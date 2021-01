Zovelen zitten vast in hun huis, gevangen door drank of narcotica

Toen ik de voordeur opende, werd ik direct geconfronteerd met de plek van overlijden, vlak voor mijn voeten. De fysieke vervuiling van het overlijden viel mee en was zo opgeruimd. Met de rest van de woning had ik eigenlijk niks te maken, maar ik besloot daar toch ietwat op te ruimen. Uit respect voor de overledene en de nabestaanden.

De bewoner had al jaren geleden aan een zware alcoholverslaving. Overal waar ik keek lag het vol met lege wijnflessen en blikken bier, zoveel dat je er een duik in kon nemen. De twee broers die ons hadden ingehuurd hadden het zwaar met zijn overlijden. Het minste wat ik voor hen kon doen was de boel wat opruimen, zodat ze niet geconfronteerd hoefden te worden met de ernstige situatie waarin hun broer had geleefd.

Een uur lang waren we bezig met het vullen van grote containerzakken met bierblikjes en wijnflessen. Het bleek een goed idee te zijn geweest; bij binnenkomst van de broers zag je direct het verdriet in hun ogen.

De woning was vervuild en stonk, en het deed ze pijn dat hun broer zo had geleefd. Een van de twee vond het te moeilijk en vertrok snel weer.

Ze hadden jarenlang geprobeerd hun broer te helpen, op elke manier mogelijk. Maar de verslaving was te sterk. Hij gooide op een gegeven moment de deur dicht, voor alles en iedereen. Ook de buren die met hem begaan waren, konden geen contact meer leggen.

Hij werd met de dag dunner en dunner, totdat er bijna niks meer van hem over was en hij inklapte voor zijn voordeur. Daar had zijn lichaam liggen wegrotten, tussen de lege blikken bier.

Bij opdrachten als deze besef je dat talloze mensen in Nederland gevangen zitten in hun eigen woning. Gevangen door drank en narcotica. Vrijheid is niet doen wat je wilt, maar niet doen wat je niet wilt. Je wil niet drinken, maar kan er niet mee stoppen. Uiteindelijk neemt de verslaving zulke vormen aan dat je niks meer eet en drinkt, en enkel nog alcohol consumeert.

Zo heb ik velen aan hun einde zien komen. Maar ik heb ook mensen gezien die gered zijn. Mensen die me huilend knuffelen omdat we ze een nieuwe start in het leven hebben kunnen geven. Mensen die me motiveren door te gaan met dit werk. Want als je een mensenleven redt, is het alsof je de hele mensheid redt.

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf Frisse Kater schoon in extreme situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil.

Beeld Tuğrul Çirakoğlu

Beeld Tuğrul Çirakoğlu