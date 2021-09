Zou het toeval zijn dat Daley zijn zwakste wedstrijd in tijden speelde?

Lang geleden, kort na 1980, besloot mijn vader (die ik tot dan toe slechts had gekend met een verzorgde, donkere baard-snorcombinatie) zijn gezichtsbeharing weg te scheren. Hij kwam naar beneden met een triomfantelijk blotebillen­gezicht, als verrassing. Mijn moeder moest keihard lachen, ikzelf van schrik keihard huilen.

Om het naakte, baardloze gelaat van Daley Blind op het veld van PEC Zwolle heb ik niet gehuild (ook niet gelachen, trouwens), maar ik herkende wel het korte moment van verwarring (‘wie is die man?’) gevolgd door een dwangmatig kijken naar dat hoofd, plots zo anders dan je het kende, zoveel witter vooral.

Daley was Daley niet meer. Foute passes. Balverlies. Zou het toeval zijn dat hij zijn zwakste wedstrijd in tijden speelde?

Hij zit ook in een wat wonderlijk parket. De onom­streden beste opbouwer van Ajax heeft eigenlijk geen vaste plaats in het elftal. Het is alsof er steeds een taak voor hem verzonnen moet worden: linksachter als Tagliafico ontbreekt, centraal als Martínez er niet is, ‘zes’ als er een middenvelder wegvalt.

Daley zal zich wel herpakken in Lissabon. Dat weet ook Erik ten Hag, die tamelijk onbezorgd de vormdip benoemde. “Hij weet het zelf ook.”

‘Don’t worry about a thing, ’cos every little thing’s gonna be alright,’ zongen de drie kleine vogeltjes vanaf Daleys Marleyshirt. Of nee, wacht eens: ze bleken gevlogen! De vogeltjes mogen van de Uefa niet mee naar Portugal en dus had Ajax ze er in Zwolle maar alvast afgehaald. Andere ‘uitingen’ dan het clubembleem en het logo van de kledingleverancier zijn verboden. Om zo veel protocoldroefenis kun je huilen en lachen tegelijk.

Ajax schijnt de Uefa per kerende post te hebben gevraagd of het misschien een geintje betrof, maar nee, de Uefa doet niet aan humor. Het Marleyshirt geknipt en geschoren, de drie kleine vogeltjes geplukt. Het was de wedstrijd van de kaalte, daar in Zwolle.

