Oranje klaar op EK na verlies tegen Tsjechië in achtste finales

Met een doffe dreun eindigde zondagavond het EK van Oranje. In een ronduit slechte wedstrijd tegen Tsjechië bleek een rode kaart voor Matthijs de Ligt fataal voor het Nederlands elftal. De 0-2 nederlaag betekent een roemloos afscheid door de achterdeur.

In amper vijf minuten tijd werd het lot van het Nederlands elftal bezegeld in de Puskás Arena van Boedapest, niet lang na rust. Eerst toen Donyell Malen volledig vrij voor keeper Tomás Vaclik opdook - en faalde.

Daarna toen Matthijs de Ligt aan de noodrem trok bij een knullige struikelpartij, de bal weg tikkend met zijn hand, half in zijn val. Op advies van de VAR moest Oranje met tien man verder. Het bleek de inleiding tot een treurige, maar volkomen terechte nederlaag.

Na 68 minuten kopte Tomás Holes de 1-0 binnen in een verlaten doel, na een inschattingsfout van keeper Maarten Stekelenburg. Een doffe dreun die Oranje nooit meer te boven kwam: aanvaller Patrik Schick besliste het duel tien minuten tijd: 0-2.

Na een zorgeloze groepsfase eindigde het EK daarmee abrupt voor het Nederlands elftal, nog voordat het goed en wel begonnen was. De uitschakeling in de achtste finale betekent niets minder dan een roemloze afgang, tegen een Tsjechisch elftal dat weliswaar topfit en taai was, maar amper spelers heeft van internationale klasse.

Rode kaart

Het Nederlands elftal had de nederlaag volledig aan zichzelf te wijten. Al voor de rode kaart van De Ligt scoorde Oranje amper voldoendes, stroef en zielloos spelend. Roerganger Georginio Wijnaldum was volstrekt onzichtbaar, Frenkie de Jong kwam nooit echt los, terwijl Memphis Depay vermoedelijk de slechtste wedstrijd speelde uit zijn interlandcarrière.

De wedstrijd in Boedapest begon nog wel aardig, maar verzandde al kort daarna in gebrei en gehannes. De bloedhitte in Hongarije leek soms wel als een deken over het Nederlands elftal te liggen, dat voor rust zelden tot gevarieerd en vlot voetbal kwam.

Overtreding Mathijs de Ligt waardoor hij een rode kaart kreeg. Beeld EPA

Stug Tsjechië

Dat had ook onmiskenbaar met de tegenstander te maken. Tsjechië bleek precies de ploeg zoals bondscoach Frank de Boer die vooraf geschetst had: een stug collectief van geblokte hardlopers, niet bang om snel druk te zetten op de laatste lijn van Oranje. Feilloos had het elftal van bondscoach Jaroslav Silhavy had zich tactisch uitstekend voorbereid op het 3-5-2 van Nederland.

Oranje slaagde veel te weinig om zich onder het powerplay van Tsjechië uit te spelen. De enkele keren dat het dreigend was, kwam dat omdat Denzel Dumfries weer driftig mee naar voren trok, vaak tot diep op de helft van de tegenstander. Memphis en Wijnaldum kwamen nauwelijks in hun spel, allebei feilloos aan banden gelegd. Donyell Malen? Niet meer dan af en toe een flits.

Al voor rust waren de beste kansen voor Tsjechië. Eerst kopte Tomás Soucek voorlangs, een kwartier later door Antonin Barák vrij op voor Stekelenburg. Pas in de tweede helft ontbrandde het duel alsnog, maar voor Oranje met fatale gevolgen.

Na 51 minuten creëerde Oranje eindelijk zijn eerste grote kans. Eindelijk was daar even een flits van Memphis, meteen beantwoord met een watervlugge actie van Malen, recht op het doel van Tomás Vaclik af. Maar waar de Oranje-spits even bevangen werd door twijfel, bleef de keeper kalm - en won het duel.

Tweede doelpunt

Vier minuten later kantelde alles aan de overkant, in eerste instantie bij een ogenschijnlijk ongevaarlijke diepe bal van de Tsjechen. De Ligt struikelde half in een sprintduel met Patrik Schick, en tikte de bal met zijn hand weg in zijn val. Op advies van de VAR was scheidsrechter Sergei Karasev onverbiddelijk: rood voor De Ligt.

Oranje moest gedwongen reorganiseren, maar slaagde daar geen moment in. Met Malen haalde De Boer zijn snelste en gevaarlijkste aanvaller naar kant, merkwaardig genoeg, met invaller Quincy Promes die als een soort verkapte linksbuiten ging spelen. Succes bracht het niet bepaald. De Tsjechen trokken steeds krachtiger ten aanval, Oranje wankelde en gevoelsmatig kon een doelpunt niet uitblijven.

Die viel na 68 minuten. Een vrije trap werd vanaf rechts ver voor het doel geslingerd, keeper Stekelenburg twijfelde, en Holes kopte de bal in het lege doel: 1-0. Na de tweede Tsjechische goal van Schick was het pleit meteen beslecht voor Nederland.

De conclusie is hard maar helder: het EK is volkomen mislukt.