Zomeressay: ‘Als ik in Amsterdams open water zwem, ben ik regisseur in mijn eigen film’

Overal in de stad is er wel een vennetje of vaart te vinden waar je even kunt gaan zwemmen, stelt Jim Jansen. Beeld Getty Images

‘That guy is crazy,’ zegt een passerende Engelse toerist tegen haar vriend. Zij proberen met hun MacBike-fietsen op de Weesperzijde regen en de wind te trotseren, terwijl ik me langzaam in het water laat glijden.

Ben ik echt gek, vraag ik me vijf minuten later af als ik mijn slag heb gevonden en koers zet richting de plek waar ooit café de Omval stond. Het is de eerste zaterdag van augustus en hemelsbreed 6 kilometer verderop varen de eerste boten van de Queer & Pride Amsterdam vanaf het Scheepvaartmuseum richting een van de grachten. En ik ben begonnen aan het zwemritueel dat ik minimaal vier keer per week herhaal.

Brilletje, boei, broek

Amsterdam heeft een totale oppervlakte van 219,49 vierkante kilometer, waarvan 165,50 land en 53,99 water. Overal in de stad is er dus wel een vennetje of vaart te vinden waar je even kunt gaan zwemmen. Je hebt er slechts drie B’s voor nodig: een brilletje, boei en (zwem)broek.

Zelf ben ik geen geboren zwemmer, sterker nog, in de eerste tien jaar van mijn leven had ik er een behoorlijke hekel aan. Eind jaren zeventig kreeg ik samen met 23 klasgenoten in het Sportfondsenbad Oost schoolzwemles, wat geen bijzonder groot genoegen was. In het weekend begon meestal de weerzin al, mede ingegeven door schreeuwende badmeesters, de onvermijdelijk haak waarmee je af en toe hardhandig werd gecorrigeerd, en dat in een ruimte met een te hoge luchtvochtigheidsgraad en een penetrante chloorlucht. Toen ik op mijn tiende eindelijk mijn diploma had gehaald, zwoer ik tegen mezelf dat ik nooit meer zou zwemmen.

Uitermate ontspannend

Dik drie decennia hield ik dat voornemen vol, maar toen ik net de veertig gepasseerd was, keerde ik terug naar het Sportfondsenbad. Door een drukke baan als hoofdredacteur gecombineerd met twee jonge kinderen schreeuwde mijn lichaam om beweging. De bedomptheid en chloorgeur waren met het verstrijken van de tijd onveranderd gebleven en ook bleek ik nog steeds niet het talent van Pieter van den Hoogenband te bezitten.

Maar aldaar in het water ontbrandde wel het vuurtje. Zwemmen bleek een uitermate ontspannende bezigheid te zijn, ondanks dat je je fysiek inspant. Het had een helende werking op me, het was een activiteit waarbij je niet door telefoon of computer gestoord kon worden en na afloop voelde ik me fris, herboren en topfit. Vanaf dat moment werd zwemmen voor mij een serieuze zaak.

De schoolslag werd vervangen door borstcrawl, de frequentie van een keer per week ging alras omhoog naar minimaal drie keer per week en toen ik voor het eerst het zwembad verliet om in open water te zwemmen, was ik helemaal verkocht.

Gat in mijn buik

Zwemmen heeft niet alleen een heilzame werking op mijn conditie, ik ben ook – na afloop – creatiever en vind makkelijker oplossingen voor gecompliceerde problemen. Uit pure nieuwsgierigheid schreef ik het boek Zwemmersgeluk (2022), waarin ik op zoek ging naar de wetenschap achter een frisse duik.

Mijn buurtgenoot Erik Scherder legde uit wat er precies in het lichaam gebeurt als je zwemt. “Als je zwemt, dan gaat het hart het beter doen,” vertelde deze hoogleraar neuropsychologie. “Vervolgens stroomt het bloed beter naar het brein en op die manier krijgen onze hersenen meer voeding en zuurstof. De bloedsomloop neemt toe en daardoor alleen al verdeel je je afweercellen beter over je lichaam, waardoor je afweersysteem sterker wordt.”

Als ik zelf mijn dagelijkse anderhalve kilometer heb gezwommen, dan heb ik tijdens het afdrogen een spreekwoordelijk gat in mijn buik. Anders gezegd, ik heb reuzehonger. “Dat is niet raar, want als jij hebt gezwommen, dan schreeuwt jouw lichaam om voedsel,” vertelt hoogleraar voeding Jaap Seidell. “Als je dat niet doet, dan gaat je lichaam protesteren en dan gaat het vervolgens slechter functioneren. Als je eet, dan oxideert je lichaam voedingsstoffen – zoals vetten, koolhydraten en eiwitten – daar komt energie bij vrij waarmee je je spieren kan laten werken.”

Trotseren van kou

Zwemmen in open water is onlosmakelijk verbonden met het trotseren van kou. “En die kou is gezond,” zegt Wouter van Marken Lichtenbelt, hoogleraar ecologische energetica. “Je wordt er niet alleen blij van, na afloop, ook heb je een sterk immuunsysteem, worden er gelukshormonen aangemaakt, voel je je prettiger door een betere doorbloeding en heb je ook nog eens een goed verhaal te vertellen op een saaie verjaardag. Tevens heeft ons onderzoek uitgewezen dat milde koude gewenning (zes uur per dag bij ongeveer 15 graden Celsius) positief is voor je stofwisseling en voor je suikerhuishouding. Het is dus gunstig voor de manier waarop je lichaam voedsel verwerkt.”

Als ik in open water zwem, heb ik het idee dat ik de regisseur ben in mijn eigen film. Vandaag is het decor na de Weesperzijde, het weidse uitzicht van de Amstel bij Park Somerlust en maak ik net voor de Utrechtsebrug rechtsomkeert. Maar net zo makkelijk doe ik een rondje Nieuwe Diep, waar de stedelijk hoogbouw van het Science Park op een aangename manier contrasteert met het landelijke uitzicht van de Diemerzeedijk. Maar ook in de IJhaven bij Pakhuis de Zwijger, op het Marineterrein of in het water bij Sporenburg kan je als openwaterzwemmer je hart ophalen.

Ben ik gek, herhaal ik de vraag, terwijl ik vijfenveertig minuten later me afdroog op de kade van de Weespertrekvaart en koers zet richting huis. Het is andersom, is mijn conclusie. Zwemmen is goed voor lijf en leden en Amsterdam vormt een prachtig decor voor elke zwemliefhebber. Je bent gek als je daar geen gebruik van maakt. Ook in de regen.