Negen punten in de groepsfase, maar is Oranje klaar voor zondag?

Donyell Malen, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum vieren de 3-0 van Wijnaldum tegen Noord-Macedonië. Beeld PIETER STAM DE JONGE/ANP

Zwaaiend liep bondscoach Frank de Boer maandagavond langs de tribunes in Amsterdam, vrolijk en ontspannen. Met de 3-0 zege op Noord-­Macedonië had het Nederlands elftal de groepsfase in Amsterdam met de maximale score voltooid: negen punten uit drie duels.

Maar wat dat allemaal waard zal blijken zondag, is nog de vraag. De kans is groot dat Oranje in Boedapest alsnog een topland treft in de achtste finale. Na een poule vol modale tegenstanders is het haast onmogelijk in te schatten waar dit Nederlands elftal precies staat.

Niet in de laatste plaats omdat het spel van Oranje een haast verwarrende, ronduit wisselvallige indruk maakt. Tegen achtereenvolgens Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië toonde het Nederlands elftal zich in de meest uiteenlopende gedaanten. Dynamisch, slordig, kwetsbaar, oppermachtig, flitsend, stroef: de ene wedstrijdfase leek zelden op de andere.

Rommelig

Tegen Noord-Macedonië kende Oranje kort na rust zijn beste fase, uitgerekend in een klassiek 4-3-3. Maar de tegenstander was zo zwak, dat ook dat niet direct houvast biedt richting de tweede fase van het toernooi. Hooguit werd onderstreept dat het Nederlands elftal de mogelijkheid heeft tot variatie, precies zoals De Boer dat voor het toernooi al beoogde.

Het duel in de Johan Cruijff Arena voltrok zich een uur lang als een hutspotje: rommelig en ­onooglijk, maar niet per se zouteloos. Bij het ­Nederlands elftal ontbrak het voor rust vaak aan onderlinge afstemming, met een regen aan slordigheden en misverstanden tot gevolg.

Wat scheelde: Noord-Macedonië speelde ­dapper, onbevangen en een tikkeltje naïef en schroomde niet om steeds fier ten aanval te trekken. Het leidde voor rust tot een afgekeurde goal én een schot op de paal, maar een beloning bleef uit.

Finesse

Achterom kijken deed het elftal van bondscoach Igor Angelovski amper, waardoor Oranje volop ruimte kreeg om te counteren. Met het spitsenduo Memphis Depay-Donyell Malen bood dat volop perspectief, terwijl ook middenvelder Georginio Wijnaldum voortdurend de enorme ruimtes indook.

Voor rust was het rendement desondanks ­matig. De dreiging van Malen was evident, de wisselwerking met Depay oogde veelbelovend, maar de finesse ontbrak. Pas na 24 minuten ­fabriceerde het Nederlands elftal een perfect uitgevoerde aanval. Daley Blind zette een stevige tackle in op Goran Pandev, toen prompt het hele veld open kwam te liggen. Malen en Depay konden op snelheid oversteken richting het doel en vonden elkaar met een snel uitgevoerde, dubbele één-twee. Van dichtbij tikte Depay ­binnen.

In de tweede helft schakelde Oranje naar 4-3-3, met Steven Berghuis als rechtsbuiten. Het bleek meteen eenvoudiger grip te houden op het spel, dominerend op de helft van de tegenstander.

Snelheid en klasse

Eerst scoorde Wijnaldum op aangeven van ­Depay, zeven minuten later reageerde de aanvoerder goed op een rebound, losgelaten door keeper Stole Dimitrievski. Het hoogtepunt op weg naar die derde goal: het schitterende balletje van Malen, heerlijk in de loop van Depay.

De samenwerking tussen de twee spitsen smaakt hoe dan ook naar meer. Wout Weghorst kwam nog als invaller in de ploeg en raakte prompt de lat, zijn waarde onderstrepend als sleurende krachtpatser. Maar De Boer zal ook hebben gezien dat het aanvalsspel aan snelheid en klasse won met Malen in de ploeg.

De vraag is wat het zondag allemaal zal brengen. Het Nederlands elftal rolde overtuigend door de groepsfase, maar nu begint het allemaal pas. De reeks van drie overwinningen geeft vertrouwen, maar dit Oranje wordt nog omgeven door vraagtekens.