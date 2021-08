Zou het leven hier niet veel te vrij zijn voor de Afghanen die naar het Westen willen vluchten?

Afghanistan.

Het is daar een goor zootje geworden.

Al Qaida zal weer opleven en al die andere fundamentalistische islamitische groepen zullen zich aansluiten. Over een tijdje hangen de homo’s weer als strange fruit aan de bomen, worden er huwelijken gesloten tussen mannen van zestig en meisjes van elf en worden de ongelovigen met het kromzwaard geslacht. China en Rusland zullen het emiraat financieren en de greep op Amerika en Europa versterken. Wie vluchten wil, zal naar ons gejaagd worden, als ze al niet worden neergeknald.

Zullen er steeds meer vluchtelingen zijn?

Het tragische is, dat ik niet goed weet wat je moet willen. Ik zou vluchten als ik Afghaan was. Maar willen de Afghanen de Taliban echt niet? Die zijn nooit weggeweest, hoor ik. Willen niet alleen degenen vluchten die hebben samengewerkt met ons? Gegokt en verloren. Hoe denken die werkelijk? Is het Afghaanse tribale Talibanleven niet aantrekkelijker voor ze? Zou het leven hier niet veel te vrij voor ze zijn? Hun dochters die met ‘witte mannen’ en ‘mannen van kleur’ op festivals gaan dansen waar condooms gratis worden uitgedeeld? En hun zoons die misschien gevraagd worden te trouwen met andere zonen? Hoe vrijheidslievend moet je zijn om het westerse gedachtegoed aan te kunnen?

Vrijheid vinden de mensen geweldig tot het ze er vastgeroest gedrag voor moeten inleveren. Vrijheid is een westers product dat in het Midden-Oosten en in Azië wordt verafschuwd. Het maakt ze bang. En dus zwak. Ben je opgevoed binnen de bescherming van een stam waar regels heersen die al 1500 jaar oud zijn, dan heb je misschien niet meteen zin om hier met een Pridevlag te zwaaien.

Misschien kunnen we bedreigde Afghanen hier naartoe halen – ik hoop dat van harte, maar ik vrees het ergste. Maar zitten we dan niet straks met een stel ontevreden, angstige mensen die twee jaar geleden nooit hadden gedacht dat de rest van hun toekomst ligt in een kruimeltje aan de Noordzee?

Dat is het tragische van onze morele superioriteit die we anderen willen opleggen: de consequentie als men je hoogstaande opvattingen belachelijk en onbegrijpelijk vindt, is dat je dood en eenzaamheid kweekt.

Wij hebben verloren.

We hebben de Afghanen verraden.

Wat hebben we geleerd?

Als straks Amerika vraagt om mee te doen, als geallieerden, doen wij weer mee. Al zegt de totale generale staf dat we dat niet kunnen. We willen een goede indruk maken, want we zijn moreel superieur.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.