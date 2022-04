Zou er een Russische schrijver zijn die denkt: mooi, weer een nazi minder?

Zou er in Rusland een schrijver, een columnist zijn die, ongeacht zijn anti-westers idealisme, mededogen kent?

Iemand die een foto ziet van enkele dode vingers met nagellak en denkt: wat ligt hier een verschrikkelijke regel uit een naargeestig gedicht, wat ligt hier een tragisch kort verhaal, wat een verwijzing naar een nutteloos sterven.

Of denkt hij: mooi, weer een nazi minder.

Of: dit kan niet anders dan een actrice zijn. Een figurant.

Ik zou het graag willen weten.

Ik verdom het te geloven dat in zo’n groot land met zo’n rijke literatuur er niet een auteur is die iets wil dichten of schrijven over de slachtoffers langs de kant van de weg.

Maar ik weet ook dat een moreel kompas dat volstrekt verkeerd is afgesteld eveneens prachtige literatuur kan opleveren. De resultaten van onze creativiteit trekken zich niets aan van onze al of niet verdorven wijze van denken. Een groot modern Russisch schrijver kan een aanhanger van Poetin zijn, een vrolijke verkrachter en zelfs de moordenaar zijn geweest van de vrouw met de rode nagels.

Ik zou hem of haar graag lezen.

Zelf kom ik op het punt van de verlammende woede. Zo van: ‘Gooi die bommen maar Navo, dan zijn we er, hoe dan ook, snel van af.’

Op de Russische tv zegt de Russische Matthijs van Nieuwkerk, Anton Krasovski, over Oekraïne: “Dit land hoort niet te bestaan en wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het niet bestaat.” Hij was buiten zinnen. Hij schreeuwde vervolgens rechtstreeks tegen de Oekraïeners: “Ik zal persoonlijk aanwezig zijn bij de verbranding van jullie onzinnige, zogenaamde grondwet. Midden op het Maidanplein.”

Verder las ik dat staatsomroep Ria Novosti die burgerdoden absoluut niet erg vindt: ‘Het Russische leger hoeft bij beschietingen geen onderscheid meer te maken tussen Oekraïense legereenheden en bataljons die uit burgers bestaan. Ze zijn toch allemaal schuldig aan de genocide van de Russische bevolking. (…) Volhardende nazi’s moeten worden vernietigd (…) Het resterende deel van de Oekraïense bevolking moet worden onderworpen aan heropvoeding.’

Heropvoeding betekent: injecteren met doodsangst voor je eigen mening.

Ik zit maar naar de tv te kijken, en ik praat er maar over terwijl ik op mijn handen zit en elk woord als een waardeloze luchtbel uit mijn mond walmt. Machteloosheid in een decadente omgeving. Gestorvenen en stervenden bekijken met een rijpe camembert tussen ons in.

De wereld heeft de kleur van zwarte nagellak.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.