunnen hun lol niet op bij de grijpmachines, stappen joelend in een achtbaantje in de vorm van een rups, snaaien enorme suikerspinnen en staren verlekkerd naar de uit de kluiten gewassen touwtjetrektent.

Maar zo vredig was het de dagen ervoor lang niet altijd op en rond de kermis in Osdorp. Nadat de situatie zondagavond ronduit grimmig werd met jongeren die vochten en vuurwerk tussen de kermisbezoekers gooiden, moest de kermis vanaf maandag om 19.00 uur in plaats van 22.00 uur dicht. Maar ook daarna kwamen jongeren samen op de in de wijk centraal gelegen straat Tussen Meer om rotzooi te trappen, spullen te vernielen en de politie uit te dagen en te bekogelen met vuurwerk.

Dinsdagavond liep het zó uit de hand dat de ME eraan te pas moest komen om de rust in de wijk terug te brengen. 26 verdachten van 14 tot en met 26 jaar werden aangehouden, één minderjarige jongen zat woensdag nog vast voor openlijke geweldpleging.

Beest uithangen

Met de kermis zelf heeft het allemaal weinig te maken, zegt Bert ter Voert uit Den Bosch, die met een gigantische ballengooikraam op de kermis staat. “Ik sta hier al twaalf jaar. Maar wat hier de laatste dagen gebeurt gaat echt nergens over,” zegt hij enigszins kwaad. “Er gebeurt altijd wel wat op de kermis, maar vechten met de politie? Vuurwerk gooien op het publiek?”

Hij wijst naar het zwarte bouwhek dat kermisondernemer Frans Stuy om het terrein heeft moeten zetten. “Zwaar ongezellig toch? Ik noem het hier maar de EBI in Vught. Maar het is wel zwaar triest dat een kleine groep van zo’n dertig à vijftig jongens het voor iedereen verkloot.”

Het stoort Ter Voert dat zijn kermis zo negatief in het nieuws komt. “De laatste avonden gebeurt hier niets, want we gaan om zeven uur dicht – wat me overigens al zo’n zeventig procent van mijn omzet kost, want ’s avonds verdienen we het meest. Verderop halen ze de rottigheid uit.” Wat wel zo lijkt te zijn, zegt Ter Voert: de jongeren grijpen de kermis aan als een ideale gelegenheid om eens flink de beest uit te hangen.

Avondklokrellen

Dat denkt een ondernemer op Tussen Meer ook. “Met de kermis heeft het allemaal niets te maken, want die staat hier al jaren, en zo extreem is het nog nooit geweest. De jeugd hier verveelt zich gewoon en ziet zo’n kermis als een aanleiding om rotzooi te trappen. Net zoals met de avondklokrellen.”

Ook toen, tijdens de rellen in januari 2021, gingen opgefokte jongeren in Amsterdam de straat op. Ze staken vuurwerk af, gooiden ruiten in probeerden de politie voortdurend uit de tent te lokken. “Mijn bovenburen zijn net als toen echt weer bang. Ze doen ’s avonds de gordijnen dicht en hopen maar dat het pand er de volgende dag nog staat.”

Dat de onlusten het gesprek van de dag zijn in de wijk, bewijzen twee buurtbewoners die elkaar midden op straat ontsteld aanwijzen waar de ME precies in confrontatie kwam met de jongeren. “Ik schaam me gewoon voor mijn buurt,” zegt een van hen. “Osdorp heeft al niet zo’n geweldige naam, en dan gebeurt dit. Schandalig. Als je een beetje hersens hebt doe je dit toch niet?”

Zijn buurman is vooral geïrriteerd dat de jongeren elkaar zo opstoken. “Ik denk dat het machogedrag is. Gooi jij één vuurwerkbom? Dan gooi ik er twee. En dan gooit een andere gast er drie. Mijn kinderen van 8, 12 en 16 jaar zijn vervolgens de dupe. Zij willen graag ’s avonds naar de kermis, als de lampjes flikkeren en fonkelen. Nu kunnen ze alleen overdag, daar vinden ze geen moer aan.”

Zootje rotjongens

Kermisbaas Frans Stuy vertelt intussen dat hij de afgelopen nachten nauwelijks heeft geslapen. Maar hij is vastberaden om gewoon tot en met zondag in Osdorp te blijven staan, ook al heeft hij de beveiliging moeten opschroeven van zeven naar twaalf man, en worden alle bezoekers vanaf een uur of twee ’s middags gefouilleerd. “Ook moeders met kinderen, dat is toch verschrikkelijk? En weet je wat zo’n securitybedrijf kost? Maar ik laat me niet wegjagen door zo’n zootje rotjongens.”

Volgens Stuy is er wel vaker gedoe op zijn kermissen, maar is de agressie in Osdorp echt nieuw. “Ik sta hier al 35 jaar met mijn kermis, en er wordt altijd wel eens geknokt of ingebroken – dat gebeurt overal. Maar dat er om half acht ’s avonds jongetjes met vuurwerkbommen gaan gooien en agenten gaan pesten, dat heb ik nog nooit meegemaakt.”

Stuy vermoedt dat er veel meer aan de hand is dan een paar avonden rottigheid alleen. “Dit is een maatschappelijk probleem. Deze jongelui hebben al drie jaar, sinds corona, totaal niets meegemaakt. Nu lopen ze vrij rond en gaan ze uit verveling rellen, terwijl niemand controle houdt.”