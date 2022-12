Maryam Hassouni schreef een boek over racisme en seksisme in de filmindustrie: ‘I’m still standing’

Van actrice Maryam Hassouni (37) verscheen dit jaar het boek Wat de fak, waarin ze haar ervaringen met racisme, seksisme en grensoverschrijdend gedrag in de tv- en filmindustrie beschrijft. ‘Het gaat niet over de poppetjes, het gaat over het systeem.’

“Het gaat goed,” zegt Maryam Hassouni nadat we elkaar de hand hebben geschud ten kantore van haar uitgeverij De Bezige Bij. “Ja, het gaat goed. Pffff… ik ben wel toe aan vakantie, ook om alles te verwerken, want er is de afgelopen maanden veel gebeurd. Ik ben toe aan, eh…”

… een huisje in Italië, met een wat oudere regisseur?

Ze lacht. “Nee, nee. Dat niet. Maar echt, het gaat goed. I’m still standing.”

Dat zijn verschillende dingen, toch, ‘het gaat goed’ en ‘I’m still standing’?

“Je hebt gelijk, maar het gaat echt goed. Ik ben blij hoe alles is gegaan. Toen mijn boek uitkwam was ik natuurlijk zenuwachtig; ik was benieuwd hoe het zou worden ontvangen, maar ik was ook opgelucht dat het niet meer van mij was. Dat mijn verhaal toen van de wereld was.”

Heeft u veel reacties gehad?

“Ja, er is een heel nieuwe generatie voor mij zichtbaar geworden: Gen-Z, tussen de 12 en de 24, die het boek en masse lezen en er TikTokfilmpjes over maken – heel leuk. En ik vind het ook bijzonder dat wildvreemden mij hun verhaal toevertrouwen. Ik heb veel schrijnende verhalen gehoord, van onbekenden en van actrices en presentatrices die het heel herkenbaar vinden en mijn mening delen dat we te maken hebben met een groot, structureel probleem in medialand.”

Maryam Hassouni maakte op haar vijftiende furore door haar vertolking van Dunya in de serie Dunya en Desie en won in 2006 voor haar rol van Palestijnse zelfmoordterroriste in Offers als eerste Nederlandse actrice een Emmy. Sindsdien verbaasde Hassouni zich steeds vaker over de clichématige rollen die haar werden aangeboden: zelfmoordterroristen en slachtoffers van de Marokkaanse cultuur – dat was het zo’n beetje. Ook kreeg ze te maken met tegenspelers die hun handen niet thuis konden houden, en regisseurs die alles deden om haar uit de kleren te krijgen. Een regisseur die haar in zijn Italiaanse huisje uitnodigde om aan een rol te werken, begluurde haar terwijl ze onder de douche stond.

Zo kwam de filmindustrie voor haar voor destructie en ellende te staan – er waren opnamedagen dat Hassouni zes bètablokkers slikte – en ze besloot te stoppen met acteren. Maar niet zo maar; eerst verwerkte ze haar ervaringen met racisme, seksisme en grensoverschrijdend gedrag in Wat de fak, een woedende aanklacht tegen het systeem. Want, zoals ze het zelf zegt: ‘Ik ben niet ziek: het systeem is ziek’.

Was er een directe aanleiding voor uw boek?

“Ik wilde al een tijdje een boek schrijven over mijn leven als Marokkaanse actrice in een witte, patriarchale wereld, maar ik dacht: dat doe ik als ik tachtig ben en niks meer te verliezen heb. Maar door corona dacht ik opeens: misschien heb ik helemaal niet tot mijn tachtigste.”

“Tijdens mijn studie Engelse Taal en Cultuur kreeg ik het essay Can the Subaltern Speak? van de Indiase literatuurcriticus Gayatri Chakravorty Spivak te lezen. Heel ingewikkeld; ik heb er drie jaar over gedaan om het te doorgronden, maar mijn korte samenvatting is: als je niet lult, word je ingevuld. Op het moment dat ik er niet meer ben, is er niemand die voor mij kan spreken. Dan blijft iemand anders perspectief op mijn leven over. Dat trok ik niet, ik wilde controle hebben over mijn verhaal.”

Had u meteen doordacht wat de gevolgen van uw boek zouden zijn?

“Ja, ik begin met een citaat van de Franse feministische denker Hélène Cixous: ik heb het boek geschreven waar ik de moed en de kracht niet voor had. En nog steeds niet heb. Maar als ik moet wachten tot het moment dat ik die moed wel heb… daar heb ik, denk ik, een paar levens voor nodig.”

Heeft u het van tevoren met uw ouders over het boek gehad?

“Zeker. Zij zeiden: het wordt zwaar, maar wij zijn er voor je om je op te vangen. Je bent goed bezig, doe je ding. Ik was bang voor wat er zou kunnen gebeuren, voor bedreigingen bijvoorbeeld, maar mijn moeder zei: we leven toch in een democratie?! Laat ze nu maar bewijzen dat de vrijheid van meningsuiting echt een belangrijke waarde is in Nederland. Dat was zo krachtig.”

