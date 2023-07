Nu ook in de boekhandel

Als, dan

Na de dood van haar vader probeert Eefje de grip op haar leven terug te krijgen. Ze studeert filosofie in Groningen en krijgt verkering met Sjoerd. Wanneer hij aangeeft afstand te willen, grijpt ze alles aan: de theorie over logica van haar studie, maar ook het lesboek van de hondenschool waarin staat hoe je een hond kunt conditioneren. Als, dan (Nijgh & Van Ditmar) is het romandebuurt van filosoof en cabaretier Janneke de Bijl.

Beeld Nijgh & Van Ditmar

Verwondering

Diep vermoeid en overweldigd door het wereldnieuws en de pandemiejaren zoekt Katherine May (bekend van de internationale bestseller Overwinteren) naar manieren om de draden te ontwarren van haar strak gespannen leven. Ze onderzoekt in Verwondering (vertaald door Ineke Lenting, Nieuw Amsterdam) de herstellende eigenschappen van de natuur.

Beeld Nieuw Amsterdam

De vluchteling, de grenswacht en de rijke jood

Al decennia wordt gedebatteerd over de vluchteling, die ook gelukszoeker, illegaal of crimineel wordt genoemd. . Arnon Grunberg reisde onder meer naar Georgië, waar hij met gevluchte Russen sprak en naar Oekraïne, om vluchtelingen in eigen land te ontmoeten. In Nederland liep hij mee met de IND en de vreemdelingenpolitie. In De vluchteling, de grenswacht en de rijke jood (Pluim/De Groene Amsterdammer) onderzoekt hij hoe grenzen altijd weer verdronkenen en geredden produceren.

Beeld Uitgeverij Pluim

Shakespeare kent me beter dan mijn lief

Volgens de Vlaamse Ibe Rossel (1999), die Engelse literatuur studeerde in Amsterdam, heb je geen zelfhulpboeken, goeroes of filosofen nodig om je leven op orde te krijgen. Alles wat je nodig hebt voor een gelukkig leven kun je halen uit de klassiekers van de wereldliteratuur. Shakespeare kent me beter dan mijn lief (Das Mag) is een reis door de boekenkast van een jonge literatuurverslaafde. Levenslessen van dode auteurs.

Beeld Das Mag

Het touw en de waarheid

Kyra woont eenzaam op een eilandje in het zuiden, waar ze stoffen verft in duizend kleuren. Ylan woont op een rotseiland in het noorden. Hij zoekt er de waarheid, net als de andere monniken. Kyra verlangt naar gezelschap en begrijpt dat ze moet vertrekken en Ylan gelooft niet langer in de monniken en vlucht naar open zee in Het touw en de waarheid van Marco Kunst, met illustraties van Jeska Verstegen (Lemniscaat).

Beeld Lemniscaat

De maagd van Rosendael

Marie d’Harcourt, dochter van hoge Franse adel, maakt haar entree op het Gelderse slot Rosendael als nieuwe hertogin. Als het haar niet lukt haar man Reinald een erfgenaam te bezorgen moet ze op zoek naar een nieuwe rol voor zichzelf, terwijl haar hofdame en vertrouwelinge Mia zich de regels van het hofleven probeert eigen te maken. De maagd van Rosendael (Ambo Anthos) is de nieuwe historische roman van Lydia Rood.