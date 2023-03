Nu de landstitel uit Ajax’ zicht is verdwenen, dient zich voor Ajaxsupporters een onmogelijk dilemma aan in de KNVB-beker. Wie wil snappen wat het probleem is, moet begrijpen hoe Ajacieden denken. Dat begon gisteravond al, hardop, in de metro, in appgroepen, via sociale media en aan menig Amsterdamse toog.

Veel Ajaxsupporters vinden de KNVB-beker een leuke prijs, maar alleen als hij met de kampioensschaal de zogenaamde ‘dubbel’ vormt. Alléén de vergulde dennenappel winnen, als fopclimax van een verder mislukt seizoen, dat verzacht de pijn niet, maar versterkt die slechts. Niets erger dan een troostprijs. Ajacieden worden er grimmig van. Dan nog liever niks.

De beker níét winnen lijkt een eenvoudige opdracht, maar precies daar dient zich dus het dilemma aan: zo eenvoudig is dat niet.

In de halve finale neemt Ajax het in De Kuip op tegen Feyenoord. Nog een keer verliezen, na het debacle van zondag? Horror. Geen optie. In de beslissende fase van het seizoen tweemaal klop krijgen van de aartsrivaal: kan niet, mag niet, geen Ajacied die het wil.

Evenzeer onbespreekbaar: de finale van PSV verliezen. Dat deed Ajax namelijk vorig seizoen al. Onderuit in twee opeenvolgende bekerfinales, beide keren tegen PSV? Dacht het effe niet.

Maar dan heb je dus dat ding al in je tengels. Dat is ook weer zoiets. Stel je voor, straks gaan spelers en clubleiding nog tevreden op vakantie. Een vriend in de appgroep: ‘De beker winnen en dan zeggen: toch nog een prijs. Dan ga ik bloed janken.’ Een klassieke gordiaanse knoop, maar gelukkig geloven Ajacieden altijd in de goede afloop. Een paar minuten later was in de appgroep besloten dat er, de twee halve finales in ogenschouw nemend, toch nog een bevredigende uitweg bestaat: ‘Feyenoord terugpakken in de halve en daarna de finale verliezen van Spakenburg. Enige optie.’

Zolang er masochistisch Ajaxsarcasme bestaat, is er hoop.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.