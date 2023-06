Zou ik als Russische jongere ook niet achter Poetin staan?

Met grote regelmaat – iedere dag dus – sturen mensen mij een mail of een bericht dat Zelensky eigenlijk een schoft is. Dat wordt gemotiveerd met allerlei artikelen, onderzoeken, statistieken, noem maar op.

Nepnieuws.

Of misschien klopt het.

Het doet er voor mij niet toe.

Ik heb een standpunt – Rusland had Oekraïne niet mogen binnenvallen – en ik heb daar mijn redenen voor, en daar blijf ik bij.

Wanneer ga ik overstag?

Ieder heeft daarvoor zijn eigen argumenten, maar ik verander van standpunt als ik bijvoorbeeld zou merken dat Poetin keer op keer goedaardigheid ten toon spreidt, terwijl Zelensky een sadistische misdadiger blijkt. Dat is tot op heden absoluut niet het geval. Integendeel.

Een voorbeeld is Pieter Omtzigt, destijds van het CDA. Ik had vroeger gezworen nooit op een christelijke partij te stemmen. Maar Omtzigt overtuigde mij als Kamerlid keer op keer.

Toen ik van het stembureau terug naar huis liep dacht ik: wat heb ik eigenlijk gedaan? En direct daarna: waarom stemt niet iedereen op Omtzigt? Vervolgens: is het wel verstandig dat ik op hem heb gestemd?

Altijd twijfel.

Maar over de positie van Poetin twijfel ik niet. Ik vind hem een schurk.

Nu heb ik genoeg historisch besef om te weten dat mettertijd zaken naar boven komen die je huidige mening totaal hadden kunnen veranderen.

Mijn ouders – en ik dus ook – bewonderden Churchill en Kennedy. Die bewondering verdienen ze niet, menen hedendaagse historici. Wij vonden vroeger Kissinger een oorlogsmisdadiger. Ik geloof dat studenten nu zijn boek over diplomatie moeten bestuderen en hem een held vinden. Als ik mijn vader, als oud-bestuursambtenaar, in de jaren zeventig van de vorige eeuw vroeg naar de Indiëpolitiek, antwoordde hij: “Er zijn vele zaken waarover ik me schuldig voel, maar nog meer zaken waarop ik trots ben.” Hij voelde zich verraden door Nederland.

Ik laat me wellicht in mijn eigen leven teveel leiden door primaire gevoelens, waardoor ik soms foute keuzes maak. Zou ik als Russische jongere ook niet achter Poetin staan? Zou ik me stiekem, zonder dat mijn moeder het wist, hebben opgegeven voor het Russische leger omdat ik iets tegen het ‘nazisme’ zou willen doen dat in de Tweede Wereldoorlog zoveel slachtoffers heeft gemaakt? Wat als... Wat als ik een Oekraïense soldaat zou zijn en ik zou weten dat een bepaalde Russische krijgsgevangene belangrijke informatie heeft. Zou ik hem martelen?

Ken ik mezelf? De wereld wordt gevaarlijk doordat men zijn ogen sluit voor zichzelf.

