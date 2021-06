EK-blog

Live | Zwitserland schakelt wereldkampioen Frankrijk uit in achtste finale

Het Nederlands elftal is naar huis na de nederlaag in de achtste finales tegen Tsjechië (1-0), maar het Europees kampioenschap gaat verder. En hoe. Wereldkampioen Frankrijk werd maandag na strafschoppen uitgeschakeld door Zwitserland. En ook Spanje had grote moeite om Kroatië van zich af te houden. In de verlenging werd het 5-3. Lees al het nieuws terug in dit liveblog.