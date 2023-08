Zomeressay: ‘Open relatie of niet? Ik begrijp niets meer van de liefde’

Is een open relatie gedoemd om te mislukken of is die kans bij een monogame relatie net zo groot? Beeld Getty Images

Je wordt er zo langzaamaan mee doodgegooid, de open relatie. Of ‘open zijn’, zoals wij zillennials – want dat schijn ik te zijn als ­iemand die tussen de millennials en de generaties Gen Z in zit – liever zeggen. Waar mijn ouders zich vlak na de ontzuiling afzetten tegen de status quo door niet te trouwen – een daad van rebellie tegen kerk en maatschappelijke verwachtingen en tevens een dikke middelvinger naar mijn grootouders – neemt een groot deel van mijn generatie het stokje over door de buitengrenzen van de liefde te verkennen.

Het randje opzoeken en erover, zowel romantisch als seksueel en zowel geestelijk als fysiek. Polygamie en polyamorie verkennen, in samenspraak met je vaste partner. Samen vorm je nieuwe herinneringen door spannende avonden, gezamenlijke avontuurtjes en daten met anderen. Inmiddels bestaan er eindeloos veel smaken binnen liefdesrelaties.

Bubbel Amsterdam

Soms vraag ik mij af, in de bubbel die Amsterdam heet, of dit een stedelijk fenomeen is. Of Katinka en Johan uit Augustinusga ook weleens op dinsdagavond met iemand anders tongen in café de Lekke Mand, waarna ze ’s avonds voldaan bij elkaar in bed stappen en zo, vervuld van avontuur en opwinding, hun eeuwigdurende relatie levendig houden.

Of heet dit in het hoge noorden gewoon nog ouderwets ‘een scheve schaats rijden’? En hebben wij in onze randstedelijke homogene breinen vreemdgaan verheven tot een nieuwe vorm van liefhebben, waar zendelingen het ‘open woord’ verspreiden?

Bijna 40 procent van de Nederlandse jongeren tussen de 18 en 25 jaar gelooft niet dat mensen van nature monogaam zijn, volgens onderzoek van 3Vraagt (onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel). En ik weet zeker dat 100 procent van mijn vrienden en kennissen tot die mensen behoort. Monogamie: monos (alleen) en gamos (huwelijk) is een construct en wordt door de meeste grote religies in Nederland – het katholicisme, protestantisme en de islam – gezien als de norm, zijn de argumenten. Trouwen is niet voor niets het meervoud van trouw.

Construct

Maar is een open relatie niet ook gewoon een construct? Ooit bedacht door een verveelde dertiger die weer wilde voelen dat ze leeft maar daarvoor niet haar liefje aan de kant wilde schuiven, in een zoektocht naar de perfecte mix van veiligheid en avontuur? Op ontdekkingstocht door de nacht, om maar niet te worden ingehaald door het naderende settelen of nog erger: kinderen.

Aangezien ik mij het grootste gedeelte van de tijd in de krochten van de Amsterdamse queer jungle begeef, vraag ik mij vaak af of queer stellen sneller in een open relatie stappen of de deur net wat eerder op een kier zetten. Zijn zij, aangezien ze een voor de buitenwereld toch al onconventionele relatie hebben, sneller geneigd te experimenteren? Of is de lesbische beddendood zo hardnekkig dat ons dit lot beschoren is?

Gedoemd te mislukken?

Twee van mijn vier relaties waren, op een bepaalde manier, open. Gedurende een van deze relaties was ik hier zelf alleen niet helemaal van op de hoogte, een vrij fundamenteel gedeelte van het open zijn – het bespreken – was achterwege gelaten. De twee open relaties zijn inmiddels over. Maar de andere twee, de monogame, zijn ook op de klippen gelopen.

Is een open relatie gedoemd om te mislukken of is die kans bij een monogame relatie net zo groot? Is liefde in een tijd waarin we ons niet langer dan drie seconden op een filmpje kunnen concentreren sowieso niet te ingewikkeld? Of was dit gewoon altijd al het geval? Wellicht ging de eerste mens al vreemd toen de derde ten tonele verscheen, waarna de tweede tegen de eerste en de derde zei: “Dan zijn we vanaf nu maar open, anders heb ik een beetje een probleem.”

Alles kan kapot

Een opmerkelijk verschil tussen de beide vormen van samenzijn is doorgaans de reactie van de omgeving. Men heeft nogal eens een mening over de open variant: dat het een laatste strohalm is, een eindstation of wanhoopsdaad. Blikken vol argwaan wanneer uitgelegd wordt dat liefde voelen voor meerdere personen mogelijk is en dat, wanneer dit nodig is, teruggaan naar de tekentafel altijd een optie is. Iets met communicatie, een sleutel en een hele grote open deur. Nooit hoor je iemand zeggen: “Die twee daten dus uitsluitend met elkaar, dat betekent toch het begin van het einde?!”

Er zijn genoeg voorbeelden in mijn omgeving waarin een meer open vorm van liefde prima werkt en ook genoeg waarbij het inderdaad de eerste scheuren in een relatie bleken. Maar er lopen ook onnoemelijk veel exclusieve exen rond in deze stad. Que sera, sera.

Mijn conclusie is, na open-dicht-open-dicht, dat ik in ieder geval helemaal niets meer van de liefde begrijp, maar overal voor opensta. Wellicht een open deur, alles kan immers kapot.