“Mijn vader en moeder wisten wel van de dingen die ik heb meegemaakt, maar niet tot in detail. Dus een week voordat het boek uitkwam, ben ik naar ze toe gegaan, want ik wilde degene zijn die het ze vertelt. Ik ging tegenover mijn vader zitten…”

Er verschijnen tranen in Hassouni’s ogen, ze haalt een paar keer heel diep adem en neemt een slok van haar thee. “Sorry, dit is niet de bedoeling,” zegt ze dan. Na nog een diepe zucht: “‘Pa’, zei ik, ‘ik ben niet alleen maar jouw dochter, ik ben ook een vrouw. En in deze tijd is het soms moeilijk om vrouw te zijn; er zijn dingen gebeurd omdat ik een vrouw ben’. Hij antwoordde: ‘Het is goed, mijn dochter, het is goed’. Hij begreep het. Hij reageerde zo liefdevol en hij was zo begripvol dat ik had gedaan wat ik had gedaan.”

En uw moeder?

“Toen ik mijn moeder vertelde over mijn trauma’s vertelde zij voor het eerst over haar eigen trauma’s. Daarna zei ze: ‘Ik heb dit nog nooit met iemand gedeeld, niet eens met mijn moeder’. Dat was zo waardevol. Ik heb nooit gedurfd me kwetsbaar op te stellen, maar met dit boek heb ik me voorgenomen om mijn waarheid te spreken, hoe rauw of hoe lelijk het ook is. Omdat ik had gemerkt dat als je je kwetsbaar opstelt en je verhaal vertelt – ook al zit daar schaamte bij –, dat een ander daar ook open van gaat. Er ontstaat een soort verbinding. Het klinkt vast heel spiriwiri wat ik nu zeg, maar daardoor heel je elkaar, want iedereen heeft wel een trauma of iets meegemaakt. Dat vind ik nog wel het allermooiste wat eruit is gekomen.”

Heeft u lang nagedacht over de vorm?

“Ik wilde eerst een fictief verhaal schrijven, maar ik dacht: dat gaat niemand geloven. Als ik er fictie van maak, gaan ze denken: slecht bedacht. Dus heb ik zo precies mogelijk mijn eigen verhaal verteld, soms met het schaamrood op mijn kaken, op basis van e-mails, contracten en andere documenten die ik zorgvuldig heb bewaard.”

U noemt geen namen, waardoor er veel gespeculeerd wordt wie wie is en er mensen worden aangesproken op uw boek die er niets mee te maken hebben.

“Het is vervelend, maar mijn boek gaat niet over de poppetjes, het gaat over het systeem. Ik heb bewust geen namen genoemd om mensen te dwingen om vanuit mijn perspectief naar het systeem te kijken. Als ik namen zou noemen, wordt mijn verhaal opzij geschoven en gaan mensen met die namen aan de haal en wordt het een schandaal. Dat wilde ik niet, ik heb een heel integer boek geschreven.”

Heeft u nog contact gehad met de mensen over wie het gaat in Wat de fak?

“Nee, met niemand. Onlangs heeft de directeur van AvroTros gemaild met een verzoek tot een gesprek. De politiek heeft zich wél gemeld. Ik wilde daar op ingaan, niet voor mezelf – ik ben echt klaar met acteren –, maar voor de volgende generatie. Maar van de vier afspraken werd er een verplaatst naar januari en een andere werd zelfs drie keer verschoven. Toen dacht ik: laat maar, en heb ik ze een lange mail gestuurd met wat er volgens mij zou moeten gebeuren. Ik heb wel anderhalf uur gesproken met staatssecretaris Gunay Uslu, hier, in dit kantoor. Zij wil er graag zijn voor makers, zegt ze. Ik heb haar verteld dat een maker alleen maar kan floreren in een veilige omgeving.”

Is het geen optie om het zelf te doen; u was in 2021 lijstduwer van de Partij voor de Dieren.

“Nooit. Ook omdat ik nu weer zie hoe het gaat: als het in het nieuws is, worden er afspraken gemaakt voor de bühne, maar dan komt er iets actuelers tussen, gaan er weken voorbij, en hoor je er niks meer van.”

U bent gestopt met acteren, maar u bent nu wel te zien in de Videolandserie Sleepers.

“Die is dit voorjaar al opgenomen, het was een fijne ervaring.”

Dus Sleepers is uw aller-allerlaatste rol?

“Voordat ik Wat de fak schreef, heb ik een aantal scenario’s geschreven. Een daarvan zou nog steeds gemaakt kunnen worden. Als die film binnen een jaar wordt gemaakt, is dat mijn laatste rol. Maar het gaat niet over terrorisme of criminaliteit, en ik ben ook geen slachtoffer van mijn eigen cultuur. Het gaat over racisme binnen de filmindustrie, en dat ligt moeilijk bij de mensen die het geld verdelen.”

En anders, wat gaat u dan doen?

“Het schrijven van het boek was een pijnlijk proces; omdat ik mezelf heb gedwongen om na te denken waardoor ik zo vaak over mijn grenzen ben gegaan. Ik zat gevangen in een droom. Ik wilde gezien worden. Ik moest daar doorheen en ik ben blij dat ik dat heb gedaan, maar nu is het genoeg. Het komende jaar wil ik niet met racisme, seksisme, grensoverschrijdend gedrag en machtsdynamieken bezig zijn, maar met leuke, kleine dingen.” Ze lacht en zegt: “Met bloemetjes en bijtjes.”

Is er een advies dat u de 17-jarige Maryam zou willen geven?

“Luister niet naar volwassenen, want die snappen er ook niks van. Maar zoals Kierkegaard al zei: het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen. Kijk, vandaag heb ik geen spijt van wat ik heb gedaan, morgen misschien wel; dan denk ik misschien: had ik maar nooit auditie gedaan voor Dunya en Desie. Maar dan weet je ook niet wat er op je pad was gekomen. Misschien was dit leven wel het beste scenario.”

