Buitenlandse media vol kritiek: ‘Een slappe oranje soufflé’

Steven Berghuis, Stefan de Vrij en Frenkie de Jong druipen af. Beeld ANP

‘Zonder Nederland spelen wij op het EK,’ kopt het Duitse Bild, voortbordurend op het plagerige liedje uit 2002 toen Nederland het WK miste: ‘Ohne Holland fahren wir zur WM’. Het boulevardblad wijst de handsbal en de daaropvolgende rode kaart van Matthijs de Ligt aan als het beslissende moment uit de wedstrijd. ‘En zo ligt de eerste favoriet uit het toernooi.’ Duitsland zelf staat dinsdag op Wembley tegenover Engeland.

‘Schaamrood op de wangen van Oranje,’ schrijft het Belgische Sporza. ‘Terwijl de weg naar de finale open lag, sneuvelde het al bij de eerste echte horde. Ondanks behoorlijk wat aanvallende impulsen, vooral in de eerste helft, slaagde Nederland er niet in om ook maar één schot tussen de palen te krijgen.’

‘Een zware dreun voor Nederland, dat zich vooraf al finalekandidaat waande, maar nu plots op de rand van de uitschakeling stond,’ beschrijven de Belgen de 1-0. ‘Tien minuten voor tijd maakten de uitgekookte Tsjechen de klus helemaal af: Holes fungeerde nu als aangever en bood Schick de 0-2 aan. Een drama voor Nederland.’

Het Spaanse Marca vermaakt zich nog altijd met Rafael van der Vaart. Die was eerder dit EK kritisch op Spanje en de uitschakeling van Oranje ziet de sportkrant dan ook als karma. Matthijs de Ligt krijgt kritiek omdat hij het duel dat hem uiteindelijk een rode kaart opleverde, te ontspannen in ging. ‘Hij dacht al gewonnen te hebben. De handsbal die volgde, kan alleen gezien worden als de daad van een wanhopige man. Hij protesteerde niet eens bij de scheidsrechter.’

De groeten Rafa!

Frenkie de Jong was volgens Marca ‘totaal onzichtbaar en leek in niets op de speler die we kennen van Barcelona’. Memphis Depay had volgens de sportkrant op het EK dan wel weer laten zien van toegevoegde waarde te zijn voor de Catalaanse club. De krant besluit: ‘We hebben het al eerder over Van der Vaart gehad, maar het kan geen kwaad hem nog een keer te noemen. De groeten Rafa!’

‘Tsjechië schakelt een onherkenbaar Oranje uit,’ schrijft concurrent AS. ‘Nederland kon niet in het eigen spel komen en viel uit elkaar na de rode kaart van De Ligt.’

‘Een schokkende uitschakeling voor Nederland op het EK,’ stelt de BBC. Oud-prof Dion Dublin is duidelijk: “De Tsjechen waren op elk gebied beter. Ze toonden meer inzet. Het was teleurstellend van Nederland, ze hebben zoveel talent. Soms moet je je tegenstander wat meer respect geven.”

Maarten Stekelenburg krijgt stevige kritiek. Beeld Pool via REUTERS

Voormalig Oranje-international Nigel de Jong kon zich daar bij ITV wel in vinden. ‘Er was een gebrek aan agressie en mentaliteit. Soms zie je dat een ploeg na een rode kaart écht de schouders er onder zet. Maar daar was bij Nederland geen sprake van.’

De Engelse oud-international Gary Neville was niet bepaald onder de indruk van De Ligt: ‘Hij leek sloom in de eerste helft.’ En over de rode kaart: ‘Dat is echt heel slecht verdedigd. Je glijdt alleen uit als je positionering niet goed is. Maar ik leef met hem mee.’

Weer een klap

‘Oei De Ligt,’ kopt La Gazzetta dello Sport, de Italiaanse sportkrant die de Nederlander wekelijks in actie ziet bij Juventus. ‘Net als Italië was Nederland na de groepsfase in de wolken. Maar Nederland had niet de kwaliteit en het karakter om orde op zaken te stellen.’ De krant noemt de keuze van bondscoach Frank de Boer voor doelman Maarten Stekelenburg ‘rampzalig’. ‘Hij ging twee keer sensationeel in de fout bij de 1-0. Eerst gaf hij een corner weg en daarna redde hij niet.’

De roze krant besluit: ‘Weer een klap voor de Nederlandse fans en voor een nationaal team vol talent, maar zonder karakter.’

Het Britse dagblad The Guardian is spijkerhard voor Oranje. ‘Vergeet totaalvoetbal, dit was een totale ineenstorting. Niet een simpele ineenstorting, maar een die je mond doet open vallen. Een ineenstorting die je recht voor je ziet gebeuren, net als een autocrash in slow-motion.’ Om daarna er nog aan toe te voegen: ‘Alle fut en energie was verdwenen en Nederland transformeerde in een slappe oranje soufflé.’