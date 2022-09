Een gedeeltelijke mobilisatie. Daartoe heeft de Russische president Vladimir Poetin besloten. Uiteraard onderbouwd met leugens. Hij kan niet anders. Met de waarheid krijg je geen Russische laarzen aan het marcheren. Het is trouwens maar de vraag wat de kwaliteit van die laarzen is.

Intussen worden er in Oekraïne massagraven ontdekt (waarin ook kinderen liggen), en kerncentrales beschoten.

Opeens doemt het woord ‘demoraliseren’ op. Ik hoorde het gisteren een paar keer gebruiken. “We zullen Oekraïne demoraliseren.”

Het is een begrip met de zwaarte van een luchtbel, maar bedoeld als een kanonskogel. De moraal van de ander moet kapotgeschoten worden. Zou Poetin niet weten dat er op een slagveld niets meer te moraliseren valt? Doden interesseert het niet wat goed en wat kwaad is en de erfgenamen zullen hun vijand nog meer haten, nog eerder en fanatieker willen doden. Je kunt dat inderdaad een vorm van demoraliseren noemen; de eigen moraal wordt sterker.

Is het demoraliseren van Oekraïne gelukt? Ik dacht het niet.

Poetin is in paniek. Hij kan alleen nog maar zijn eigen mensen offeren om zijn gezicht te redden.

Wat voor een moraal heb je dan? Volgens mij die van de worstenmaker die mensenvlees gebruikt.

Tijdens de koude oorlog leefden we, terwijl wij steeds welvarender werden, in angst dat Rusland ons iets zou doen. Er was een wapenwedloop en het was of uiteindelijk iedereen begreep: als dit zo doorgaat kunnen we niet anders dan die wapens ook gebruiken. Hoe efficiënter we konden doden, hoe machtiger je kon worden.

Maar de atoombom had twee schokgolven veroorzaakt. Die van de bom zelf en tevens begrepen we ineens dat we iets in handen hadden dat de gehele mensheid zou kunnen uitroeien. Zeker met een oog-om-oog-tand-om-tandmentaliteit. Jij doet dit, dan doe ik hetzelfde terug.

Snel verzonnen we het verhaal dat de nucleaire wapens onze vrijheid konden verzekeren door ze juist niet te gebruiken. Maar al gebruikten we ze niet, de ontwikkeling van de nucleaire wapens ging door. Ze werden ‘beschaafder’. Dat betekende: kleiner, met minder slagkracht, maar met meer zeggingskracht. We kunnen ze nu gebruiken zoals een agent een pistoolschot lost in de lucht: als laatste waarschuwing.

Daar dreigt Poetin al een tijd mee.

Als zijn worsten zijn gezicht niet kunnen redden, wat rest hem dan nog? En wat doen wij dan? Oog om oog, tand om tand?

Moeten wij ons dan beheersen? Waarom dan? Moeten wij ons zomaar laten overheersen of moeten we een moraal hooghouden?

De temperatuur daalt overal tot het nulpunt.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.