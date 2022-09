Storing Essent voorbij, klachten houden aan

Beeld ANP XTRA

De storing legde het interne IT-systeem van het bedrijf plat. Daardoor waren medewerkers niet meer telefonisch of via de chat bereikbaar. Dochteronderneming Energiedirect kampte met hetzelfde probleem. Er zou geen sprake zijn van een cyberaanval.

De Consumentenbond, die de falende klantenservice al meldde bij de Autoriteit Consument & Markt, is niet overtuigd dat alles het weer doet. “Essent heeft ons niet laten weten dat de problemen voorbij zijn. De eerste klachten over Energiedirect zijn van 29 augustus. Dat is onacceptabel,” zegt woordvoerder Joyce Donat.

Verkeerde termijnbedragen

Mensen die het nu weer lukt om in te loggen, klagen over klantgegevens die niet meer zouden kloppen. Zo zou in sommige gevallen het vermelde verbruik niet overeenkomen met wat er op de meter staat. Ook zouden termijnbedragen plotseling hoger zijn dan vóór de storing. Daarnaast lukt het klanten niet om die maandbedragen aan te passen en zou het minuten duren totdat er toegang is tot de gegevens. Het is zo druk dat er op de site een wachtrij is.

De zegsvrouw van het energiebedrijf zegt dezelfde klachten te horen. “Maar we hebben nog geen contact gehad met mensen bij wie dit zou spelen, dus we hebben het niet kunnen uitzoeken.” Dat komt ook doordat de klantenservice niet bereikbaar was en daarmee klanten hun verhaal niet konden doen.

Het bedrijf zegt hard te werken aan het oplossen van de problemen. Wat de oorzaak van de storing is, is nog onbekend. Dat wordt door Essent onderzocht.