EU-vicevoorzitter Frans Timmermans over corrupte collega’s: ‘Ik hoop dat ze lang achter de tralies verdwijnen’

Oorlogsjaar 2022 was voor EU-vicevoorzitter Frans Timmermans – de machtigste Nederlander in Brussel – een jaar van diepe dalen maar óók van een enkel lichtpunt. ‘De reactie van Oekraïne, dat is toch inspirerend? Dat zo’n heel volk tegen Poetin zegt: fuck you!’

Hij zou een symposium in Roemenië toespreken die ochtend. Hij weet niet meer wat het onderwerp was. Maar de spoedvergadering van het college van Eurocommissarissen die 24ste februari zal Frans Timmermans niet snel vergeten. Die Europese bestuurders brengen allemaal hun eigen ervaring mee. Een Bulgaar bijvoorbeeld heeft van huis uit wel sympathie voor de Russen: die hebben zijn land in 1912 van de Turken bevrijd. “Maar neem mijn Litouwse collega, de jongste commissaris die we hebben. Die heeft een Oekraïense vrouw en dus ook Oekraïense schoonfamilie. En die moest ineens vluchten.”

Timmermans zelf heeft relatief veel ervaring met Rusland. Hij leerde de taal tijdens zijn militaire dienst, werkte vier jaar op de ambassade in Moskou, was drie jaar medewerker van Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Max van der Stoel en minister van Buitenlandse Zaken in de tijd van MH17. Hij vond het belangrijk aan zijn Brusselse collega’s uit te leggen waar de ideologie van Poetin vandaan komt en waar die toe kan leiden, zegt hij. “Er zit een veel groter plan achter, namelijk het laten overheersen van autocratie in heel Europa. Dat ziet hij als een manier om de belangen van Rusland te beschermen.”

Het is een graad of 17 in de kamer van Timmermans – ook op de twaalfde verdieping van het gebouw van de Europese Commissie wordt energie bespaard. Hij draagt meestal toch al een trui onder zijn colbert. De enige die nog een etage hoger zetelt, is voorzitter Ursula von der Leyen. Zij deelt Timmermans’ kijk op Rusland, had zij hem in januari al laten weten. Het vervolg is bekend: de Europese Commissie kwam met voorstellen die tot voor kort ondenkbaar waren. Europa stuurde wapens, trainde Oekraïense militairen, regelde een speciale status voor de inmiddels zes miljoen vluchtelingen, gaf miljarden aan steun, kende Oekraïne het kandidaat-lidmaatschap toe en kondigde zware sancties tegen Rusland af.

Heeft het u verrast?

“Nou, wat me niet heeft verrast, is de grenzeloze barbarij die Rusland over Oekraïne uitstort. Dat hadden we in Tsjetsjenië al gezien. Ook het feit dat ze zo liegen verrast niet. Daar heb ik als minister al te veel mee te maken gehad.”

Hij somt de voorbeelden op. De bemanning van een Greenpeaceschip werd in 2013 vastgezet. De tweede man op de Nederlandse ambassade in Moskou werd in zijn woning in elkaar geslagen, kort nadat een Russische diplomaat in Den Haag door de politie was aangesproken op huiselijk geweld. En in 2014 werd MH17 neergehaald. “In het Westen hebben we de neiging te reageren vanuit ons eigen waardenkader en te denken: durven ze dit te doen? Ja, dat doen ze! Wat me wel heeft verrast, of beter, wat me heeft ontroerd, is de wijze waarop Europeanen hun harten en hun huizen hebben geopend voor zes miljoen vluchtelingen.”

Dat is meteen een tweede moment dat Timmermans is bijgebleven: een bezoek aan de voormalige koepelgevangenis in Breda. “Al die vrijwilligers die in touw waren, bedden neerzetten, voor eten zorgden, die moeite hadden gedaan om mensen te vinden die Oekraïens spraken. Wat overigens weer tot misverstanden leidde omdat de meeste vluchtelingen aanvankelijk uit het oosten kwamen en helemaal geen Oekraïens, maar Russisch spraken. Maar dan ging de gemeente in allerijl op zoek naar tolken Russisch. In een gewone Nederlandse stad, ik vond dat inspirerend.”

U kent het verwijt dat we Oekraïners heel anders ontvangen dan Syriërs?

“Ja, maar de grootste solidariteit voel je met je naasten, dat is heel menselijk. Solidariteit ontwikkelt zich in concentrische cirkels en wordt ingewikkelder naarmate de afstand groter wordt. Daarnaast was in Europa de reactie op de Russische agressie eensluidend. Dat was bij een crisis als die in Syrië heel anders. Dan komen er helaas andere argumenten, die te maken hebben met de angst voor terreur, en die vermengd worden met een politiek verhaal dat tegen moslims is.”

De beslissing om Oekraïne kandidaat-lid van de EU te maken was controversieel. Had u geen aarzelingen?

