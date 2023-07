Zouden talkshows in Oekraïne ook drie kwartier besteden aan een kinderfilm die Barbie heet?

Zouden de talkshows in Oekraïne ook drie kwartier aandacht besteden aan een pop en een kinderfilm die Barbie heet? (“Er zitten echt heel veel lagen in,” zei een of andere opgepoetste kletsende zeehondendrol.)

Zouden de talkshows in Oekraïne ook aandacht besteden aan een volkszanger die zelf zo weinig zangvermogen heeft dat hij het aanwezige publiek vraagt door zijn teksten heen te klappen (“Allemaal!”) en daarvoor nog even een politieke analyse geeft alsof een uilenbal wordt uitgekotst?

Zou een talkshow in Oekraïne als – ik zeg maar wat – de minister-president er is afgetreden, de kopmannen van de belangrijkste partijen wegrennen uit de politiek en het landelijk bestuur er over vier maanden totaal anders uitziet en er een wereldoorlog dreigt of op z’n minst een nucleaire dreiging, zeggen: ‘In verband met de vakantie zenden wij de eerstkomende maanden niet uit’?

En steeds maar hoor ik dat het maar eens afgelopen moet zijn met dat gescheld op de sociale media, met ‘de bedreigingen’ en met ‘het gure klimaat’. Maar hoe moet je in godsnaam beschaafd blijven als je constant geteisterd wordt door arrogante nietszeggendheid en belerende bekaktheid?

Uit ik nu de boosheid van iemand die langzaam kromgroeit naar krukken en rolstoel?

Het is niet dat ik u allemaal, wat betreft de sociale media, aan Telegram wil laten zuigen, misschien wel integendeel, maar ik denk dat het zuiverend voor de decadente geest kan werken als je een dagje kijkt naar afgerukte ledematen, bommen die vallen of uit de lucht worden geschoten of een koor van kinderen dat zingt dat Zelensky vergeleken kan worden met Hitler.

Op twee uur vliegen van hier.

O, u wil natuurlijk niet vliegen.

O ja, toch wel, naar een fijn vakantieadres waar het er ook heet aan toegaat, hoor. Het is er wel 40 graden.

Ik snap het ook wel. U en ik zijn oorlogsmoe. Dagelijks krijg ik mails van mensen die me schrijven: stop met schrijven over die rotoorlog. Kon ik dat maar. Die oorlog is een dwangneurose geworden. Ik geef het toe. Ik MOET erover lezen. Ik MOET erover schrijven. Ik kan niet anders dan me er zorgen over maken.

Oorlogsmoe. Bij soldaten kan de uitputting zo groot worden dat ze niet alleen slordig worden, maar ook gaan verlangen naar de dood, omdat ze zo afgepeigerd zijn dat ze verlangen naar eeuwige rust.

“Maar eerst de analyse van Dries Roelvink. O nee, we hebben vakantie.”

