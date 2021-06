Bij winst op Oostenrijk ligt gunstig speelschema in verschiet

Beeld Pim Ras Fotografie



Dat de stemming plots finaal is omgeslagen in het land, meteen na de 3-2 zege op Oekraïne, is ook Frank de Boer niet ontgaan. Maar droog en stoïcijns haalde de bondscoach gistermiddag zijn schouders op in de grote gymzaal van het KNVB Sportcentrum.

”Als het straks tegen Oostenrijk tegenvalt, kan het ookk weer allemaal anders zijn,’’ zei De Boer, na zo’n 35 jaar in het profvoetbal niet heel snel meer in de war te krijgen. Maar of het hem raakte, de hoon en de scepsis vooraf, niet in de laatste plaats op hem gericht?

“Voor mijn vrouw is het niet leuk, maar persoonlijk raakt het me niet,’’aldus De Boer. “Dat werkt bij iedereen anders, denk ik, ook bij spelers. Sommige jongens krijgen alles mee, anderen boeit het helemaal niet. Het belangrijkste is dat het geen invloed heeft op wat we samen voor ogen hebben.’’

Die missie wordt stilaan steeds wat duidelijker. De voorbereiding was rommelig, de oefenwedstrijden matig, maar de puzzel viel uiteindelijk op tijd in elkaar. Niet in de laatste plaats dankzij de zo gunstige poule-indeling, maar toch: Oranje ligt volledig op koers voor een perspectiefrijke route in het toernooi.

Het verleden liet al zien hoe cruciaal dat kan zijn. Op het WK van 2006 stuitte Oranje in de tweede ronde meteen op Portugal: het toernooi eindigde prompt in mislukking. Vier jaar later groeide het Nederlands elftal in het toernooi, na een relatief makkelijke poule en een zorgeloze zege op Slowakije in de achtste finale.

Groepswinst kan op dit EK domweg van grote waarde zijn. Wint het Nederlands elftal donderdagavond van Oostenrijk, dan is die klassering al zo goed als zeker. Cruciaal, want de nummer 2 in de poule van Oranje stuit vrijwel zeker op Italië, één van de topfavorieten. Wordt Nederland eerste, dan treft het een ‘beste nummer drie’. In theorie kan dat nog steeds een land als Duitsland zijn, maar die kans is wel meteen aanzienlijk kleiner.

“Rekenen doe ik persoonlijk nog niet,’’ zegt Memphis Depay daarover. “Maar duidelijk is dat we eerste willen worden in de groep. Ik vind dat we goed zijn begonnen tegen Oekraïne. Dat is wel een signaal, denk ik. We zitten er goed in.’’

De eerste speelronde bevestigde niettemin óók dat een aantal toplanden op grote hoogte acteert. Frankrijk, Portugal, België, Italië: normaal gesproken is dat voor dit druistige Oranje nog een brug te ver. Hoe langer je die categorie tegenstanders ontwijkt, des te meer uitzicht op een mooie zomer.

Bovendien: de eerste plaats biedt méér rustdagen in het speelschema, terwijl een wedstrijd in Boedapest gloort. In de naar Ferenc Puskás genoemde arena mogen daar 67.000 fans aanwezig zijn: voor duizenden Nederlandse supporters een goede reden om alvast een reisschema uit te pluizen.

De Ligt

”Eerst maar eens deze wedstrijd winnen,’’ benadrukt De Boer, indachtig zijn taakomschrijving. De bondscoach doet dat met overwegend dezelfde spelers als zondag tegen Oekraïne, waarbij slechts Matthijs de Ligt ‘nieuw’ is in het elftal. De verdediger van Juventus, afgelopen week herstellend van een liesblessure, vervangt normaal gesproken Jurriën Timber.

“Jurriën doet het fantastisch,’’ aldus De Boer, maar over de terugkeer van De Ligt leefde in de ogen van de bondscoach geen twijfel. “Nee, die speelt gewoon.”

Beeld Pim Ras Fotografie

De rest van het elftal kent inmiddels weinig vraagtekens meer, zelfs het 5-3-2 systeem is even geen groot item meer. Zeker in de komende groepsduels niet: Oostenrijk en Noord-Macedonië spelen in een vergelijkbare formatie. Omschakelen naar 4-3-3 is voorlopig alleen in fases van wedstrijden, of mogelijk in de volgende ronde, een optie voor De Boer.

In die gekozen formatie won Patrick van Aanholt de concurrentiestrijd om de positie van linkervleugelverdediger, ten koste van Owen Wijndal. Wout Weghorst is de eerste spits naast Depay. Opvallend gezien de aanloop naar het toernooi, toen Luuk de Jong het in maart nog prima deed.

“Destijds koos ik ervoor om voort te borduren op de selectie zoals hij was,” aldus De Boer. “Nu hadden we wat meer tijd en wat meer beschikbare spelers bovendien. Luuk heeft de laatste maanden minder vaak gespeeld, Wout heeft veel gescoord in de Bundesliga. Op basis daarvan kies ik nu voor Wout. Ik heb Luuk dat ook eerlijk verteld.’’