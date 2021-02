Zondagavond dacht ik het voor het eerst: die had Onana gehad

In de 53ste minuut van Ajax-Sparta dacht ik het voor het eerst. Dat viel me nog mee. Ik had verwacht het in de bekerduels tegen AZ en PSV al een paar keer te zullen denken. Of anders wel tegen Heracles of Lille. Maar nee, in die wedstrijden dacht ik het geen enkele keer, tot mijn opluchting. Pas zondagavond, rond kwart over negen, was het zover.

Het was niet alleen zíjn schuld. Timber en Álvarez kwamen te laat, Schuurs liep er verdwaasd bij en zelfs Martínez durfde niet in te grijpen. Maar toch, toen de broer van Ryan Gravenberch zich door de Ajaxdefensie wurmde en namens Sparta 4-1 aantekende, dacht ik het: die had Onana gehad.

Het gaf niks, het kon wel wat lijden, maar Onana zou sneller zijn doel zijn uitgekomen, qua zwaartepunt een stuk lager hebben ‘gezeten’ en vooral veel sneller en agressiever naar de grond (en de bal) zijn gegaan.

Stekelenburg werd op 13 februari in Almelo officieel de oudste Ajacied ooit in de eredivisie: 38 jaar en 145 dagen, een record dat hij de komende tijd wekelijks scherper zal ­stellen. Hij gaat sneller naar de grond dan ik op mijn 38ste, dat geef ik direct toe. Maar toen ik in de herhaling zag hoe hoog hij bleef ‘zitten’, moest ik onwillekeurig aan mijn grootvader denken, om precies te zijn aan die keer dat ik als jochie de wc-deur opentrok en hem op zijn verhoogde toilet zag zitten.

Ik begrijp dus wel dat Ajax naar het sporttribunaal CAS stapt in een poging om een paar maanden van de dopingschorsing van Onana af te ­pingelen. Het juridische driemanschap dat de klus moet klaren? Ferrero, Trijbits en Segaar.

Als hun pogingen niets opleveren, mogen we in elk geval nog hopen dat De Telegraaf de sportpagina zal openen met de kop: ‘Onana definitief de Segaar’. Dat zou eerlijk gezegd behoorlijk wat troost bieden.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de podcast Branie en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.