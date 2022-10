Zowel doelpunten als passes hebben gifpotentie

Soms raakt een voetballer de bal zo perfect en staat de camera zo volmaakt opgesteld om het te registreren, dat een Oscarwaardig minifilmpje ontstaat dat je het liefst eeuwig in de herhaalstand zou zetten. Daarvoor is het Graphics Interchange Format uitgevonden. Het gifje.

Het doelpunt van Andy van der Meyde tegen AS Roma, in de eerste minuut op 19 maart 2003, is een oergifje. Van der Meyde raakt de bal zo lekker dat het ding prompt stopt met draaien. Het is geen voetbal die daar richting de kruising suist, maar een fóto van een voetbal, waarop je het merk bijna lezen kunt.

Nog zo’n gifmoment: de crosspass van Hakim Ziyech, hoog ‘over de hele’, op maat voor Nico Tagliafico, uit tegen Bayern München op 2 oktober 2018. Het is alsof Ziyech besluit een trapdemonstratie te geven omdat hij wéét dat een laaggeplaatste camera de baan van de blauwe bal zal vereeuwigen.

Zowel doelpunten als passes hebben dus gifpotentie. Steven Berghuis voegde zaterdag in Waalwijk een juweel aan beide categorieën toe: het doelpunt waarmee hij Ajax op 1-2 zette én zijn assist op Brian Brobbey voor de 1-4.

Dat doelpunt, vooral. Met lange passen stapt Berghuis in op de weggekopte bal. Hij komt perfect uit, de linkervoet schuift ónder de bal en raakt ‘m na de stuit op exact het goede plekje bezuiden de evenaar: een zinderende trekstoot. Het effect doet het schot een beetje opstijgen en licht afbuigen naar links.

Gifjes zijn geluidloos, maar het geluid hoor je er in dit geval gewoon bij. Als een drone: zzzzzt.“Als het team goed speelt, kunnen individuen uitblinken,” zei Berghuis na afloop. “Vanavond was ik een van de uitblinkers.” Dat was te bescheiden, want het team speelde helemaal niet goed. Berghuis wilde de hoofdrol niet claimen, maar had die wel. In zijn gifje hoeft hij hem met niemand te delen. Zzzzzt.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

