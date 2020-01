Ik heb contact met iemand van planeet TOI 700 d. “Hallo hallo, hier Aarde. Hoe gaat het met jullie?”

“Volkomen kut! Onze planeet warmt op door het constante gelul van onze weermannen. Ze weigeren het verband te zien, maar zodra zo’n weerman zwatelt, warmt onze planeet op!”

“Oef, ik bedoel… Ja, dat is niet zo leuk. Wonen er trouwens mensen bij jullie?”

“Nee, die zijn zo stom geweest om zichzelf weg te robotten, als je begrijpt wat ik bedoel. Het begon met kunstbenen, toen een kunsthart, toen een kunstlong, toen een kunstlul, toen een kunstkop. Je begrijpt, we zijn nu robots. Maar we noemen ons nog mensen.”

“Dan zullen jullie wel een hoge beschaving hebben.”

“Nou nee. We zijn dus gemodelleerd naar de mensen die hier destijds woonden. Er zijn hier een paar gebieden en daar hebben ze een bijzonder dom en agressief geloof. Die willen constant strijd. De meeste robots hier geloven trouwens dat er ergens in het heelal een superrobot is die ze bestiert, hahaha!”

“Wat zijn de grote problemen waar jullie mee kampen?”

“Nou ja, het gezever dus van die weermannen. Dat zorgt ervoor dat grote groepen robots over de zeeën naar andere landen gaan. Dat doen ze ook omdat ze denken dat het in die andere landen beter is. Geeft gezeik! Het is hier overal een troep. Je wordt gek van de politieke correctheid, van wetenschappelijk denken is op de universiteiten geen sprake meer en het onderwijs gaat gillend achteruit. Trouwens, als je een reparateur nodig hebt wanneer er iets aan je mankeert, is die niet te vinden of gigantisch duur. En weet je wat hij aan voorrij­kosten rekent? O ja, deze planeet is giga vervuild!”

“Waar woont u zelf?”

“Ik woon in een land dat onder de zeespiegel ligt. Ze hebben hier vroeger stukken land drooggelegd en daar vervolgens boerderijen op gemaakt. Al die stukjes bij elkaar is ons land.”

“En wat typeert jullie, als ik het zo mag zeggen?”

“We zijn graag op onszelf, niemand is het met elkaar eens, we hebben altijd ruzie, we klagen de hele dag, proberen ons geweten te sussen met mooie praatjes, we zijn schijnheilig en hypocriet!”

“Gossie… Het is altijd interessant met ander leven in het heelal te worden geconfronteerd.”

“O nou, gefeliciteerd. Maar nu had ik een paar vragen voor jou. Hoe zijn jullie eigenlijk als mensen?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.