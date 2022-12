Charl Landvreugd van het Stedelijk: ‘Deze veranderingen had men van een directeur van kleur niet gepikt’

Kunstenaar, onderzoeker en tentoonstellingsmaker Charl Landvreugd (51) werd in het najaar van 2020 benoemd als Hoofd Onderzoek & Curatorial Practice bij het Stedelijk Museum – een speciaal gecreëerde functie die aansluit bij de doelstelling van het Stedelijk om het programma en de collectie te verbreden en toegankelijker te maken.

De benoeming kwam voor de buitenwereld onverwacht, en dat vindt Charl Landvreugd maar vreemd. “Ik ben als ik me niet vergis de enige persoon in Nederland met een PhD in curating. Dus ik zie eigenlijk niet wie hier beter op zijn plek is dan ik. Fair enough, toch?”

Landvreugd is geboren in Paramaribo en groeide op in Rotterdam. Op zijn 16de ging hij van de middelbare school, omdat hij volgens zijn docenten onhandelbaar was. Vervolgens belandde hij in het clubcircuit, eerst als danser, onder meer in de RoXY en de iT. Vanaf zijn 21ste runde hij onder meer club Eye in Rotterdam. “Maar toen ik op mijn 27ste, 28ste om me heen keek, zag ik dat al mijn vrienden naar de universiteit waren gegaan en op een gegeven moment worden zij dan slimmer dan jij bent. Ik was altijd een boekenwurm, er zit heel veel random knowledge in mijn hoofd, maar ik merkte dat zij op een intellectueel niveau zaten waaraan ik niet meer kon tippen en dat dat met opleiding te maken had. Dus op mijn 30ste heb ik besloten om te stoppen met nachtclubs en ben ik gaan studeren.”

Landvreugd ging naar Goldsmiths College in Londen. “Ik was op twee opleidingen aangenomen. Omdat ik nieuwsgierig van aard ben, wilde ik graag weten waarom de dingen zijn zoals ze zijn, dus ik heb gekozen voor de joint honours Fine Art en History of Art.” Aansluitend behaalde hij een master aan Columbia University, New York: Critical and Curatorial Studies. “In Nederland had je in die tijd al hele discussies waarom er geen mensen van kleur waren in de culturele sector op een positie hoger dan schoonmaker. Ze zijn er niet, zo werd gezegd, en voor mij was dat een goede reden om juist deze masteropleiding te gaan doen.”

Hoe bent u eigenlijk in het Stedelijk Museum terechtgekomen?

“Ik heb Rein Wolfs (sinds december 2019 directeur van het Stedelijk, red.) ontmoet na een debat in De Balie. Dat was een goed maar pittig gesprek, want ik vond dat er wat moest gebeuren in het museumlandschap. Eigenlijk was het een soort open sollicitatie, ik had zelfs al een bepaalde functie in gedachten…”

Directeur?

“Nee, nee, directeur zijn, moet je leren. Dat is een vak. Ik had een bepaalde functie in gedachten, maar Rein vond Hoofd Onderzoek & Curatorial Practice beter. Die functie bestond destijds nog niet, dus daar heb ik toen even over nagedacht. En daarna moest ik alsnog officieel solliciteren. Het was zeker geen handjeklap.”

Toen u begon, werd Rein Wolfs gevolgd door de camera’s van Sarah Vos, die een documentaire maakte over zijn missie om de museummuren én de organisatie diverser en inclusiever te maken: White Balls on Walls.

“Wat ik heb begrepen, is dat er een film gemaakt zou worden over Reins eerste twee jaar, dus niet alleen over diversiteit en inclusiviteit. Dat is hoe ik het heb begrepen.”

Hoe dan ook; op uw eerste dag was er ook een draaiende camera toen u een pittige inhoudelijke discussie had met twee wetenschappelijk medewerkers, beiden ‘witte, middelbare mannen’ en oudgedienden van het museum.

“Ik heb daarover getwijfeld, maar vervolgens heb ik tegen Sarah gezegd dat ik haar ging vertrouwen.”

Had u een opdracht toen u begon?

“Toen ik begon, heb ik tegen Rein gezegd dat ik niet het gezicht van de verandering wilde zijn.” Na een schaterlach: “Nou, dat is mooi niet gelukt.”

Maar u wilde wel dingen veranderen.

“Natuurlijk, maar je kunt ook dingen veranderen zonder het gezicht te zijn van de verandering. Rein is het gezicht van de verandering. Het kan ook helemaal niet anders. Rein móet het gezicht zijn van de verandering, niet ik. De veranderingen die Rein nu doorvoert, had men van een directeur van kleur niet gepikt. Het is net als met zwarte piet is racisme; wij vonden dat allemaal, maar pas toen Sunny Bergman er een docu over maakte, vonden veel witte mensen het ook. Mensen nemen alleen maar dingen aan van mensen die op ze lijken. Fysiek op ze lijken. Dat is een gegeven.”

U bent niet de ‘diversity officer’, zegt u in White Balls on Walls. Wat doet u wel?

“Curatorial laat zich moeilijk naar het Nederlands vertalen, maar het heeft betrekking op de presentatiemogelijkheden. En dan niet over hoe het schilderij hangt, maar wat een tentoonstelling bewerkstelligt en het metaverhaal dat alle tentoonstellingen bij elkaar vertellen.”

Dit najaar werd het slotstuk onthuld van de nieuwe collectiepresentatie, Yesterday Today, met de kunst en vormgeving van circa 1880 tot 1950. Was u daar ook bij betrokken?