“Vóór 24 februari zou ik gezegd hebben: waar begin je over? Oekraïne kandidaat-lid? Maar na 24 februari... Dat Duitse woord Zeitenwende betekent wel iets hè.” (Bondskanselier Olaf Scholz gebruikte dat in een toespraak om aan te geven dat de geschiedenis in Europa na decennia van vrede een definitieve wending had genomen.)

“Dat Oekraïners bereid zijn letterlijk te sterven voor de waarden die we delen, betekent ook dat de Europese Unie die ‘wende’ moet maken. Je merkt dat de Oekraïense bevolking smeekt om perspectief. Niet om de geldpotten van Brussel, wat de cynici meteen zullen denken. Maar omdat ze zien hoe wij leven: zij willen ook zo leven. Zij willen ook dat de corruptie in hun land wordt aangepakt. Dat de oligarchen gewone ondernemers worden. Dat de vrijheden die wij normaal vinden ook voor hen gaan gelden.”

‘Poetin heeft met zijn brutale inval enorm bijgedragen aan het creëren van een Oekraïense natie.’ Beeld AFP

Timmermans merkte dat smeken ook persoonlijk. Na 24 februari zochten de Oekraïense politici en diplomaten in de Europese hoofdsteden naar mensen die hun land kenden. Over de inhoud van zijn gesprekken met de premier en diverse ministers kan Timmermans weinig zeggen, net als over wat er precies binnen de Commissie gebeurde. Maar ook hier blijft iets opmerkelijk je bij: Russisch spreken was ineens not done. Zijn Oekraïense contacten wilden voortaan in het Engels communiceren. “Dat is de ironie van de geschiedenis: Poetin heeft met zijn brutale inval enorm bijgedragen aan het creëren van een Oekraïense natie. Oekraïners die alleen Russisch spraken, zijn Oekraïens gaan leren.”

De oorlog had nog een gevolg: torenhoge energieprijzen. Europa wilde onafhankelijk worden van Russisch gas, Poetin wilde het als reactie helemaal niet meer leveren. En zo ontstond een wereldwijde run op gas. De Europese Commissie pleitte hartstochtelijk voor gezamenlijk inkopen.

De Duitse bondskanselier trok in zijn eentje naar Qatar om een contract af te sluiten voor zijn land.

“Een van de reden dat de energieprijzen in Europa zo veel hoger zijn dan elders is de angst in de aanloop naar deze winter dat de voorraden niet gevuld zouden zijn. Die was zo groot was dat EU-landen zelfs tegen elkaar op zijn gaan bieden. Grote landen kunnen dat, kleinere landen staan dan achteraan. Nu zijn de gasvoorraden gevuld en hebben we een unieke kans. De afspraak om gezamenlijk gas in te kopen is al gemaakt, nu moeten we het in de praktijk gaan brengen.”

Qatar kwam dit jaar behalve als gasleverancier ook in het nieuws als land dat Europarlementariërs zou omkopen. Een Griekse en haar man zitten nog vast nadat bij hen honderdduizenden euro's cash waren gevonden. Een Waalse Europarlementariër mag het onderzoek thuis afwachten. De parlementariërs ontkennen, maar hebben zich recentelijk wel opmerkelijk positief over het emiraat uitgelaten.

Wilt u überhaupt nog contracten met Qatar?

“We hebben niet de luxe om alleen maar zaken te doen met volledig democratische landen. Maar Qatar vind ik op dit moment wel een geval apart. De onderste steen moet boven, hier kan alleen maar rücksichtslos worden opgetreden. Alle rottigheid en alle criminelen moeten eruit. Ik hoop dat ze lang achter de tralies verdwijnen.”

U klinkt boos.

“Ik ben woedend, echt woedend. Ik heb mensen in dit gebouw tot de rand van de uitputting gedreven om een antwoord te verzinnen op die oorlog in Oekraïne, op de energiecrisis. Die mensen hebben zo hard gewerkt. En die worden nu allemaal onderuit geschoffeld door een paar criminelen die de hele EU bezoedelen. Je werkt keihard en dan word je bij de supermarkt aangesproken als onderdeel van een ‘corrupte bende’. Alleen al daarom hebben we de heilige plicht om schoon schip te maken.”

Het schandaal kwam aan het einde van een jaar dat al moeilijk was. Hoe houdt u de moed er in?

“Voor mij is dit het jaar waarin een nachtmerrie is uitgekomen. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat in Europa een land een ander vreedzaam land binnenvalt met zwaar militair materieel. Dit is toch echt nog wel een graadje erger dan het ingrijpen in 1968 in Praag, of in 1956 in Boedapest. Tegelijkertijd: de wijze waarop de Oekraïense bevolking erop heeft gereageerd, is inspirerend. Poetin dacht: ik duw die lui wel even om. En dat zo’n hele bevolking dan opstaat en zegt: fuck you! En ook dat autocratie dus níét wint, dat is ook heel belangrijk, dat heeft wereldwijd effect. Dus ja, mijn nachtmerrie is uitgekomen, maar die nachtmerrie heeft ook helden, onder wie allereerst de Oekraïense bevolking, maar ook de Europese. Die is opgestaan voor de vluchtelingen. Als we daar geen moed uit putten, weet ik het ook niet meer.”