Ongeslagen Oranje in vermakelijk duel langs Noord-Macedonië

Beeld AP

Voor de derde keer besloot het Nederlands elftal een groepsfase van het EK zonder puntenverlies. ‘Kampioenen, olé, olé,’ zongen veel van de 16.000 fans in de Johan Cruijff ArenA. Voetbalsupporters zijn in alle euforie wel vaker een tikkeltje voorbarig. Zo goed heeft Oranje nu ook nog niet gespeeld op het EK. Daarbij zijn Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië ook niet de beste ploegen van deze Europese eindronde.

Eigenlijk gaat het toernooi zondag pas beginnen voor de selectie van Frank de Boer, in een achtste finale tegen de nummer 3 van groep D, E of F in Boedapest. Oranje moet nog even geduld hebben voordat het weet aan welke tegenstander het in de achtste finale wordt gekoppeld. Het scheelt nogal of Slowakije of Schotland tegenover Nederland aan de aftrap staat in het Puskás Aréna, of dat Portugal, Frankrijk of Duitsland de laatste hindernis op weg naar de kwartfinale wordt. Oranje krijgt uiterlijk woensdagavond duidelijkheid over de volgende opponent.

Discussie

Het kan bijna niet anders dan dat de discussie over de beste opstelling voor Oranje een nieuw hoofdstuk krijgt. Donyell Malen stelde zich tegen Noord-Macedonië kandidaat voor een basisplaats. De spits kreeg de voorkeur boven Wout Weghorst en voorzag het aanvalsspel van Oranje van snelheid en dynamiek. Hij leverde in de 24e minuut de assist op de openingstreffer van Memphis Depay en leidde in de 58e minuut met een hakbal ook de 3-0 van Georginio Wijnaldum in. Wijnaldum tekende in de 51ste minuut ook voor de 2-0.

Nederland startte met drie centrumverdedigers, maar speelde Noord-Macedonië na rust pas zoek, toen Steven Berghuis als derde aanvaller in het veld was gekomen. Oranje scoorde tweemaal binnen een kwartier en die score was hoger opgelopen als een kopbal van Matthijs de Ligt niet van de lijn was gehaald. Een grote zege leek in aantocht maar bondscoach De Boer dacht waarschijnlijk al aan de achtste finale. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij werden in de rust al gewisseld. Depay, Malen en Frenkie de Jong mochten bij een voorsprong van 3-0 ook voortijdig naar de kleedkamer. De ingevallen Weghorst was nog dichtbij een treffer, maar raakte de lat.