“Ik kijk mee. Op een gegeven moment is er een tentoonstellingslijst – dit gaat hier hangen, dat daar – en dan kijk ik wat er gebeurt wanneer je van zaal naar zaal loopt. Ik miste bijvoorbeeld witte mannen in het grote verhaal. Ik kijk ook waar Amsterdam is in dit verhaal; als ik als Amsterdammer binnenkom, zie ik mezelf dan terug in deze collectieopstelling?”

Bent u Amsterdammer?

“Nee, ik ben Rotterdammer, maar ik heb hier best wat jaren gewoond, dus ik begrijp het belang als ik het museum binnenkom. Als ik Amsterdam niet terugzie in de collectieopstelling, zie ik mezelf niet terug. Dat is het soort dingen waar ik naar kijk.”

Er is ook een zaal met alleen maar werken van Surinaamse kunstenaars. Daar zit u zelf ook tussen.

“Het is geen Surinaamse zaal, het is een Wakaman-zaal. Wakaman was een groep Surinaamse kunstenaars die aan het begin van deze eeuw een plek probeerde te creëren voor zichzelf. Wakaman is uit elkaar gevallen, en vervolgens zijn er twee stromingen ontstaan: een Michael Tedja-stroming en een Remy Jungerman-stroming. Wat je in die zaal ziet, is hoofdzakelijk de Jungerman-groep, die in Nederland bestond uit Remy Jungerman, Iris Kensmil, Patricia Kaersenhout, Marcel Pinas én Charl Landvreugd.”

“Hoewel het Stedelijk nog nooit iets van mij had aangekocht, zou het zou raar zijn als ik er niet bij zou zitten. Maar als ze iets zouden aankopen, word ik er rijker van en ik werk hier. En als ik een werk in langdurig bruikleen zou geven, wordt het werk meer waard en heb ik daar voordeel aan, dus dat was ook geen optie. Het enige wat ik kon doen, was een niet-materiële interventie. Ik heb iets toegevoegd aan de zaal, en op een gegeven moment gaat de witroller eroverheen en bestaat die interventie niet meer.”

Nog even over White Balls on Walls. Daarin citeert u hoofdschuddend uit de kritische Parool-recensie van de tentoonstelling Kirchner en Nolde: Expressionisme. Kolonialisme.

“Kritiek is kritiek. Kritiek is goed. Kritiek moet. Maar als ik in de eerste drie zinnen al de mening kan lezen… en auteurs vervolgens met doorzichtige argumenten onwelwillendheid verhullen. Daar heb ik geen geduld voor, echt niet.”

Op deze manier is er geen kritiek mogelijk op de Kirchner-Nolde-tentoonstelling; als iedereen die iets negatief zegt automatisch voor een bange, reactionaire racist wordt uitgemaakt.

“Nee, nee! Nee, helemaal niet. Maar er is een verschil tussen kritiek en stemmingmakerij.”

Werd u gesteund in uw mening?

“Het fijne van Rein is dat ik altijd bij hem terecht kan als ik het moeilijk heb. En dan weet ik dat ik er niet alleen voor sta. Dat is heel waardevol. Anders kun je dit werk niet doen, als je niet de volledige support hebt van je leidinggevende.”

Rein Wolfs gaat over 4,5 jaar met pensioen; bent u dan de gedroomde opvolger?

“Jemig. Ik vind het fijn om in Reins schaduw te opereren. Dat geeft mij meer lucht om te doen wat ik denk dat nodig is.”

Na een lange stilte: “Op dit moment is het sowieso onmogelijk. Waar ik nu aan meewerk, is de weg bereiden dat we het over tien jaar wél kunnen accepteren. Maar er is nog een lange weg te gaan; we hebben nu pas voor het eerst een minister die niet wit is. Of ik dat erg vind? Pfff, als je onderdeel bent van een speerpunt krijg en vang je klappen. Onvermijdelijk. Dat is soms pittig. Maar in Rotterdam zeggen we: niet klagen, maar dragen; gaan als de brandweer en bidden om kracht.” Er volgt een bulderende lach.

Charl Landvreugd: ‘Er is nog een lange weg te gaan; we hebben nu pas voor het eerst een minister die niet wit is.’ Beeld Chris en Marjan

Terugblik Mijn hoogtepunt “De afronding van de collectieopstelling, omdat dat de basis is, waarop we dingen kunnen doen zoals de huidige Anne Imhof-expositie en een dansperformance van Michele Rizzo.” Mijn dieptepunt “De eerste maand van het jaar, toen alles weer openging behalve de musea.” Persoon van het jaar “Mijn partner, die er altijd voor mij is en mij onvoorwaardelijk steunt. Maar ik ben ook erg onder de indruk van Rein, maar dat heb ik al gezegd. En Wigbertson Julian Isenia, die dit jaar is gepromoveerd op queerheid in de zwarte gemeenschap.” Wat zal u het meeste bijblijven? “Dat de samenleving weer openging. Toen corona begon, vond ik het even best prettig, maar toen we alles weer konden doen, zag je pas goed wat we hadden gemist. Het leven dat daaruit voortkwam, de drang tot leven en het omarmen van het leven: dat vond ik heel mooi.” Wat hoopt u volgend jaar niet meer terug te zien? “Ik ben ontzet door Palestina, Iran, Oekraïne… ik ben niet de enige, maar ik heb daar veel verdriet van.”