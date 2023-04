Zoetstoftherapie en flowbaden met magnesium

Sinds het overlijden van Wim de Bie halen veel mensen, onder wie ikzelf, met groot plezier herinneringen op aan de onvergetelijke types van het Simplisties Verbond. Mijn favoriete scène is die waarin geneesheer-directeur F. Jacobo en dokter Th. van Essen zoetstofwisselingstherapie bedrijven en ernstig verzuurde knieën insmeren met mengsels van Mexicaanse bloemenhoning en Pastachoca en ontstoken bij-bronchiën weten te genezen door applicatie van bosbessenjam op de borst.

Ik moest eraan denken toen ik op een regenachtige zondagmiddag zappend bij toeval belandde bij het RTL-programma Nederland Ontdekt waarin naar eigen zeggen aandacht wordt geschonken aan de nieuwste trends op het gebied van luxury, health en beauty.

Niks mis mee, ware het niet dat het programma een schaamteloze aaneenschakeling is van de meest absurde onzin, onwaarachtige prietpraat en zelfs klinkklare onwaarheden, die als absolute nieuwe inzichten in wetenschap en gezondheidsbevordering worden gepresenteerd. Natuurlijk ‘mede mogelijk gemaakt’ door de verkopers van al deze volksverlakkerij.

Ik kreeg zelfs onbedaarlijk de slappe lach bij een kwartier durend item over magnesiumflowbaden. Beweerd werd dat door in een bubbelbad tjokvol met magnesium te drijven je bloedstroom wordt ondersteund wat heel nuttig is om beter te slapen, je immuunsysteem te versterken en stemmingsstoornissen te voorkomen. En u wist natuurlijk ook niet dat magnesium het enige mineraal is dat je hele lichaam volledig doet ontspannen en ‘dus’ (na zuurstof en water) onze ‘derde levensbehoefte’ is.

Onweerlegbaar bewijs voor de werkzaamheid werd geleverd door een stralende jongedame die na een magnesiumbad verklaarde ‘dat alles beter functioneerde’, terwijl presentator Ferry Doedens als een schooljongen stuiterend van bewondering en instemmend knikkend al deze onzin tot zich nam. Ook werden twee Duitse magnesiumgoeroes ten tonele gebracht die in drie minuten zo veel pertinente medische onzin wisten uit te kramen dat dokters Jacobo en Van Essen er waarschijnlijk jaloers op zouden zijn geweest.

Wellicht even ter informatie: de huid is ons grootse orgaan. Het is ongeveer twee vierkante meter groot, weegt tien kilo en is de belangrijkste barrière tussen ons lichaam en de buitenwereld. Vanwege die functie is het vermogen om stoffen via de huid ons lichaam binnen te krijgen heel beperkt. Daarvoor moet eerst de opperhuid worden gepasseerd en dient een stof vervolgens via haarfollikels en zweetkliertjes in het lichaam opgenomen te worden.

De huid is (gelukkig) ondoordringbaar voor water en dus ook voor in water opgelost magnesium. Maar ook als magnesium zich in vettige vloeistoffen (zoals zalfjes of lotions) bevindt, is er volop biomedisch bewijs dat slechts minimale spoortjes magnesium via de huid binnen kunnen komen. Zelfs als je zou verdrinken in een tobbe gevuld met magnesiumcrème neemt het magnesiumgehalte in je lichaam nauwelijks toe.

Met een beetje kennis ontdek je in Nederland Ontdekt vooral hoe graag sommige mensen in de maling genomen willen worden en hoe treurig het is dat RTL zich aanbiedt als het commerciële vehikel voor deze desinformatie.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.